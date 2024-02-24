Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1999

Yeni yorum
 
mytarmailS :

Ve gülmüyorsun, ama daha iyi anlıyorsun ...

Bir koda ihtiyacınız yok, bir günlüğe ihtiyacınız var. kurallar (bu modeldir), bu kuralları alır ve kodunuza eklersiniz, kurallardan gelen tahminlerin toplamı modelin cevabı olacaktır - "1" veya "-1"

anlamadıysan sor

kibar olduğum sürece))


 condition                                                                                                       
 [ 1 ,] "X[,10]<=-0.025 & X[,10]>-0.08201612905"                                                                         
 [ 2 ,] "X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.01129032255 & X[,10]>0.0219354839"                                               
 [ 3 ,] "X[,9]<=-0.057983871"                                                                                            
 [ 4 ,] "X[,9]>0.0702419355"                                                                                             
 [ 5 ,] "X[,8]>0.01362903225 & X[,8]<=0.0564516129 & X[,9]>0.00153225805"                                                
 [ 6 ,] "X[,8]<=0.0564516129 & X[,8]>-0.01153225805 & X[,9]<=0.0040322581 & X[,10]<=-0.00596774195"                      
 [ 7 ,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=-0.00403225805 & X[,10]>0.00032258065"                                            
 [ 8 ,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]>0.02814516125"                                                                   
 [ 9 ,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]<=0.02443548385"                                                                  
[ 10 ,] "X[,7]>-0.025 & X[,7]<=-0.00403225805 & X[,8]>-0.03370967745"                                                    
[ 11 ,] "X[,8]>-0.0266935484 & X[,8]<=-0.025"                                                                            
[ 12 ,] "X[,9]>0.0091129032 & X[,9]<=0.0277419355 & X[,10]<=-0.00096774195"                                              
[ 13 ,] "X[,9]<=0.0564516129 & X[,9]>0.03935483875"                                                                      
[ 14 ,] "X[,8]>0.02346774195 & X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.0212903226"                                                
[ 15 ,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=0.0233870968 & X[,9]<=0.0233870968 & X[,10]>0.0091129032 & X[,10]<=0.02766129035"
[ 16 ,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"                    
[ 17 ,] "X[,10]>0.0012903226"                                                                                            
[ 18 ,] "X[,1]==X[,1]"                                                                                                   
      pred
 [ 1 ,] "1" 
 [ 2 ,] "-1"
 [ 3 ,] "1" 
 [ 4 ,] "-1"
 [ 5 ,] "-1"
 [ 6 ,] "-1"
 [ 7 ,] "1" 
 [ 8 ,] "-1"
 [ 9 ,] "-1"
[ 10 ,] "1" 
[ 11 ,] "-1"
[ 12 ,] "1" 
[ 13 ,] "1" 
[ 14 ,] "-1"
[ 15 ,] "1" 
[ 16 ,] "1" 
[ 17 ,] "-1"
[ 18 ,] "1"


Çok sert vurmayın eğer...

Anladığım kadarıyla, örneğin adımdaki koşul karşılıyorsa, önceki 10 değer üzerinden kayan pencereden geçiyorum, örneğin

"X[,1]==X[,1]" koşulu, ardından ön tahmin [18,] "1" vb. için toplam. Daha ileri.

p/s (eklendi) bir şeyi yanlış anlamama rağmen..


durum eğitimden sonraki katsayılar mı? Serinin özelliği değişirse (başka sayılar olacaktır), o zaman yeniden eğitmek gerekir.

 
Evgeny Chumakov :

Anladığım kadarıyla, örneğin adımdaki koşul karşılıyorsa, önceki 10 değer üzerinden kayan pencereden geçiyorum, örneğin

"X[,1]==X[,1]" koşulu, ardından ön tahmin [18,] "1" vb. için toplam. Daha ileri.

Evet kesinlikle...

X[10]'in benim için son mum olduğunu ve MT4'ünüzde sonuncusu X[1] gibi görünüyor, tersine çevirmeniz gerektiğini unutmayın.

Evgeny Chumakov :

durum eğitimden sonraki katsayılar mı?

koşul kurallardır, normal günlük. öğrenmenin sonucu olan kurallardır.


Evgeny Chumakov :

Serinin özelliği değişirse (başka sayılar olacaktır), o zaman yeniden eğitmek gerekir.

peki, başka veriler üzerinde başka bir eğitim (özellikler) == diğer kurallar (diğer sayılar)

[Silindi]  
mytarmailS :

Evet, onu kütük şeklinde bir model yapın. kurallar, kendini koduna sokmasına izin ver, neden bir insana pitonla işkence etsin?

Yoksa yapmalı mıyım?

İstediğini yap) Botu yeniden başlattım, tekrar test ediliyor
 
mytarmailS :


X[10]'in benim için son mum olduğunu ve MT4'ünüzde sonuncusu X[1] gibi görünüyor, tersine çevirmeniz gerektiğini unutmayın.


Bir dizide verilerim var. İşte son 21 parça. En üstte tahmin edilecek en son akım değeri bulunur. Yani 0,0925306577'den saymaya başlamanız gerekir.

En azından ilk iki veri için bir örnek gösterin.

 0.0116260551
0.0925306577
- 0.0154483198
- 0.0281892021
0.0216594999
0.0657748049
0.0471412645
- 0.0226150661
0.0925306577
- 0.0170409301
- 0.0805860806
0.0181557573
0.0308966396
- 0.0250039815
- 0.0832935181
- 0.0149705367
0.0227743271
- 0.0060519191
0.0103519669
0.0216594999
0.0657748049
 
Maksim Dmitrievski :
İstediğini yap) Botu yeniden başlattım, tekrar test ediliyor

Max, hadi bu lanet olası İncil'i yapalım)) 10 dakika, ve onu seçeceğiz!

[Silindi]  
mytarmailS :

Max, hadi bu lanet olası İncil'i yapalım)) 10 dakika, ve onu seçeceğiz!

Pekala, kodu tek bir dosyaya kopyalayıp yapıştıramaz mısın?) Yoksa bir tür pakete mi ihtiyacınız var?
 
Evgeny Chumakov :

Bir dizide verilerim var. İşte son 21 parça. En üstte tahmin edilecek en son akım değeri bulunur. Yani 0,0925306577'den saymaya başlamanız gerekir.

sadece tahmini kontrol etmek istiyorsan evet

 
Maksim Dmitrievski :
Peki, kodu tek bir dosyaya kopyalayıp yapıştıramaz mısın?)

Dinle, kesinlikle kitaplık yapmayı biliyor musun??

[Silindi]  
mytarmailS :

Dinle, kesinlikle kitaplık yapmayı biliyor musun??

Python'da kitaplık yok, bu yüzden neye ihtiyacın olduğunu anlamıyorum
  
 [ 1 ,] "X[,10]<=-0.025 & X[,10]>-0.08201612905"                                                                         
 [ 2 ,] "X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.01129032255 & X[,10]>0.0219354839"                                               
 [ 3 ,] "X[,9]<=-0.057983871"                                                                                            
 [ 4 ,] "X[,9]>0.0702419355"                                                                                             
 [ 5 ,] "X[,8]>0.01362903225 & X[,8]<=0.0564516129 & X[,9]>0.00153225805"                                                
 [ 6 ,] "X[,8]<=0.0564516129 & X[,8]>-0.01153225805 & X[,9]<=0.0040322581 & X[,10]<=-0.00596774195"                      
 [ 7 ,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=-0.00403225805 & X[,10]>0.00032258065"                                            
 [ 8 ,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]>0.02814516125"                                                                   
 [ 9 ,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]<=0.02443548385"                                                                  
[ 10 ,] "X[,7]>-0.025 & X[,7]<=-0.00403225805 & X[,8]>-0.03370967745"                                                    
[ 11 ,] "X[,8]>-0.0266935484 & X[,8]<=-0.025"                                                                            
[ 12 ,] "X[,9]>0.0091129032 & X[,9]<=0.0277419355 & X[,10]<=-0.00096774195"                                              
[ 13 ,] "X[,9]<=0.0564516129 & X[,9]>0.03935483875"                                                                      
[ 14 ,] "X[,8]>0.02346774195 & X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.0212903226"                                                
[ 15 ,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=0.0233870968 & X[,9]<=0.0233870968 & X[,10]>0.0091129032 & X[,10]<=0.02766129035"
[ 16 ,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"                    
[ 17 ,] "X[,10]>0.0012903226"                                                                                            
[ 18 ,] "X[,1]==X[,1]"      

X[,3] vb. nerede? Yoksa bunlara ihtiyaç yok mu? X[,1] == X[,1] anlamını anlamıyor musunuz? Tahmin etmek için son 10 değeri mi yoksa 1'den 10'a kadar bir değer kaymasıyla 10 kez mi geçmeniz gerekiyor?

1...199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006...3399
Yeni yorum