Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1982
python'u anlıyor musun? :D
))
Bir şekilde 3 aylık bir çalışmadan sonra R'yi bulduğumu düşündüm .... 5 yıl geçti ve hiçbir şey bilmediğimi anlıyorum))
Pekala, bir örnek çalıştırın (PM'de). Basit bir test cihazı ve mantığın kendisi var
her iki alt ağ görünümünde de katman sayısı var. deneysel olarak seçtim
test cihazını diğer sembollerde çalıştırabilirsiniz
TAMAM. TEŞEKKÜR.
Hey!
Profildeki sinyal, konuya göre bir bot mu?
Merhaba. Evet, konsol python ile savaş halindeyim .. tercüman boştayken çalışmayı durduruyor
Bilmiyorum)) Zaten googling yapmaktan bıktım ama bir cevap bulamadım.. VSC'nin İncil'i görmesi nasıl yapılır - "Builder" (tüm komut dosyaları bir klasörde) ve bu lanet olası "matplotlib. pyplot" ("uzantılarda" böyle bir İncil yoktur)
komut satırında pip install matplotlib
oluşturucuyu komut dosyasıyla aynı klasöre koyduğunu görmek için
Kurulmuş..
Ayrıca iki konsolunuz var mı?
"cmd" ile yüklemenin gerekli olduğu ortaya çıktı
oluşturucuyu komut dosyasıyla aynı klasöre koyduğunu görmek için
hemen yaptım herşey bu klasörde
............ VSC'yi İncil'i - "Oluşturucu" (tüm komut dosyaları tek bir klasörde) görmeye zorlayın ve nasıl yapılır .............
ama hala göremiyorum
peki, satırı çalıştırın, hata yoksa, sürücüleri vurgulayan hata
ide sadece farklı terminalleri gösterir, başkalarını ekleyebilirsiniz, vb.
peki, satırı çalıştırın, hata yoksa, sürücüleri vurgulayan hata