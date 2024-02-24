Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2022
bu hafta Perşembe gününe kadar devam ediyor) ancak henüz piyasada herhangi bir geri dönüş olmadı. Ne kadar çabuk tepki verebileceklerinden emin değilim.
lstm kullandın mı? harika bok deneyin
Hayır ltsm kullanmadım ama mesele orda değil ltsm, ama RL'de .. değil mi?
böyle bir şey tasarlayabilirsin, radar olmadan yapabilirsin, ama sadece bir şeyler öğret
Maxim, söyle bana, ızgarayı kendin mi yazdın? Yoksa hazır kullanılmış mı?
hazır, çoğunlukla python'da
devamına göz atın. Bu hafta çalışıyor. Bir sonrakinin hala yeni bir mantığa sahip bir kontrole ihtiyacı var.
Bence, piyasa işlemlerini ticaret yapıyorsanız, çok yüksekse (yani bir boşluk varsa) bir dakikalık mumun yüksekliğinin %10-20'si kadar bir kayma ekleyebilirsiniz.
Ve beklemedeyse, çok yüksek dakikalık mumlarda (boşluklarda) işlemleri atlamak gerekir.
Wild hft değilse stres testleri için ortalama spreadi almak (varsa içine komisyon koymak) * 1.5 almak yeterlidir. Onlar. işlem sayısına bağlıdır.
DC'nin ne tür bir kayması olduğunu gözlemlemek için. Büyükse sorun araçta değildir
çünkü MT5 test cihazında bile yayılma geçmişi kırılabilir, dolayısıyla bu bir gösterge değildir. Test cihazınız, genel giderler olmadan çok daha esnek ve hızlıdır. Optimizasyon için daha uygundur, ör.
serin!
Bilinmeyen bir ortamda farklı robotların davranışlarını tahmin etmek için internette harika materyaller var. Kontrol teorisinden.
Rusça? bağlantı atmak
Yani zaten seninkini mi kullanıyorsun, yoksa hala o adamın senaryosu mu?
İngilizce .. ortamda kapalı erişim var, ücretli bir abonelik gerekiyor
Şimdi başka bir bot yapıyorum .. bu sadece testlerde kalıyororaya lstm veya gru koyun ve bazı takviyeler yapın .. sonra zaman serileri için yeni NN mimarilerinde daha ileri gidin