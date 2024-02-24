Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1995

Evgeny Chumakov :


Teşekkürler Maxim!

Aslında söylemeyi unuttum, modelin serinin bir sonraki işaretini (+-) yani hedef + artı değerini tahmin etmesi yeterli. Ve belirli doğruluk önemli değildir.

n = 54 uzunluğundaki bir örnek olası tüm değerleri kapsar.

işaret mükemmel bir şekilde tahmin edildi 

>>> regr.score(X_train, y_train)
1.0
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.9938251543711407


 
Maksim Dmitrievski :

işaret mükemmel bir şekilde tahmin edildi



İlginç. Kase nedir?

 
Evgeny Chumakov :


İlginç. Kase nedir?

başarılı istikrarlı segment)

 
Valeriy Yastremskiy :

başarılı istikrarlı segment)


Muhtemelen ))

İşte GBPUSD dosyası. Aynı eğitilmiş modeli başka bir çiftin verileri üzerinde kontrol etmek ilginçtir.

GBPUSD_return_csv.txt  77 kb
 

Mükemmel sonuçlara sahip kazalardan sakının, aracınızın performansına aşırı derecede inanmanıza izin verirler, ancak her zaman şüphe olmalıdır ve tüm seçenekler test edildiyse rahatlayabilirsiniz.

Yöntemin etkinliğini kontrol etmek için farklı bir sürgülü pencere ile en az 100 optimizasyon yapmanız ve ancak bundan sonra sonuçlar çıkarmanız gerekir.

Evgeny Chumakov :


İlginç. Kase nedir?

Evet
 
Evgeny Chumakov :


İlginç. Kase nedir?

Maksim Dmitrievski :
Evet

Çocuklar! Tanrı aşkına, Kâse'yi halka açık alana atın! O'nu görmek için toprağı yemeye hazırım...

Evgeny Chumakov :

İşte GBPUSD dosyası. Aynı eğitilmiş modeli başka bir çiftin verileri üzerinde kontrol etmek ilginçtir.

>>> regr.score(X_tren, y_tren)

0.8616703952274422

>>> regr.score(X_test, y_test)

0.8647036898993664


Daha da kötüsü, ama yine de %90'a yakın. EURUSD'de eğitim aldı.
Alexander_K :

Çocuklar! Tanrı aşkına, Kâse'yi halka açık alana atın! O'nu görmek için toprağı yemeye hazırım...

Alexander, eğer kase bulunursa, hayatın anlamı kaybolacak ve sürüklenmeler, seks ve rock and roll başlayacak. Bu gerekli mi? )

 
Maksim Dmitrievski :

Alexander, eğer kase bulunursa, hayatın anlamı kaybolacak ve sürüklenmeler, seks ve rock and roll başlayacak. Bu gerekli mi? )

Bilmiyorum, Max.

Ama eminim ki karlı araçlar var ve insanlar bunu kullanıyor. Mutlular mı? Xs ... Kendimiz denemeliyiz - bırakmak için asla geç değildir :)))

