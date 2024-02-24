Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 192
Tüm dünya nefesini tutmuş bu anı sabırsızlıkla bekliyordu.
Ve bu olay sonunda gerçekleşti!
MQL'de eğitimli üçlü sınıflandırıcıların kodunu oluşturan jPrediction'ın 12. sürümünün sürümü yayınlandı. MetaTrader terminal kullanıcılarının artık üçlü sınıflandırıcı kodlarını Java'dan MQL'ye taşımasına gerek yok. Tüm MQL kodu artık mqh uzantılı dosyalara kaydedilir.
Ama hepsi bu değil. jPrediction 12 şimdi önceki sürümden yaklaşık %12 daha hızlı hesaplıyor!
Çok sayıda jPrediction kullanıcısı, 12 sürümünü web sitemden indirerek ücretsiz olarak indirebilir ve kullanabilir (bağlantı profilimde, sitenin ana sayfasındaki ilk gönderi).
Tebrikler sözlü olarak kabul edildiği gibi, WebMoney üzerinden yazılı olarak da hediye ve para transferi şeklinde mümkündür.
MKUL'un hangi versiyonunu sormaktan utanıyorum ??? 4 mü 5 mi???
5-ke'yi kontrol ettim. Ancak kodlarda OOP ve sadece 5-ke'ye özgü diğer özellikler yoktur. Yani 4. ile uyumluluk olması gerektiği gibi görünüyor? Tabii ki IMHO, çünkü 4-ke üzerinde kontrol etmedim.
Harika, az önce Tahmini oluşturan kodu yazdığım kodla karşılaştırdım, sonuç aynı. Sadece, hatırladığınız gibi, 1d'deyken aniden bir hata aldığım için endişelendim, şimdi her şeyin yakınsadığını kontrol ettim, sonuç aynı. Bugün için, satın alma sinyallerinin seçimi o kadar kötü bir şekilde eğitildi ki, dünkü olanı bırakmaya karar verdim ve görünüşe göre kaybetmedim ve 12. sürüm daha iyi sonuçla optimize edildi, ancak daha az giriş vardı .. sadece üç. Yani genel olarak sorun değil ama yarın daha detaylı bakmam gerekecek. Bu yüzden yarın daha spesifik olarak abonelikten çıkacağım .... Peki, bugünün yağlı boya tablosu için ... kendiniz karar verin ..... Şikayet etmek günahtır. Ve tekrar açıklayacağım, ağın "Bilmiyorum" (oksuz işaretler) olarak tanımladığı sinyalleri. Biz zaten gerçeği belirliyoruz. Bugün için doğrudur. Yani ağ "bilmiyorum" deyince bunun doğru olduğunu kastediyoruz...
Ama tanrım, ne sıkıcı
Hastalarla gece gündüz oturmak,
Bir adım öteden ayrılmamak!
Ne düşük aldatma
Yarı ölüleri eğlendirin
yastıklarını düzelt
İlaç vermek üzücü
İçini çek ve kendi kendine düşün:
Şeytan seni ne zaman alacak!)))
MO algoritmalarına daha derinden bakmanıza izin veren bir paket buldum, kendim hiç anlamadım, ama bir şey bana paketin iyi olduğunu söylüyor, belki biri ilgilenir ...
parti kiti paketi
j Prediction'ın 14. versiyonu çıktı.
Yeni sürümde, modellerden önemsiz tahmin edicileri belirleme ve çıkarma algoritması geliştirildi.
jPrediction 14'ü indirmek ve web sitemden indirerek sınıflandırma sorunları için kullanmak ücretsizdir (bağlantı profilimde, web sitemin ana sayfasındaki en üstteki yazı).
Örnekler (göstergeler) yalnızca gösterim amaçlıdır, göstergelerin kullanılmasını şiddetle tavsiye etmiyorum
Bir an için bu durumu hayal edelim: 5 tahmincimiz var ve fiyat, fiyat hareketini yüksek olasılıkla tahmin etmemiz gerekiyor. %70'in üzerinde diyelim... Biz dolandırıcıyız)) ve önceden biliyoruz ki, bu tahmin edicilerde piyasayı bu kadar doğrulukla tahmin edebileceğiniz tek bir model var. Bu, RSI'nin ve stokastik ~50 alanda mini bir zikzak yapın
s
Bu arada, desenin, tabiri caizse, dijital (~ 50 alanındaki desen) ve mecazi (zikzak - görüntü) olmak üzere iki görüş düzleminde yattığını unutmayın, bu nedenle desen ararken, dikkate alınması mantıklıdır. böyle uçaklar...
İşte bu kadar, bu tahmin edicilerde daha fazla çalışma modeli yok, diğer her şey sadece gürültü, bu ilk üç gösterge başlangıçta gürültü ve RSI ve stokastik sadece bir modele sahiptir, diğer her şey RSI ve stoch da tam bir gürültüdür ...
Şimdi verilerde bu tür kalıpları nasıl arayabileceğinizi düşünelim... Sıradan ML bunu yapabilir mi?
Cevap hayır niye ya?
Hedef MO, tüm hareketleri tahmin etmeyi amaçladığından, ya bir zikzak ya da bir renk izidir. Mumlar veya yön veya .. veya ... tüm hedefler MO'yu tüm fiyat hareketlerini açıklamaya zorluyor , bu da gürültü tahmincilerinde %99'un altında imkansız...
Peşinde, size ahlaklı küçük bir hikaye anlatacağım, 20 tahmin edicinin olduğu, 4 tahmin edicinin birlikte etkileşime girdiği sentetik bir örnek oluşturdum, hedefi tam olarak açıkladım, kalan 16 tahmin edici, yeni eğitimden sonra sadece rastgele gürültüdür. OOS verileri model tüm yeni değerleri tahmin etti, %0 hata gösterdiler.... Hikayenin ahlaki, verilerde tam olarak açıklayabilecek tahminciler varsa, sonra MO'yu hedefleyin ve öğrenin ve devam edin OOS normal davranacaktır... Sonuçlarımız tam tersini gösteriyor, MO'ya sunduğumuz örneklerde, Allah korusun, %5'i açıklayabilecek faydalı bilgilerin %5'i var. hedef, ama biz %100 herkesin yaklaşımın ütopyasını anlamasını istiyoruz??? Bu yüzden MO'lar yeniden eğitiliyor, biz de onları% 100'ü tahmin etmek isteyerek yeniden eğitmeye zorluyoruz.
Ana noktaya dönersek, bu çalışma modellerini nasıl arayabiliriz? Bir "yığın" içinde bu sağlamlık "iğnesini" nasıl bulabilirim? veri??
Prensipte ML'yi terk etmeyi öneriyorum, tek ihtiyacımız olan her bir tahmin ediciyi benzer durumların (kalıpların) küçük parçalarına bölmek. ve tüm olası kombinasyonları sıralayarak, hedefle karşılaştırarak aradığımızı bulacağız ... Şimdi daha ayrıntılı olarak, tahmin ediciler nasıl bölünür? Nasıl?
Cevap basit, hemen yapmamama rağmen, her bir tahminciyi aptalca kümelemeniz gerekiyor, diyelim ki 30 kümeye
Her şeyi boyamadım ama özün zaten açık olduğunu düşünüyorum, her bir tahminciyi bu kümelerin parçalarına ayırıyoruz ve şimdi kümeler arasında farklı kombinasyonlar deneyerek, şekildeki gibi çalışan bazı kalıplar bulabiliriz. örneğin - stokastik küme 1'e ve RSI küme 2'ye sahip olduğunda, o zaman bir artış olacaktır ...
Şimdi, çalışma kalıplarını nasıl arayacağınızın özü
Bu bizim varsayımsal örneğimiz, hedef . etiket hedef bu, yani artış düşüş
Büyümenin nasıl aranacağına dair bir örnek
tüm örneklemde en az 10 kez tekrarlanan ve tekrarlanan bulunan özdeş grupların her birinde böyle çizgiler arıyoruz , hedef etiketindeki "1" sayısı "0" a göre %70'i geçmelidir.
"Kümeleme" ile ne demek istediğinden emin değilim. Genellikle, belirli bir tahmin edici kümelenmez, aksine, on tanesini alır ve uzayda bu noktaların gruplandığı alanları bulurlar. Örneğin, alttaki resimde iki öngörücüye sahip olmak, 2 kümeye kümelemek sadece mavi ve kırmızı kümeler verecektir.
Belki kalıplardan bahsediyorsun? Yeşil desen - fiyat düşer ve sonra yükselir. Sarı - aşağıdan yukarıya doğru büyür. Kırmızı: yukarı->aşağı. Tahmin ettiniz mi?