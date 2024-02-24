Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1989
çünkü test cihazını tüccara bağlamanız ve önceden eğitilmiş modeli en az birkaç hafta kullanmanız gerekir. Soğuk başlangıçlarda ilk başta hiçbir şey bilmiyor
ve işte çok. hataları test ediyorum
Yani, botun gövdesini doldurma için hazırlarken))).
Zaten eğitimli bir botun olduğunu sanıyordum. Hatırladığım kadarıyla testlerin ekran görüntüleri vardı ve oldukça etkileyiciydi.
Evet, her türlü R ile dikkatlerini dağıtırlar.belki bir şeyleri batırdım..
Evet, her türlü R ile dikkatlerini dağıtırlar.
))) ve kim duruyor? Şahsen, her şeyi C++'dan MQL'ye taşımaya karar verdim (ve bu yanlış bir karardı), ancak bu kötü bir sonuç değildi, ancak MQL hala bir tercüman olduğu için öğrenme sürecinin kendisi çok uzun zaman aldı ve ayrıca, orada MT4'te akışlarla normal bir çalışma değil, genel olarak, neredeyse bir yıl sonra geri vermek zorunda kaldım))), ancak zaten MQL'den C ++ 'a taşındı, genel olarak, en başından doğru seçimi yapmanız gerekiyor böylece yılı boşuna harcamazsın))).
Bu arada, bazen tüm matematik MQL üzerinde çalıştığında sonuç daha iyi olduğu için, eğitim için gecikme yapıp yapmama düşüncesi sürünür, ama ))) kulağa çılgınca geliyor.
Yoksa bir şeyleri karıştırdım mı...
Merhaba araştırmacılar! İşte basit bir python test cihazı. Belki birileri işine yarar.
0-sat 1-al, 0..1 aralığında kapanış fiyatını, spread'i, sinyalleri girdi olarak kabul eder.
Ticaret 0,5 çizgisinin kesiştiği noktada gerçekleştirilir. 0..25 aralığında değişen duyarsızlık parametresi sayesinde işlem yoğunluğunu azaltabilirsiniz.
Dizileri çalıştırır ve çizelgelere bakiye ve tamamlanan anlaşmaların resimlerini çizer.
trende güzel bir denge eğrisi...)))
Treni 2k bardan 20k veya 200k'ya çıkartın ne olacak merak ediyorum. Peki, bir test sitesi ekleyin.
Evet
benim için bunu yapacak mısın?
Bu daha uygun olacak ve "aynı klasördeki modüller" sorunu bu mucize dilinde çözülecek)
İşte basit bir python test cihazı. Belki birileri işine yarar.
Ooh harika, teşekkürler
Bir yerde arşivci hakkında bir konuşma olduğunu hatırladım. Dosya sıkıştırılmışsa, desenler vs. vardır. Nerede olduğunu hatırlayamıyorum, tekrar okumak istiyorum.
Yandex'deki arşivleyicinin entropisi , işte bağlantı buggy. Orada birçok makale var.
https://habr.com/en/post/180803/