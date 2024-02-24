Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2024
Forex botları için kimse hibe vermez
Aynı yerde, görevler daha çözülebilir ve yerel AI uzmanları daha karmaşık ve hatta çözülemez bir görevde deneyime sahip. Basit görevler daha kolay olacak.
Ses, fotoğraf, video tanıma, semptomlara dayalı teşhis koyma, robotları ve robot sürüsünü kontrol etme vb. için görevler vardır.
Etkili olması durumunda Forex botu kendisi için ödeme yapacaktır.
Şimdi çok az sayıda iyi uzman var. SIBUR'da (BT dahil) iyi bir maaş almak için sadece bir iq testini geçmeniz gerektiği noktaya geldi :D
Böylece başka bir seçenek ortaya çıktı - hibe-yemek olmak))
Birinin AI projeleri veya gerçekten talep görebilecek diğer dijital projeler için fikirleri varsa ve beklenen müşteriler / satış pazarları varsa, yeni başlayanlar için 3 milyon avroya kadar hibe alabilirsiniz. 100 tr'ye kadar çalışanlara ödeme yapabilen ruble. her ay.
Sonuç olarak, bir fikri mülkiyet nesnesi (program, buluş, vb.) kaydedilmelidir.
https://it-grants.rf/
Yalnızca raporlama, onaylar, değerlendirmeler, iş planı vb. için. kağıdın bir paketi, hatta birden fazlasını kireçlemesi gerekir)
Öncelik yönleri:
https://it-grants.rf/pnp
Bakın sorunu nasıl görüyorum...
Verileri gözlemlerin "Dilimleri" olarak görüyorum ve her zaman aynı uzunlukta değiller.
Bu "dilimlerin" içinde küme numaraları vardır, küme numarası bir durum veya daha doğrusu bir olay olarak yorumlanabilir..
Olayın kendisi bir şey ifade etmez, olayların doğru sırası önemlidir + Olayların %99'unun bizim gag'ımızdan üretilen çöp olduğunu unutmayın
Diyelim ki piyasa "1" - "2" - "3" - "YES" şeklinde kazanan bir olaylar dizisine (çöp yığınında) sahip.
"Demlenmiş kahve" ile kastettiğim bu.
"1" - su dökün, "2" - ısı "3" ... ip .. Açıkçası, sıraya uyulmalıdır
Verilerim böyle görünüyor, sadece satırlarım çok daha uzun olacak
Bu yüzden, şu anda gürültüde gizlenmiş bu tür dizileri arayacak bir algoritma üzerinde çalışıyorum...
senin için böyle sorular
RNN bunu gürültüde bulabilir mi?
RNN farklı uzunluktaki vektörleri girdi olarak kabul edebilir mi?
Bana öyle geliyor ki, burada ağlar için çok fazla gürültü var, ltsm,gru gibi en havalı olanlar bile, çünkü bunlar metinlerle çalışmak için, ama hiç gürültü yok..
Tekerleği yeniden icat edebilir miyim?
evet, bir nevi. Bir dizi koşullu olay, belleğe ihtiyacı var. Ancak, birkaç değişkene kümeleme yaparak olay sayısını azaltıyoruz.0 ve 1'in değişen olaylar olduğu bir Boole işlevi 000011010110011 gibi çıkıyor. Girdinin bir dizi n-olay olduğu durumlarda, aşağıdakileri tahmin ederiz. Ancak bu, klasik değil, yinelenen bir ızgara gerektirir. 2'den fazla küme oluşturabilir
sadece resme tıklayın, aşağıya birkaç kelime ekledim
Ancak, birkaç değişkene kümeleme yaparak olay sayısını azaltıyoruz.
gürültü kümeleme katmanı aracılığıyla kaldırılmalıdır
farklı uzunluktaki vektörleri kabul edebilir (yapmadım, ama bunun mümkün olduğunu biliyorum), ancak bir sınıf aracılığıyla ise. o zaman soru gitti
gürültü, bu aptal bir küme
1 22 44 55 42 2 54 65 23 75 3 53 76 43 "EVET"
Ancak gereksiz ve aptal oldukları gerçeğini ancak eğitimden sonra öğreneceksiniz, ancak şimdilik en azından bir şekilde öğrenmeye müdahale ediyorlar.
aptal kümelere gerek yok