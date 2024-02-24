Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1987

Maksim Dmitrievski :

Kısacası unut gitsin, senin değil: D Modüllerin nasıl bağlandığını oku, nerede hata yaptığına bak

hata ayıklayıcıdan çalıştırabilirsiniz, ardından tüm hatalar güzel bir şekilde vurgulanır. Çıplak bir kıçıyla bir sedyeye tırmanmanın anlamsız olduğunu söylüyorum. Önce dili öğrenmelisin.

bundan sonra ne için yapacaksın Peki, test cihazını çalıştırın ve ne?

Evet, dil normal, içinde çok kaybolduğumu söyleyemem ... daha çok VSC'nin kendisinde ve yukarıdaki gibi aptal problemlerde ... dille ilgili değiller ...


burada aynı klasörde test için bir modül oluşturdum

Aynı klasörden module_test betiği ile hesaplama çalıştırmaya çalışıyorum


Görmek? Aynı şey, sorun dilde değil, yoksa bu testi yazmazdım, sorun bir tür aptal sol sıkıntıda

mytarmailS :

yeni bir klasör oluşturmaya çalışın, içinde birkaç modül oluşturun. Arızanın ne olduğunu bilmiyorum, bende yoktu)

büyük olasılıkla VScode'un yapılandırılması gerekiyor, evet
 
Maksim Dmitrievski :

Seçenekler nedir?

Script yüklerken ilk akla gelen ya da Windows'ta onu belirtebileceğiniz bir yer var, ikinci akla gelen kayıt defteri oluyor. Orada istediğin her şey yazılabilir gibi görünüyor, ama işe yarayacak mı.)))) Ortam değişkenleri de öyle olmalı.)

Valeriy Yastremskiy :

Script yüklerken ilk akla gelen ya da Windows'ta onu belirtebileceğiniz bir yer var, ikinci akla gelen kayıt defteri oluyor. Orada istediğin her şey yazılabilir gibi görünüyor, ama işe yarayacak mı.)))) Ortam değişkenleri de öyle olmalı.)

ve kod python'da .. yani betiğin kendisinde

 
Maksim Dmitrievski :

yeni bir klasör oluşturmaya çalışın, içinde birkaç modül oluşturun. Arızanın ne olduğunu bilmiyorum, bende yoktu)

büyük olasılıkla VScode'un yapılandırılması gerekiyor, evet

hepsini alacağım...

mytarmailS :

hepsini alacağım...

tester.py dosyasını vscode olmadan klasörden çalıştırmayı deneyin

aynı hataysa, python'unuz klasörü görmez

 
mytarmailS :

hepsini alacağım...

Bl ---))) Ekim'de başlamayı planladım)))) Ve şimdiden korkutucu))))

:D :D ölüyorum
 
Valeriy Yastremskiy :

Bl ---))) Ekim'de başlamayı planladım)))) Ve şimdiden korkutucu))))

))), para beklemiyor.

 
Farkhat Guzairov :

))), para beklemiyor.

Ana şey Sinirler))) Peki ya da kuyruk)

