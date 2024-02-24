Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1992
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Pekala, python'dan bahsediyorum, ancak bu mucize dilde tamamen geçişler için kendi kodunuzu çalıştıramam)
Python ile yazacağım ama önce kodun çalıştırılması gerekiyor))
Önce hata ayıklayıcıdan çalıştırmayı deneyin.
Sizin için bir yapılandırma dosyası oluşturacaktır.
O zaman sadece koşmayı dene
Merhaba!
Herhangi birinin boş zamanı varsa, lütfen sinir ağları tarafından öngörülebilirlik için zaman serilerini kontrol edin.
Bu ns'den hiçbir şey anlamadığım ve başvuracak başka kimse olmadığı için ... Teşekkürler!
Göründüğü gibi (ekli)
Dosyanın başındaki en son geçici değer, sonunda eski.
Merhaba!
Herhangi birinin boş zamanı varsa, lütfen sinir ağları tarafından öngörülebilirlik için zaman serilerini kontrol edin.
Bu ns'den hiçbir şey anlamadığım ve başvuracak başka kimse olmadığı için ... Teşekkürler!
Göründüğü gibi (ekli)
Dosyanın başındaki en son geçici değer, sonunda eski.
Merhaba!
Herhangi birinin boş zamanı varsa, lütfen sinir ağları tarafından öngörülebilirlik için zaman serilerini kontrol edin.
Bu ns'den hiçbir şey anlamadığım ve başvuracak başka kimse olmadığı için ... Teşekkürler!
Göründüğü gibi (ekli)
Dosyanın başındaki en son geçici değer, sonunda eski.
önceki beş değer için:
doğruluk %60
önceki 10 ile kötüleşir, doğruluk 50
3. hassasiyetle 57
Mavi başlangıç, turuncu tahmin. Son 300 değer
önceki beş değer için:
doğruluk %60
önceki 10 ile kötüleşir, doğruluk 50
3. hassasiyetle 57
Mavi başlangıç, turuncu tahmin. Son 300 değer
anlamıyorum. Bir regresyon modeli yüzde olarak nasıl değerlendirebilir? Mutlak değerlerde olmalıdır.
Burada yardım buldum https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :
Onlar. yüzdelere dönüştürmemelisiniz, çünkü negatif değerler mümkündür. Sadece bir oran.
anlamıyorum. Bir regresyon modeli yüzde olarak nasıl değerlendirebilir? Mutlak değerlerde olmalıdır.
logaritmalar
anlamıyorum. Bir regresyon modeli yüzde olarak nasıl değerlendirebilir? Mutlak değerlerde olmalıdır.
Burada yardım buldum https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :
Onlar. yüzdelere dönüştürmemelisiniz, çünkü negatif değerler mümkündür. Sadece bir oran.
negatif ters bir ilişkidir. Böyle bir model hayal etmek zor
Hepiniz hoşgeldiniz! İşte sistemlerinizin parametrelerini değiştirmek için basit bir animasyon sistemi. RL sistemlerinin çalışmasını hata ayıklamak veya izlemek için uygun olacaktır.
save_csv.py ve animasyon.py adlı iki komut dosyasından oluşur
Bütün bunlar aşağıdaki gibi çalışır.
Önce save_csv.py betiğinin içeriğini kendinize yapıştırın. Çağrıldığında, işlev değişkenlerinizi uzantılı bir dosyaya kaydeder. csv .
Komut dosyasını çalıştırın animasyon.py
sisteminizi başlattıktan sonra grafikler seğirir.
animasyon.py betiği, bir Gaal arama sürecinde kesilemez.
çalıntı
https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ
negatif ters bir ilişkidir. Böyle bir model hayal etmek zor
birden fazla) Bir birim çemberi açıklamanın ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Birden fazla daire çizmeniz gerekecek ... Kesinlikle dürtmeseniz de)))) ama her şey kaybolmaz))))
birden fazla) Bir birim çemberi açıklamanın ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Birden fazla daire çizmeniz gerekecek ... Kesinlikle dürtmeseniz de)))) ama her şey kaybolmaz))))
?