Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1985
Python'da nasıl kitaplık yapılacağını biliyor musunuz?
Komut dosyanızı asla çalıştırmayı başaramadım .. tüm hatalardan kurtuldum ama yöntemleri görmüyor -
randomize_lqv_subnet_builder() ve randomize_d_subnet_builder
Tüm sınıfları tek bir kütüphanede birleştirmek gerekiyor, o zaman R-ku üzerinden çalıştırırdım ve eğer bir komut dosyası başka bir komut dosyasından bir sınıf alırsa ve o üçüncü bir komut dosyasından .. Bunu nasıl çalıştıracağımı bilmiyorum
her şey sorunsuz çalışmalı
PATH'e python ekleyin, muhtemelen kurulum sırasında kutuyu işaretlemedi
Çok sayıda bilinmeyenli bir denkleminiz var))), muhtemelen iki aydır bu bota dokunmadım ama bir aydır terminale bakmadım, site üzerinden izliyorum))) ).
evet, genel olarak, bir tür uçak çıktı
Win 10 için. Path değişkenine gidin ve python'un kurulu olduğu ve VS Code'un kurulu olduğu klasörü ve dosyaların bulunduğu çalışma klasörünü ekleyin. Ve bu kadar.
Başka bir Windows için, ortam değişkenlerine nasıl girileceğini araştırdılar
Sağdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi tüm dosyaların aynı klasörde olduğunu tekrar kontrol edin. Sinir ağı bir alt klasörde olsa bile, sorun değil, sadece her şeyi ortam değişkenlerine yazın.
İşe yaramıyor, yola 10 yoldan girdim zaten, istemiyorum .. Bu laptopu duvara bulaştırmaya şimdiden hazırım .... Bir saatimi öldürdüm ..
falan, neden normal şekilde kurup çalışmıyorsun, 2020, ama yine de şeytana girmek için başka yollara ihtiyacın var ... tam orada .. bunlar geliştirildi ya da başka bir şey
Yani hata orada değil, dikkatli bakın. Bunlar, Windows'un uygulamaları klasörlere giden tam yol olmadan komut satırından görme yollarıdır. R için aynı. Bir saat öldürdün mü? Başlamamayı düşünün :D Ulusal Meclisin mimarisini hala anlayacağınızı unutmayın.
Grafik arabirim aracılığıyla eklemesine izin verirseniz, ortam değişkenlerinin yeniden okunması için bilgisayarı yeniden başlatmak veya komut satırından yapmak daha iyidir.
PATH=%PATH% olarak ayarlayın;C:\yolunuz\buraya\
Yani hata orada değil, dikkatli bakın.
Başka nerede izleyebilirsiniz?
Kütüphane ne olacak? yapabilir misin?
ben bu yolu kullanıyorum
============================================= Diğer hakkında
Nokta ekleyerek hatadan kurtulabilirsiniz..
bu çözüm stackowerflow'taydı
ama hiçbir şey vermiyor, stüdyo yöntemleri görmüyor
yola dosyalar içeren bir dizin ekleyin.
veya betiğin en başında manuel olarak ekleyin, şöyle bir şey