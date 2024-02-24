Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 202
koltuk değnekleriyle MT5'ten R'yi kullanmaya devam edin. Neyse ki onlar - mt4r.
Affınıza sığınırım. mt4r beşin altında da çalışır mı? Kontrol?
buraya bakın, tyts https://www.mql5.com/ru/forum/37931/page10#comment_2945898
Madde "Sürekli dağılımların ayrık karışımlarının hesaplanması" yazarın web sitesinde yer almaktadır.
Makalenin yazarları, sorunun serilerin yakınsaması için kriterde olduğunu söylüyor.
Önerilen tekrarlayan algoritma 7.2'nin uygulanması https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c
Ancak, özyinelemeli hesaplamada hatalar vardır. Örneğin, bir beta işlevi için:
#include <Math\Stat\Math.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
{
//---
double a= 1 ;
double b= 1 ;
double r_beta=MathBeta(a,b);
for ( int j= 0 ; j< 40 ; j++)
{
if (j> 0 )
{
r_beta*=((a+j- 1 )/(a+b+j- 1 ));
}
double beta=MathBeta(a+j,b);
PrintFormat ( "%d error=%5.20e" ,j,beta-r_beta);
}
}
CDF'yi hesaplamak için doğruluk yeterli olabilir, ancak nicelikleri yüksek doğrulukla tersine çevirmek için doğruluğu yeterli olmayabilir.
Bu nedenle, nicelik hesaplama algoritmasında, tekrarlayan hesaplamalar olmadan doğrudan toplama kullandık.
beyler, 100500 sayfa için argüman nedir? matematikte kim daha iyi sizin için temel fark nedir - 0'da bir fonksiyon tanımlanır - tanımlanmaz, makalede yazmışlar - R'de bir hata - veya bir hata değil. sanki burada çocuğunuzdan bahsediyorlar ve onun tok olduğunu söylüyorlar... ve siz onu gönülden savundunuz.
genel mesaj uzun zamandır açıktı - R ile yerleşik bir entegrasyon yok ve asla olmayacak. hafife alın ve MT5'teki yerleşik çipleri kullanın, geliştiricilerden yeni çipler isteyin, bir şey eksikse kendinizinkini yazın. Sonunda, koltuk değnekleri aracılığıyla MT5'ten R'yi kullanmaya devam edin. Neyse ki onlar - mt4r.
Temel bir fark yoktur. Yok, çok daha az pratik.
Ve var - kategorik pulların cevabı. Ve eğer böyle cevaplar yoksa, herhangi bir standart koyabilir (IEEE - en büyük bilimsel topluluk dahil) ve istediğinizi yazabilirsiniz.
Konunun çok derinlerine inen ve hatanın kökenini gösteren @Quantum'un açıklamasına karşı koyamadınız. Kütüphaneyi yazdı, derin bir araştırma yaptı, mantığı gösterdi ve sizin açınızdan sadece sorular ve R'ye inanç.
Vardığımız sonuçlar doğruydu.
beyler, 100500 sayfa için argüman nedir? matematikte kim daha iyi sizin için temel fark nedir - 0'da bir fonksiyon tanımlanır - tanımlanmaz, makalede yazmışlar - R'de bir hata - veya bir hata değil. sanki burada çocuğunuzdan bahsediyorlar ve onun tok olduğunu söylüyorlar... ve siz onu gönülden savundunuz.
Temel bir fark yoktur. Yok, çok daha az pratik.
Burada anlaşamam. Pratik hesaplarda bununla karşılaşmayabilirsiniz ancak yoğunluğun doğru belirlenmesi gerekir.
Bir örnek bulundu
bu, sınır değerini basitçe döndüremeyeceğinizi gösterir, aksi takdirde olasılık yoğunluğu sonsuz olur. Bu hata.
Bunu doğru bir şekilde şu şekilde tanımlayın:
O zaman her şey mantıklı ve doğru.
Matlab'da da aynısını yapın:
>> gamma_pdf(0.5,1,0)
ans =
0.00000000000000e+000
>> gamma_pdf(1,1,0)
ans =
0.00000000000000e+000
Seçtiğiniz yol açıktır. (Düşündüğünüz gibi) R ile aynı sorunları çözmenize izin verecek araç setini artırmak. Belki.
Ancak MCL ve R'nin farklı soyutlama seviyelerine sahip diller olduğunu anlamalısınız.
MCL, tüm sonuçları olan bir uygulama dilidir. Aynı zamanda programcıların buna uygun düşünme biçimini oluşturur.
R/Python - daha yüksek bir soyutlama düzeyine sahip algoritma dilleri, uygulama düzeyiyle uğraşmadan karmaşık sorunları çözmenize olanak tanır. Evet, bazen karmaşık hesaplamaların profilini çıkarırken darboğazlar olabilir. Pekala, hadi aşağı inelim, Crr'ye f-th yazalım ve devam edelim. Yardımcı olmadı, paralel hale getirdik, yeterli değil - grafik kartını bağladık. Ve tüm bunlar için hazır, kanıtlanmış çözümler var!
Aynı şekilde, her şeyin alttan başlamasını öneriyorsunuz. Savunmuyorum, bugün enstrümanlarınız altın olabilir, hatta bazılarını platin bile yapacaksınız ama enstrüman olarak kalacaklar. Mecazi olarak, garajda iyi aletler ve çılgın kalemler varsa, bir bisiklet yapabilir veya hazır bileşenleri alıp istediğiniz özelliklerde bir bisiklet monte edebilirsiniz. Bu yaklaşımlardan hangisinin daha iyi olduğunu tartışmak anlamsızdır. Farklılar ve ikisinin de yaşam hakkı var. Herkes tercihlerine göre seçim yapabilir.
Ama bunlar paralel düzlemlerde iki yol, yakın gelecekte kesişeceklerinden şüpheliyim.
İyi şanlar
Tamam, kabul edildi.
Ve neden "... bu doğru..." diyorsunuz? Bu hangi gerekçeyle doğru? Yine, istatistikçi John Amca'nın "aksi takdirde 0" yazdığı Wolfram'da beni dürt. Bir uzman olarak kendi düşünceleriniz, neden sıfırdaki yoğunluk en iyi 0 olarak tanımlanır? Ve yoğunluğu 1 veya inf olarak tanımlamanın bir sorun haline geldiği örnekler? Büyük yazılım projelerine referans yok, lütfen...
Ve daha önce nelerin daha uygun olduğuna dair örneklerin olduğu tartışmalardan örnekler verdim 1 ... Son yazılarımı linklerden okuyabilirsiniz.
Teşekkür ederim.
Seçtiğiniz yol açıktır. (Düşündüğünüz gibi) R ile aynı sorunları çözmenize izin verecek araç setini artırmak. Belki.Aynı şekilde, her şeyin alttan başlamasını öneriyorsunuz. Savunmuyorum, bugün enstrümanlarınız altın olabilir, hatta bazılarını platin bile yapacaksınız ama enstrüman olarak kalacaklar. Mecazi olarak, garajda iyi aletler ve çılgın kalemler varsa, bir bisiklet yapabilir veya hazır bileşenleri alıp istediğiniz özelliklerde bir bisiklet monte edebilirsiniz. Bu yaklaşımlardan hangisinin daha iyi olduğunu tartışmak anlamsızdır. Farklılar ve ikisinin de yaşam hakkı var. Herkes tercihlerine göre seçim yapabilir.
Ama bunlar paralel düzlemlerde iki yol, yakın gelecekte kesişeceklerinden şüpheliyim.
Yaklaşımımız, standart kitaplıklarımızı kullanarak geliştirmelerinizi R'den MQL5'e aktarmaktır.
Bunun sadece mümkün değil, aynı zamanda kolay olduğunu da göreceksiniz. Karmaşık işlevleri hemen kütüphanelerde ve dilin kendisinde uygulamak için büyük bir kampanya başlattık.
Bugün bir beta yayınlayacağız ve R'deki grafiği değiştirmek için grafik kitaplıklarıyla başka bir şok özelliği göstereceğiz.