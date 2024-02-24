Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 197

Yeni yorum
 
ıvan_11 :
sadece merak ediyorum - ve burada sadece fiyatların değerlerini ve fiyatlardan çeşitli göstergeleri tahmin edici olarak mı alıyorsunuz? Gerçek hacimleri ve hacim göstergelerini kullanan var mı?

Hacim olmadan fiyatlar ile çalışıyorum.

Hacimleri ve göstergelerini kullanmaya çalıştım ama işe yaramadı. Forex'te gerçek hacimler yoktur, ancak gerçek hacimlere biraz karşılık gelen tik hacimleri vardır, yani. Prensip olarak, onları deneyebilirsiniz. Ancak sorun şu ki, aracıdan gelen çubukların ve tiklerin geçmişinin bazı "pek de öyle olmayan" tik hacimleri içermesidir. Sembol, çalışan terminaldeki market saatindeyken, kene hacimlerinin gerçek geçmişi buna göre toplanır. Sembol saatten çıkarılırsa veya terminal kapatılırsa, bu tür çubukların tik hacimleri komisyoncu tarafından verilenlerden alınacaktır. Ve "terminalin kendisi tarafından aranan" ve "brokerden alınan" bu iki değer, bazen on kez tamamen farklıdır. Şimdi, aracının verdiği değil, gerçek onay hacimleri elde etmek için terminali birkaç ay çalışır durumda tutmam gerekiyor, sonra onları tekrar kullanmayı deneyebilirim.

 
Dr.Tüccar :

Hacim olmadan fiyatlar ile çalışıyorum.

Hacimleri ve göstergelerini kullanmaya çalıştım ama işe yaramadı. Forex'te gerçek hacimler yoktur, ancak gerçek hacimlere biraz karşılık gelen tik hacimleri vardır, yani. Prensip olarak, onları deneyebilirsiniz. Ancak sorun şu ki, aracıdan gelen çubukların ve tiklerin geçmişinin bazı "pek de öyle olmayan" tik hacimleri içermesidir. Sembol, çalışan terminaldeki market saatindeyken, kene hacimlerinin gerçek geçmişi buna göre toplanır. Sembol saatten çıkarılırsa veya terminal kapatılırsa, bu tür çubukların tik hacimleri komisyoncu tarafından verilenlerden alınacaktır. Ve "terminalin kendisi tarafından aranan" ve "brokerden alınan" bu iki değer, bazen on kez tamamen farklıdır. Şimdi, aracının verdiği değil, gerçek onay hacimleri elde etmek için terminali birkaç ay çalışır durumda tutmam gerekiyor, sonra onları tekrar kullanmayı deneyebilirim.

tse-tse-tse ... neden böyle aşırı-tik? Moskova'da MT5 ve 2 broker ve Burgundy'de vadeli işlemler ve hisse senetleri için gerçek hacimli 2 tane daha (bunlardan biri kesinlikle gerçek olanlarla!). ve bu Brezilya, Güney Afrika, Polonya, BAE gibi egzotiklerle ilgili değil.
 
Renat Fatkhullin'in fotoğrafı.

R dili ve yeni MetaTrader 5 build 1467 hakkında bilgi için:

  • R'ye benzer istatistik kitaplıklarının güncellenmiş bir sürümü yayınlandı:

    MQL5'te istatistiksel dağılımlar - R'den en iyiyi almak ve daha hızlı yapmak

  • MQL5'teki hesaplamalar, R'dekinden 3 ila 7 kat daha hızlıdır (C++'da işlevlerin uygulandığı gerçeğini hesaba katsak bile)
  • Bazı R işlevlerinde eski optimizasyonlar/basitleştirmeler nedeniyle hatalar var ve hatalı sonuçlar veriyor
  • Verileri R'deki gibi görselleştirmeyi mümkün kılan, R'ye benzer bir grafik kitaplıklarının beta sürümü eklendi.
  • Hem normal dizileri hem de R'ye benzer yapıları yazdıran kullanışlı bir ArrayPrint işlevi eklendi


MetaQuotes-Demo sunucusundan 1467'ye yükseltebilirsiniz.

Sonraki sürümlerde, R'ye benzer birçok yeni matematiksel ve istatistiksel fonksiyon eklenecektir.Bu, doğrudan MetaTrader 5'te daha fazla hesaplama ve görselleştirmenin yapılmasına izin verecektir.

Sevgili Renat!

6. maddedeki yoruma cevap vereyim. Sağlanan bağlantıda R'de bulunan hesaplama hataları : MQL5'te istatistiksel dağılımlar - R'den en iyiyi almak ve daha hızlı yapmak

Gamma işlevi için bir kontrol yapıldı. Diğer işlevler için doğrulamayı size bırakıyoruz.

Baş ve iki istatistikçi tarafından temsil edilen Veri Bilimi departmanı adına (PM'de ekibe bilgi verebilirim), sıfır noktasındaki gama dağılımının yoğunluğunun kesinlikle sıfıra inmediğini bildiririz.

R, sıfır noktasındaki yoğunluğu 1 olarak değerlendirir:

x <- seq(0, 20, 0.5) #support

plot(k, dgamma(x = x, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #PDF plot

print(dgamma(x = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #limiting to zero

Ancak x sıfıra yaklaştıkça yoğunluğun birliğe yaklaştığı görülebilir.

Ayrıca, göre:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution

x = 0, alfa = 1, beta = 1 için pay, tüm kesri belirsizliğe getiren belirsiz bir değerdir.

Kesin konuşmak gerekirse, sıfır noktasındaki gama dağılımının yoğunluğunun tanımlanmadığını beyan ederiz. Ve sağdaki limiti alırken yoğunluk birliğe eşittir.

Bunun ışığında, "R'deki hesaplama hataları" ifadesinin formülasyonunun doğru olmadığına inanıyoruz. Daha doğrusu, bu bir uzlaşım meselesidir: sıfır ifadesinin sıfırın gücüne eşit olarak nasıl düşünüleceği. Gama dağılımının yoğunluğunu sıfır noktasında sıfıra eşitlemek herhangi bir koşullu uygulama gibi görünmüyor.

UV ile.

Alexey

Gamma distribution - Wikipedia
Gamma distribution - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
Gamma Parameters Support PDF CDF Mean Median Mode Variance Skewness Excess kurtosis Entropy MGF CF With a shape parameter k and a scale parameter θ. With a shape parameter α = k and an inverse scale parameter β = 1/θ, called a rate parameter. With a shape parameter k and a mean parameter μ = k/β. In each of these three forms...
 
Alexey Burnakov :

Kesin olarak söylemek gerekirse, sıfır noktasındaki gama dağılımının yoğunluğunun tanımlanmadığını beyan ederiz. Ve sağdaki limiti alırken yoğunluk birliğe eşittir.

Bunun ışığında, "R'deki hesaplama hataları" ifadesinin formülasyonunun doğru olmadığına inanıyoruz. Daha doğrusu, bu bir uzlaşım meselesidir: sıfır ifadesinin sıfırın gücüne eşit olarak nasıl düşünüleceği. Sıfır noktasında gama dağılımının yoğunluğunu sıfıra eşitlemek herhangi bir koşullu uygulama gibi görünmüyor.

Yoğunluk (pdf) sıfır değilse, bu noktadaki integral (cdf) de sıfırdan farklı olmalıdır, aksi takdirde sıfır olmayacaktır.

 > n<-5
> k <- seq(0,1,by=1/n)
> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = YANLIŞ)
> gamma_cdf<-pgamma(k, 1,1, log = YANLIŞ)
> k
[1] 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
> gamma_pdf
[1] 1.0000000 0.8187308 0.6703200 0.5488116 0.4493290 0.3678794
> gamma_cdf
[1] 0.0000000 0.1812692 0.3296800 0.4511884 0.5506710 0.6321206

Ama cdf=0. Açıklaması zor.

x=0 noktasında tanım gereği pdf sıfırdır:


Wolfram Alfa :

Merkezi olmayan ve merkezi ki-kare dağılımları için:


Wolfram|Alpha: Computational Knowledge Engine
  • www.wolframalpha.com
Wolfram|Alpha is more than a search engine. It gives you access to the world's facts and data and calculates answers across a range of topics, including science, nutrition, history, geography, engineering, mathematics, linguistics, sports, finance, music...
 
kuantum :

Yoğunluk (pdf) sıfır değilse, bu noktadaki integral (cdf) de sıfırdan farklı olmalıdır, aksi takdirde sıfır olmayacaktır.

Ama cdf=0. Açıklaması zor.

x=0 noktasında tanım gereği pdf sıfırdır:


Wolfram Alfa :

Merkezi olmayan ve merkezi ki-kare dağılımları için:


Alfa = 1 ile 0 ^ alfa - 1'in neye eşit olduğunu kendinize söyleseniz iyi olur.

İntegral burada da tanımlanmamıştır... Ama limitte sıfıra yakındır. Kongre sorusu...

print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = F)) #right side

print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = T)) #left side

 
ıvan_11 :
Gerçek hacim ve hacim göstergeleri kullanan var mı?
Bkz. https://www.mql5.com/en/forum/86386/page174#comment_2911488
Машинное обучение: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение: теория и практика (торговля и не только)
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 

limitin tanımlanabilmesi için soldan ve sağdan yaklaşırken aynı olması gerekir, ancak bu değil:

http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D


Wolfram|Alpha: Computational Knowledge Engine
  • www.wolframalpha.com
Wolfram|Alpha is more than a search engine. It gives you access to the world's facts and data and calculates answers across a range of topics, including science, nutrition, history, geography, engineering, mathematics, linguistics, sports, finance, music...
 
kuantum :

limitin tanımlanabilmesi için soldan ve sağdan yaklaşırken aynı olması gerekir, ancak bu değil:

http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D


Sadece sağda var ve 1...

Wolfram'ın 0 dediği nihai gerçek değildir. İfadedeki "hata" kelimesinin gereksiz olduğundan bahsediyorum ...

 

R'de başka bir hata buldum. R yanlış 0'a bölüyor.

İşte komut dosyası:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         test.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "https://www.mql5.com"
#property version    "1.00"

#property script_show_inputs

input double div = 0.0 ;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
//---
   Print ( 1.0 /div);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Doğru cevap, mql'de -
'test.mq5'te sıfır bölme (20,13)
 komut dosyası durdurma ile

Uygunsuz, R'de:
> 1/0
enf
 Senaryonun devamı ile

Bunu Alexey ile aynı şekilde yönlendiriyorum - programların belirsiz koşullarda davranışı farklı olabilir ve bu bir hata değildir. Mimarinin belirttiği gibi, sonuç bu olacaktır.


 

Bir başka ilginç gözlem. Sıfıra bölemezsiniz. Ve negatif sayıların kökünü alamazsınız. Üniversiteden tüm bunların mümkün olduğunu hatırlıyorum, ama şimdi bununla ilgili değil, basit matematikte her iki eylem de imkansız.

Neden mql'de 0'a bölerseniz, tüm komut dosyasını kırar ve kırar ve negatif bir sayıdan kökü çıkarırsanız, komut dosyasını bozmadan "-nan(ind)" sayısını alırsınız ve bu "-nan(ind)" sonraki hesaplamalar için kullanılabilir (sonraki tüm hesaplamaları bozar)? Burada her iki durumda da mql betiğinin aynı davranışını bekliyordum.

1...190191192193194195196197198199200201202203204...3399
Yeni yorum