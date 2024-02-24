Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2713
Uçak kalktı ve indi, olayı kaydettik. Değişmiş bir bilince girdik ve uçağın yörüngesiyle hesaplanan RSI'yı geçtiğini gördük. Bu da bizim için bir olay. Şimdi yeterli bir insan ile bir peygamber devesi arasındaki farkı hesaplamamız gerekiyor.
Bu iyi bir örnek, buna bakabiliriz. Uçaklar hakkında pek bir şey anlamıyorum ama bu sadece özün bir örneği - özü anlamanıza yardımcı olabilir.
Bir peygamber devesi olduğunuzu ve hayali bir olayı diğerinden ayırt edemediğinizi düşünelim. Sizin için neden ve sonuç tek bir olaydır ve bu nedenle aralarında herhangi bir zamansal ve bilgisel bağlantı olmaksızın eşzamanlı olarak meydana gelirler, çünkü zaman serisi yoktur ve olayların kendileri kurgusaldır. Bu tür hayali olayları toplar, yapraklara sarar, eserinize hayran kalır, arkadaşlarınıza anlatırsınız. Olaylarınız zaman ve mekânın dışında, kafanızın içinde gerçekleşiyor. Ve oldukça iyi gidiyor gibi görünüyorsunuz, ancak tüm bunlar makine öğrenimi ile çok az benzerlik taşıyor.
Bilgiyi zaman serilerinde temsil etme yeteneğini inkar eden var mı? Hayır, sadece yeterli değil. Ve ben zamanı inkar etmiyorum, neden edeyim ki?
Orijinal zaman serisini ne şekilde böldüğünüz ve onunla hangi manipülasyonları yaptığınız önemli değil.
Üzerine domates de atabilirsiniz, üfleyebilirsiniz, kümeleyebilirsiniz ama içinden hiçbir olay çıkmaz.
Görünüşe göre, sizin için "Olay", bazı fiyat kalıplarını arayabileceğiniz gerçeğidir, la la techanalysis'in birinci sınıfı
Fiyat, tüccarların toplam eylemlerini yansıtır - su akışı - bir nehir ve olaylar ayrık eylemlerdir - nehri doldurmak ve boşaltmak, yani akışını değiştirmek.
Bu, zaman serilerinin - fiyat akışının - reddedilmesiyle değil, akışı etkileyen noktaların diğer araçlarla aranmasıyla ilgilidir.
Görünüşe göre, sizin için "Olay", birinci sınıf techanalysis gibi bazı fiyat kalıpları bulmanın mümkün olduğu gerçeğidir
Evet, evet - insanların/TS'nin fiyatı etkilediğine ve onları etkilemek için teknik analiz DAHİL teknik analizi kullandığına inanıyorum.
gittikçe daha fazla gereksiz kelime
Ne ile çalıştığınızı tanımlamanız gerekir, bunların hepsi genellemelerdir.
Ya fiyat - zaman serileri ile ya da dışsal bilgi kaynakları ile çalışıyorsunuz.
Forex fiyat grafiğinde olay, genel olarak yeni bir tikin ortaya çıkmasıdır, orada başka olaylar meydana gelmez.
Koşullar şeklindeki gösterge yapılarınız, kalıpların yanı sıra olaylar değildir.
gittikçe daha fazla gereksiz kelime
Zihninizin alışık olduğundan daha büyük bir resmi görmesine yardımcı olacak soyutlamalar icat etmenin benim için kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Fiyat - izler - bununla canavarın türünü ve davranışını belirlemek istiyorum.
Neden zaman serisi teorisine atıfta bulunuluyor - evet - tamamen teorinin içinde - fiyat çalışmanın nesnesidir.
Ancak zaman serileri, örneğin mekanizmaların çalışmasını kontrol etmek için kullanılır ve orada mekanizma hakkında bilgi ediniriz, bu tür birçok mekanizma vardır, konveyörün tamamen bozulup bozulmadığı tüm bu zaman serilerini analiz ederek bulunabilir.
Gördüğünüz gibi, farklı mekanizmalardan gelen veriler bir kerede camda birleştirilir, çünkü hepsi fiyatı iter, ancak nedeni her biri için farklıdır.
çünkü buna zaman serisi sınıflandırması deniyor, bunun için başka bir terim yok.
Nasıl yapıldığı önemsizdir. Veri toplarsınız, bir tahminde bulunmak için herhangi bir manipülasyon yaparsınız (bunlar olay değildir).
Hepsi veri, olay değil.