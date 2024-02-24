Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1982

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

python'u anlıyor musun? :D

))

Bir şekilde 3 aylık bir çalışmadan sonra R'yi bulduğumu düşündüm .... 5 yıl geçti ve hiçbir şey bilmediğimi anlıyorum))

[Silindi]  
mytarmailS :

))

Bir şekilde 3 aylık bir çalışmadan sonra R'yi bulduğumu düşündüm .... 5 yıl geçti ve hiçbir şey bilmediğimi anlıyorum))

Pekala, bir örnek çalıştırın (PM'de). Basit bir test cihazı ve mantığın kendisi var

her iki alt ağ görünümünde de katman sayısı var. deneysel olarak seçtim

test cihazını diğer sembollerde çalıştırabilirsiniz

 
Maksim Dmitrievski :

Pekala, bir örnek çalıştırın (PM'de). Basit bir test cihazı ve mantığın kendisi var

her iki alt ağ görünümünde de katman sayısı var. ampirik olarak seçtim

test cihazını diğer sembollerde çalıştırabilirsiniz

TAMAM. TEŞEKKÜR.

 
Maksim Dmitrievski :


Hey!

Profildeki sinyal, konuya göre bir bot mu?

[Silindi]  
Farkhat Guzairov :

Hey!

Profildeki sinyal, konuya göre bir bot mu?

Merhaba. Evet, konsol python ile savaş halindeyim .. tercüman boştayken çalışmayı durduruyor

 
Maksim Dmitrievski :

Bilmiyorum)) Zaten googling yapmaktan bıktım ama bir cevap bulamadım.. VSC'nin İncil'i görmesi nasıl yapılır - "Builder" (tüm komut dosyaları bir klasörde) ve bu lanet olası "matplotlib. pyplot" ("uzantılarda" böyle bir İncil yoktur)

[Silindi]  
mytarmailS :

Bilmiyorum)) Zaten googling yapmaktan bıktım ama bir cevap bulamadım.. VSC'nin İncil'i görmesi nasıl yapılır - "Builder" (tüm komut dosyaları bir klasörde) ve bu lanet olası "matplotlib. pyplot" ("uzantılarda" böyle bir İncil yoktur)

komut satırında pip install matplotlib

oluşturucuyu komut dosyasıyla aynı klasöre koyduğunu görmek için

 
Maksim Dmitrievski :

komut satırında pip install matplotlib

Kurulmuş..

Ayrıca iki konsolunuz var mı?

"cmd" ile yüklemenin gerekli olduğu ortaya çıktı


Maksim Dmitrievski :

oluşturucuyu komut dosyasıyla aynı klasöre koyduğunu görmek için

hemen yaptım herşey bu klasörde

mytarmailS :

............ VSC'yi İncil'i - "Oluşturucu" (tüm komut dosyaları tek bir klasörde) görmeye zorlayın ve nasıl yapılır .............

ama hala göremiyorum


[Silindi]  
mytarmailS :

Kurulmuş..

Ayrıca iki konsolunuz var mı?

"cmd" ile yüklemenin gerekli olduğu ortaya çıktı


hemen yaptım herşey bu klasörde

ama hala göremiyorum


peki, satırı çalıştırın, hata yoksa, sürücüleri vurgulayan hata

ide sadece farklı terminalleri gösterir, başkalarını ekleyebilirsiniz, vb.

 
Maksim Dmitrievski :

peki, satırı çalıştırın, hata yoksa, sürücüleri vurgulayan hata 

>>> from Builder import randomized_lqv_subnet_builder, randomized_d_subnet_builder

Traceback (most recent call last):

  File " < stdin > ", line 1, in < module >

ModuleNotFoundError: No module named 'Builder'
1...197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989...3399
Yeni yorum