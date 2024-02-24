Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1995
Teşekkürler Maxim!
Aslında söylemeyi unuttum, modelin serinin bir sonraki işaretini (+-) yani hedef + artı değerini tahmin etmesi yeterli. Ve belirli doğruluk önemli değildir.
n = 54 uzunluğundaki bir örnek olası tüm değerleri kapsar.
işaret mükemmel bir şekilde tahmin edildi
İlginç. Kase nedir?
başarılı istikrarlı segment)
Muhtemelen ))
İşte GBPUSD dosyası. Aynı eğitilmiş modeli başka bir çiftin verileri üzerinde kontrol etmek ilginçtir.
Mükemmel sonuçlara sahip kazalardan sakının, aracınızın performansına aşırı derecede inanmanıza izin verirler, ancak her zaman şüphe olmalıdır ve tüm seçenekler test edildiyse rahatlayabilirsiniz.
Yöntemin etkinliğini kontrol etmek için farklı bir sürgülü pencere ile en az 100 optimizasyon yapmanız ve ancak bundan sonra sonuçlar çıkarmanız gerekir.
İlginç. Kase nedir?
Evet
Çocuklar! Tanrı aşkına, Kâse'yi halka açık alana atın! O'nu görmek için toprağı yemeye hazırım...
>>> regr.score(X_tren, y_tren)
0.8616703952274422
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.8647036898993664
Alexander, eğer kase bulunursa, hayatın anlamı kaybolacak ve sürüklenmeler, seks ve rock and roll başlayacak. Bu gerekli mi? )
Bilmiyorum, Max.
Ama eminim ki karlı araçlar var ve insanlar bunu kullanıyor. Mutlular mı? Xs ... Kendimiz denemeliyiz - bırakmak için asla geç değildir :)))