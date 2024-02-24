Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1992

mytarmailS :

Pekala, python'dan bahsediyorum, ancak bu mucize dilde tamamen geçişler için kendi kodunuzu çalıştıramam)

Python ile yazacağım ama önce kodun çalıştırılması gerekiyor))

Önce hata ayıklayıcıdan çalıştırmayı deneyin.

Sizin için bir yapılandırma dosyası oluşturacaktır.

O zaman sadece koşmayı dene

 

Merhaba!

Herhangi birinin boş zamanı varsa, lütfen sinir ağları tarafından öngörülebilirlik için zaman serilerini kontrol edin.

Bu ns'den hiçbir şey anlamadığım ve başvuracak başka kimse olmadığı için ... Teşekkürler!


Göründüğü gibi (ekli)


Dosyanın başındaki en son geçici değer, sonunda eski.

Dosyalar:
EURUSD_returns.zip  4 kb
 
Veri setinin yeterli olacağını düşünüyor musunuz? Bu veri toplamanın gerçekleştirildiği, toplama sırasında hangi hedeflerin belirlendiği vb. temelinde bir yönteme ihtiyacımız var.
önceki beş değer için: 

>>> regr.score(X_train, y_train)
0.6002509612994398
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.6010419196911408

doğruluk %60

önceki 10 ile kötüleşir, doğruluk 50

3. hassasiyetle 57

Mavi başlangıç, turuncu tahmin. Son 300 değer


 
anlamıyorum. Bir regresyon modeli yüzde olarak nasıl değerlendirebilir? Mutlak değerlerde olmalıdır.

Burada yardım buldum https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :

puan ( X , y , sample_weight=Yok ) [kaynak]

Tahminin R^2 belirleme katsayısını döndürün.

R^2 katsayısı (1 - u/v) olarak tanımlanır, burada u karelerin kalan toplamıdır ((y_true - y_pred) ** 2).sum() ve v toplam kareler toplamıdır ((y_true - y_true.mean()) ** 2).sum(). Mümkün olan en iyi puan 1.0'dır ve negatif olabilir (çünkü model keyfi olarak daha kötü olabilir). Girdi özelliklerini göz ardı ederek her zaman y'nin beklenen değerini tahmin eden bir sabit model, 0.0'lık bir R^2 puanı alır.

Onlar. yüzdelere dönüştürmemelisiniz, çünkü negatif değerler mümkündür. Sadece bir oran.

 
logaritmalar

negatif ters bir ilişkidir. Böyle bir model hayal etmek zor

 

Hepiniz hoşgeldiniz! İşte sistemlerinizin parametrelerini değiştirmek için basit bir animasyon sistemi. RL sistemlerinin çalışmasını hata ayıklamak veya izlemek için uygun olacaktır.

save_csv.py ve animasyon.py adlı iki komut dosyasından oluşur

Bütün bunlar aşağıdaki gibi çalışır.

Önce save_csv.py betiğinin içeriğini kendinize yapıştırın. Çağrıldığında, işlev değişkenlerinizi uzantılı bir dosyaya kaydeder. csv .

Komut dosyasını çalıştırın   animasyon.py

sisteminizi başlattıktan sonra grafikler seğirir.


fnimatsma

animasyon.py betiği, bir Gaal arama sürecinde kesilemez.

çalıntı

https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ

Dosyalar:
save_csv.py  2 kb
animation.py  2 kb
 
birden fazla) Bir birim çemberi açıklamanın ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Birden fazla daire çizmeniz gerekecek ... Kesinlikle dürtmeseniz de)))) ama her şey kaybolmaz))))

?

