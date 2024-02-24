Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2014
Bu herkes için bir soru:
Ayrıca ağdan tek yönlü sinyal patlamaları alıyorum. Buradaki gibi hakkında.
Bazen arka arkaya 100 ve hatta 200 kayıp çıkıyor. Tek bir çıkış yolu var - mevduatın %0,5'i gibi mikroskobik lotlarla işlem yapmak.
Kimin yüzlerce ardışık sinyalle ticaret yapmama fikri var?
Önce ticaret yapın ve ardından açılış kapanana kadar ticaret yapmayın? Bunun en iyi seçenek olduğunu düşünmüyorum.
Seçenekler nedir?
Çok gürültülü veriler (özellikler \ hedef), örneğin artışlarla eğitim yapıyorsunuz, bu nedenle sinyal çok gürültülü. Sinyaldeki gürültüyü azaltmak için işaretleri ve hedefi veya son sinyalin kendisini düzeltmeyi deneyebilirsiniz, ancak bu, karı çok fazla veya tamamen ortadan kaldırmaya yardımcı olmaz.
açma bir mantık, bakım ve kapama başka bir mantık. çok yakınım Ayaklar sigortadır. Bu nedenle, sadece stoplarla açılmak, açık emirlerin sayısını sınırlamak için daha iyidir.
Neden onları takas etsinler, küçük kalibreli tabancalı Rus ruleti gibi :)
Che, testte herhangi bir başarı var mı?
Che, testte herhangi bir başarı var mı?
hala aynı .. haftanın başında 'eğitim öncesi' sonra iyi çalışıyor. Sonra dökülmeye başlar. Tekrar yaptım yarın deneyeceğim :D
Ödül, tüccarda çarpık bir şekilde hesaplanıyor, görüyorsunuz .. bir dizi güncellemeden sonra yanlış yönde ticarete başlıyor
aynı zamanda, zaman arasında meşalede tekrarlayan ağları seçiyorum
sarı - haftaların başlangıcı, ilk 1-3 gün
Boyutsallığı azaltmak için çoğaltıcı (tekrarlayan?) ağları kullanmayı deneyen var mı?
makale .
video .
tekrarlayan otomatik kodlayıcılar kullanılır. denemedi
tekrarlayan otomatik kodlayıcılar kullanılır. denemedim
tüm özellikler girdi ve çıktıdır, gizli katmanda daha az nöron vardır. Çıktı hatasını en aza indirerek bilgileri sıkıştırır. Girdi çıktıya eşit olmalıdır (ideal olarak). Daha sonra sinir ağının ikinci kısmı eğitimden sonra dışarı atılır, çıktıda gizli katmandaki nöronların sayısına eşit sıkıştırılmış özellikler elde edersiniz.
tekrarlayan katmanlar vb. ekleyebilirsiniz.
google otomatik kodlayıcı. ve çeşitleri.