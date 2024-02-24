Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1986

Maksim Dmitrievski :

yola dosyalar içeren bir dizin ekleyin.

veya betiğin en başında manuel olarak ekleyin, şöyle bir şey

ben de denedim dün..


terminalde, koşu hattına bakın

Python programının önceliğini değiştirmek, Windows boştayken yorumlayıcının askıda kalması sorununu çözdü, MB birileri için kullanışlı olacaktır. 

p = psutil.Process(os.getpid())
p.nice(psutil.HIGH_PRIORITY_CLASS)
 
nereye yazılacak

 
Maksim Dmitrievski :


Hayır, her şey aynı, Builder'dan gelen yöntemleri görmüyor


Peki, genel kod arasında görülebilmesi için hata mesajını kırmızı veya en azından kalın olarak vurgulamak gerçekten imkansız mı ???

Peki bu tasarım nedir? bunu ne tür bir dtsp-nick yaptı??

Kısacası unut gitsin, senin değil: D Modüllerin nasıl bağlandığını oku, nerede hata yaptığına bak

hata ayıklayıcıdan çalıştırabilirsiniz, ardından tüm hatalar güzel bir şekilde vurgulanır. Çıplak bir kıçıyla bir sedyeye tırmanmanın anlamsız olduğunu söylüyorum. Önce dili öğrenmelisin.

bundan sonra ne için yapacaksın Peki, test cihazını çalıştırın ve ne?
Valeriy Yastremskiy :

nereye yazılacak

Seçenekler nedir?

veya bana bir ekip görüntüleyici verin, bir bakayım
