Maksim Dmitrievski :
Forex botları için kimse hibe vermez
Etkili olması durumunda Forex botu kendisi için ödeme yapacaktır.
Aynı yerde, görevler daha çözülebilir ve yerel AI uzmanları daha karmaşık ve hatta çözülemez bir görevde deneyime sahip. Basit görevler daha kolay olacak.
Ses, fotoğraf, video tanıma, semptomlara dayalı teşhis koyma, robotları ve robot sürüsünü kontrol etme vb. için görevler vardır.
elibrarius :
Şimdi çok az sayıda iyi uzman var. SIBUR'da (BT dahil) iyi bir maaş almak için sadece bir iq testini geçmeniz gerektiği noktaya geldi :D

 
Deneyim kazanmış iyi uzmanlar, bireysel bir girişimci veya LLC'yi kendileri başlatır ve bir "amca" için çalışan% 10-20'yi değil, siparişlerin maliyetinin% 100'ünü alır.
Böylece başka bir seçenek ortaya çıktı - hibe-yemek olmak))
 
Birinin AI projeleri veya gerçekten talep görebilecek diğer dijital projeler için fikirleri varsa ve beklenen müşteriler / satış pazarları varsa, yeni başlayanlar için 3 milyon avroya kadar hibe alabilirsiniz. 100 tr'ye kadar çalışanlara ödeme yapabilen ruble. her ay.
Sonuç olarak, bir fikri mülkiyet nesnesi (program, buluş, vb.) kaydedilmelidir.
https://it-grants.rf/

Yalnızca raporlama, onaylar, değerlendirmeler, iş planı vb. için. kağıdın bir paketi, hatta birden fazlasını kireçlemesi gerekir)

Öncelik yönleri:
https://it-grants.rf/pnp

Kimsenin ticaretle ilgili bir şeye ihtiyacı yok, konu zaten yükselişini geçti ve sinir ağları olsa bile ölüyor. Ne yazık ki.
 
Bakın sorunu nasıl görüyorum...

Verileri gözlemlerin "Dilimleri" olarak görüyorum ve her zaman aynı uzunlukta değiller.

Bu "dilimlerin" içinde küme numaraları vardır, küme numarası bir durum veya daha doğrusu bir olay olarak yorumlanabilir..

Olayın kendisi bir şey ifade etmez, olayların doğru sırası önemlidir + Olayların %99'unun bizim gag'ımızdan üretilen çöp olduğunu unutmayın


Diyelim ki piyasa "1" - "2" - "3" - "YES" şeklinde kazanan bir olaylar dizisine (çöp yığınında) sahip.

"Demlenmiş kahve" ile kastettiğim bu.

  "1" - su dökün, "2" - ısı "3" ... ip .. Açıkçası, sıraya uyulmalıdır


Verilerim böyle görünüyor, sadece satırlarım çok daha uzun olacak

resim


Bu yüzden, şu anda gürültüde gizlenmiş bu tür dizileri arayacak bir algoritma üzerinde çalışıyorum...


senin için böyle sorular

RNN bunu gürültüde bulabilir mi?

RNN farklı uzunluktaki vektörleri girdi olarak kabul edebilir mi?

Bana öyle geliyor ki, burada ağlar için çok fazla gürültü var, ltsm,gru gibi en havalı olanlar bile, çünkü bunlar metinlerle çalışmak için, ama hiç gürültü yok..

Tekerleği yeniden icat edebilir miyim?

evet, bir nevi. Bir dizi koşullu olay, belleğe ihtiyacı var. Ancak, birkaç değişkene kümeleme yaparak olay sayısını azaltıyoruz.

0 ve 1'in değişen olaylar olduğu bir Boole işlevi 000011010110011 gibi çıkıyor. Girdinin bir dizi n-olay olduğu durumlarda, aşağıdakileri tahmin ederiz. Ancak bu, klasik değil, yinelenen bir ızgara gerektirir. 2'den fazla küme oluşturabilir
 
gürültü kümeleme katmanı aracılığıyla kaldırılmalıdır

farklı uzunluktaki vektörleri kabul edebilir (yapmadım, ama bunun mümkün olduğunu biliyorum), ancak bir sınıf aracılığıyla ise. o zaman soru gitti

 
aptal kümelere gerek yok

