Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası

Maksim Dmitrievski :

bu hafta Perşembe gününe kadar devam ediyor) ancak henüz piyasada herhangi bir geri dönüş olmadı. Ne kadar çabuk tepki verebileceklerinden emin değilim.

lstm kullandın mı? harika bok deneyin

Hayır ltsm kullanmadım ama mesele orda değil   ltsm, ama RL'de .. değil mi?

mytarmailS :

Hayır ltsm kullanmadım ama mesele orda değil   ltsm, ama RL'de .. değil mi?

Ben sadece tekrarlayan şebekelerden bahsediyorum .. öz aynı, sadece yaklaşımlar farklı olabilir

böyle bir şey tasarlayabilirsin, radar olmadan yapabilirsin, ama sadece bir şeyler öğret

 
Maksim Dmitrievski :

Ben sadece tekrarlayan şebekelerden bahsediyorum .. öz aynı, sadece yaklaşımlar farklı olabilir

böyle bir şey tasarlayabilirsin, radar olmadan yapabilirsin, ama sadece bir şeyler öğret

Maxim, söyle bana, ızgarayı kendin mi yazdın? Yoksa hazır kullanılmış mı?
Alexander Alekseevich :
Maxim, söyle bana, ızgarayı kendin mi yazdın? Yoksa hazır kullanılmış mı?

hazır, çoğunlukla python'da

mytarmailS :

devamına göz atın. Bu hafta çalışıyor. Bir sonrakinin hala yeni bir mantığa sahip bir kontrole ihtiyacı var.

elibrarius :
Bence, piyasa işlemlerini ticaret yapıyorsanız, çok yüksekse (yani bir boşluk varsa) bir dakikalık mumun yüksekliğinin %10-20'si kadar bir kayma ekleyebilirsiniz.
Ve beklemedeyse, çok yüksek dakikalık mumlarda (boşluklarda) işlemleri atlamak gerekir.

Wild hft değilse stres testleri için ortalama spreadi almak (varsa içine komisyon koymak) * 1.5 almak yeterlidir. Onlar. işlem sayısına bağlıdır.

DC'nin ne tür bir kayması olduğunu gözlemlemek için. Büyükse sorun araçta değildir

çünkü MT5 test cihazında bile yayılma geçmişi kırılabilir, dolayısıyla bu bir gösterge değildir. Test cihazınız, genel giderler olmadan çok daha esnek ve hızlıdır. Optimizasyon için daha uygundur, ör.

 
Maksim Dmitrievski :

devamına göz atın. Bu hafta çalışıyor. Bir sonrakinin hala yeni bir mantığa sahip bir kontrole ihtiyacı var.

serin!

mytarmailS :

serin!

Bilinmeyen bir ortamda farklı robotların davranışlarını tahmin etmek için internette harika materyaller var. Kontrol teorisinden.

 
Maksim Dmitrievski :

Bilinmeyen bir ortamda farklı robotların davranışlarını tahmin etmek için internette harika materyaller var. Kontrol teorisinden.

Rusça? bağlantı atmak

Yani zaten seninkini mi kullanıyorsun, yoksa hala o adamın senaryosu mu?

mytarmailS :

Rusça? bağlantı atmak

Yani zaten sizinkini mi kullanıyorsunuz, yoksa hala o adamın senaryosu mu?

İngilizce .. ortamda kapalı erişim var, ücretli bir abonelik gerekiyor

Şimdi başka bir bot yapıyorum .. bu sadece testlerde kalıyor

oraya lstm veya gru koyun ve bazı takviyeler yapın .. sonra zaman serileri için yeni NN mimarilerinde daha ileri gidin
