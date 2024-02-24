Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1987
Kısacası unut gitsin, senin değil: D Modüllerin nasıl bağlandığını oku, nerede hata yaptığına bak
hata ayıklayıcıdan çalıştırabilirsiniz, ardından tüm hatalar güzel bir şekilde vurgulanır. Çıplak bir kıçıyla bir sedyeye tırmanmanın anlamsız olduğunu söylüyorum. Önce dili öğrenmelisin.bundan sonra ne için yapacaksın Peki, test cihazını çalıştırın ve ne?
Evet, dil normal, içinde çok kaybolduğumu söyleyemem ... daha çok VSC'nin kendisinde ve yukarıdaki gibi aptal problemlerde ... dille ilgili değiller ...
burada aynı klasörde test için bir modül oluşturdum
Aynı klasörden module_test betiği ile hesaplama çalıştırmaya çalışıyorum
Görmek? Aynı şey, sorun dilde değil, yoksa bu testi yazmazdım, sorun bir tür aptal sol sıkıntıda
yeni bir klasör oluşturmaya çalışın, içinde birkaç modül oluşturun. Arızanın ne olduğunu bilmiyorum, bende yoktu)büyük olasılıkla VScode'un yapılandırılması gerekiyor, evet
Seçenekler nedir?
Script yüklerken ilk akla gelen ya da Windows'ta onu belirtebileceğiniz bir yer var, ikinci akla gelen kayıt defteri oluyor. Orada istediğin her şey yazılabilir gibi görünüyor, ama işe yarayacak mı.)))) Ortam değişkenleri de öyle olmalı.)
ve kod python'da .. yani betiğin kendisinde
yeni bir klasör oluşturmaya çalışın, içinde birkaç modül oluşturun. Arızanın ne olduğunu bilmiyorum, bende yoktu)büyük olasılıkla VScode'un yapılandırılması gerekiyor, evet
hepsini alacağım...
tester.py dosyasını vscode olmadan klasörden çalıştırmayı deneyin
aynı hataysa, python'unuz klasörü görmez
Bl ---))) Ekim'de başlamayı planladım)))) Ve şimdiden korkutucu))))
))), para beklemiyor.
Ana şey Sinirler))) Peki ya da kuyruk)