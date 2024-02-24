Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 197
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
sadece merak ediyorum - ve burada sadece fiyatların değerlerini ve fiyatlardan çeşitli göstergeleri tahmin edici olarak mı alıyorsunuz? Gerçek hacimleri ve hacim göstergelerini kullanan var mı?
Hacim olmadan fiyatlar ile çalışıyorum.
Hacimleri ve göstergelerini kullanmaya çalıştım ama işe yaramadı. Forex'te gerçek hacimler yoktur, ancak gerçek hacimlere biraz karşılık gelen tik hacimleri vardır, yani. Prensip olarak, onları deneyebilirsiniz. Ancak sorun şu ki, aracıdan gelen çubukların ve tiklerin geçmişinin bazı "pek de öyle olmayan" tik hacimleri içermesidir. Sembol, çalışan terminaldeki market saatindeyken, kene hacimlerinin gerçek geçmişi buna göre toplanır. Sembol saatten çıkarılırsa veya terminal kapatılırsa, bu tür çubukların tik hacimleri komisyoncu tarafından verilenlerden alınacaktır. Ve "terminalin kendisi tarafından aranan" ve "brokerden alınan" bu iki değer, bazen on kez tamamen farklıdır. Şimdi, aracının verdiği değil, gerçek onay hacimleri elde etmek için terminali birkaç ay çalışır durumda tutmam gerekiyor, sonra onları tekrar kullanmayı deneyebilirim.
Hacim olmadan fiyatlar ile çalışıyorum.
Hacimleri ve göstergelerini kullanmaya çalıştım ama işe yaramadı. Forex'te gerçek hacimler yoktur, ancak gerçek hacimlere biraz karşılık gelen tik hacimleri vardır, yani. Prensip olarak, onları deneyebilirsiniz. Ancak sorun şu ki, aracıdan gelen çubukların ve tiklerin geçmişinin bazı "pek de öyle olmayan" tik hacimleri içermesidir. Sembol, çalışan terminaldeki market saatindeyken, kene hacimlerinin gerçek geçmişi buna göre toplanır. Sembol saatten çıkarılırsa veya terminal kapatılırsa, bu tür çubukların tik hacimleri komisyoncu tarafından verilenlerden alınacaktır. Ve "terminalin kendisi tarafından aranan" ve "brokerden alınan" bu iki değer, bazen on kez tamamen farklıdır. Şimdi, aracının verdiği değil, gerçek onay hacimleri elde etmek için terminali birkaç ay çalışır durumda tutmam gerekiyor, sonra onları tekrar kullanmayı deneyebilirim.
R dili ve yeni MetaTrader 5 build 1467 hakkında bilgi için:
MQL5'te istatistiksel dağılımlar - R'den en iyiyi almak ve daha hızlı yapmak
Sonraki sürümlerde, R'ye benzer birçok yeni matematiksel ve istatistiksel fonksiyon eklenecektir.Bu, doğrudan MetaTrader 5'te daha fazla hesaplama ve görselleştirmenin yapılmasına izin verecektir.
MetaQuotes-Demo sunucusundan 1467'ye yükseltebilirsiniz.
Sevgili Renat!
6. maddedeki yoruma cevap vereyim. Sağlanan bağlantıda R'de bulunan hesaplama hataları : MQL5'te istatistiksel dağılımlar - R'den en iyiyi almak ve daha hızlı yapmak
Gamma işlevi için bir kontrol yapıldı. Diğer işlevler için doğrulamayı size bırakıyoruz.
Baş ve iki istatistikçi tarafından temsil edilen Veri Bilimi departmanı adına (PM'de ekibe bilgi verebilirim), sıfır noktasındaki gama dağılımının yoğunluğunun kesinlikle sıfıra inmediğini bildiririz.
R, sıfır noktasındaki yoğunluğu 1 olarak değerlendirir:
x <- seq(0, 20, 0.5) #support
plot(k, dgamma(x = x, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #PDF plot
print(dgamma(x = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #limiting to zero
Ancak x sıfıra yaklaştıkça yoğunluğun birliğe yaklaştığı görülebilir.
Ayrıca, göre:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution
x = 0, alfa = 1, beta = 1 için pay, tüm kesri belirsizliğe getiren belirsiz bir değerdir.
Kesin konuşmak gerekirse, sıfır noktasındaki gama dağılımının yoğunluğunun tanımlanmadığını beyan ederiz. Ve sağdaki limiti alırken yoğunluk birliğe eşittir.
Bunun ışığında, "R'deki hesaplama hataları" ifadesinin formülasyonunun doğru olmadığına inanıyoruz. Daha doğrusu, bu bir uzlaşım meselesidir: sıfır ifadesinin sıfırın gücüne eşit olarak nasıl düşünüleceği. Gama dağılımının yoğunluğunu sıfır noktasında sıfıra eşitlemek herhangi bir koşullu uygulama gibi görünmüyor.
UV ile.
Alexey
Kesin olarak söylemek gerekirse, sıfır noktasındaki gama dağılımının yoğunluğunun tanımlanmadığını beyan ederiz. Ve sağdaki limiti alırken yoğunluk birliğe eşittir.
Bunun ışığında, "R'deki hesaplama hataları" ifadesinin formülasyonunun doğru olmadığına inanıyoruz. Daha doğrusu, bu bir uzlaşım meselesidir: sıfır ifadesinin sıfırın gücüne eşit olarak nasıl düşünüleceği. Sıfır noktasında gama dağılımının yoğunluğunu sıfıra eşitlemek herhangi bir koşullu uygulama gibi görünmüyor.
Yoğunluk (pdf) sıfır değilse, bu noktadaki integral (cdf) de sıfırdan farklı olmalıdır, aksi takdirde sıfır olmayacaktır.
Ama cdf=0. Açıklaması zor.
x=0 noktasında tanım gereği pdf sıfırdır:
Wolfram Alfa :
Merkezi olmayan ve merkezi ki-kare dağılımları için:
Yoğunluk (pdf) sıfır değilse, bu noktadaki integral (cdf) de sıfırdan farklı olmalıdır, aksi takdirde sıfır olmayacaktır.
Ama cdf=0. Açıklaması zor.
x=0 noktasında tanım gereği pdf sıfırdır:
Wolfram Alfa :
Merkezi olmayan ve merkezi ki-kare dağılımları için:
Alfa = 1 ile 0 ^ alfa - 1'in neye eşit olduğunu kendinize söyleseniz iyi olur.
İntegral burada da tanımlanmamıştır... Ama limitte sıfıra yakındır. Kongre sorusu...
print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = F)) #right side
print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = T)) #left side
Gerçek hacim ve hacim göstergeleri kullanan var mı?
limitin tanımlanabilmesi için soldan ve sağdan yaklaşırken aynı olması gerekir, ancak bu değil:
http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D
limitin tanımlanabilmesi için soldan ve sağdan yaklaşırken aynı olması gerekir, ancak bu değil:
http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D
Sadece sağda var ve 1...
Wolfram'ın 0 dediği nihai gerçek değildir. İfadedeki "hata" kelimesinin gereksiz olduğundan bahsediyorum ...
R'de başka bir hata buldum. R yanlış 0'a bölüyor.
İşte komut dosyası:
//| test.mq5 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property script_show_inputs
input double div = 0.0 ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
{
//---
Print ( 1.0 /div);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Doğru cevap, mql'de -
'test.mq5'te sıfır bölme (20,13)
komut dosyası durdurma ile
Uygunsuz, R'de:
> 1/0
enf
Senaryonun devamı ile
Bunu Alexey ile aynı şekilde yönlendiriyorum - programların belirsiz koşullarda davranışı farklı olabilir ve bu bir hata değildir. Mimarinin belirttiği gibi, sonuç bu olacaktır.
Bir başka ilginç gözlem. Sıfıra bölemezsiniz. Ve negatif sayıların kökünü alamazsınız. Üniversiteden tüm bunların mümkün olduğunu hatırlıyorum, ama şimdi bununla ilgili değil, basit matematikte her iki eylem de imkansız.
Neden mql'de 0'a bölerseniz, tüm komut dosyasını kırar ve kırar ve negatif bir sayıdan kökü çıkarırsanız, komut dosyasını bozmadan "-nan(ind)" sayısını alırsınız ve bu "-nan(ind)" sonraki hesaplamalar için kullanılabilir (sonraki tüm hesaplamaları bozar)? Burada her iki durumda da mql betiğinin aynı davranışını bekliyordum.