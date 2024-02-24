Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 204
Quantum ile bir diyalog var ama yaptığının neden "Doğru" olduğu sorusuna açık açık cevap vermek istemiyor. Basitçe, bu konuda tek bir doğru bakış açısı olmadığı için.
Dgamma (0,0.5,1'in verdiği) sonsuzluğunun nasıl ortadan kaybolduğunu, neden var olduğunu, ancak "entegrasyonunun" sonucunun sonlu olduğunu bulmamız gerekiyor.
Mathematica ve Matlab'ın yaptığı gibi, yoğunluğu belirlemede x=0 noktasını sıfırlamayıp sadece limiti alabileceğinizi ve makul bir sonuç alabileceğinizi iddia ediyorsunuz.
x=0 noktasında elde edilen sonsuzlukla nasıl çalışırsınız?Elde edilen sonuç, x=0 noktasındaki tamamlanmamış gama fonksiyonunun türeviyle örtüşüyor mu?
Bugün bir beta yayınlayacağız ve R'deki grafiği değiştirmek için grafik kitaplıklarıyla başka bir şok özelliği göstereceğiz.
Grafikleri kaydetmek mümkün olacak mı? Uzun zamandır grafik çıktısı ile toplu veri işlemeye ihtiyacım vardı....
Renat, bana öyle geliyor ki, bir R işleyicisi değil, gelecekte R'yi yakalama fırsatları olan bir alternatif yarattığınızı söylemeye değer.R kullanmıyorum, ancak yeni işlevler gelecek için ilginç görünüyor kullanmak. OpenCL altında keskinleştirme ile hemen bir kitaplık yapmak mümkün müdür?
Grafikleri kaydetmek mümkün olacak mı? Uzun zamandır grafik çıktısı ile toplu veri işlemeye ihtiyacım vardı....
Renat, bana öyle geliyor ki, bir R işleyicisi değil, gelecekte R'yi yakalama fırsatları olan bir alternatif yarattığınızı söylemeye değer.R kullanmıyorum, ancak yeni işlevler bana ilginç geliyor. gelecekte kullanın. OpenCL altında keskinleştirme ile hemen bir kitaplık yapmak mümkün müdür?
İrade. Grafikler tuval tabanlıdır ve yayın sürümünde BMP dosyasına kaydetme özelliğini ekleyeceğiz
Bugün, birkaç saat içinde, bir grafik kitaplığı ve genişletilmiş bir istatistik kitaplığı ile MetaQuotes-Demo'da bir beta yayınlayacağız. Kendiniz deneyebilirsiniz: https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485
Elbette, matematik kitaplıklarının kendi uygulamamızı yaratıyoruz.
Herhangi bir DLL olmadan platformun içinde karmaşık matematiksel robotlar oluşturmanın artık daha hızlı ve daha uygun olması avantajına sahibiz. Sonuçta analitik kendi başına değerli değildir ve bir uygulama alanı gerektirir.
Ne işlevinden bahsediyorsun? ayar nedir?
> k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)
> gamma_pdf<-dgamma(k, 1 , 1 , log = FALSE )
bu kodu X vektörü olmadan daha okunabilir hale getirirseniz, şöyle görünecektir:
[ 1 ] 1
> dgamma(x= 0.2 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.8187308
> dgamma(x= 0.4 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.67032
> dgamma(x= 0.6 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.5488116
> dgamma(x= 0.8 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.449329
> dgamma(x= 1 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.3678794
Sözde hata şu ki
dgamma(x= 0 , şekil= 1 , oran= 1 , log = YANLIŞ ) == 1
R yardımındaki formüle göre, bu formülle hesaplanır.Sorun şu ki, bu durumda x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0, tanımsız, yani. böyle bir parametre ile fonksiyon çağırmanın bir anlamı yoktur ve sonuçları başka yazılımlarla karşılaştırmanın da bir anlamı yoktur. 0 ^ 0 için farklı yazılımlarda, geliştiricilerin dinine bağlı olarak farklı olabilir.
f(x)= 1/(s^a Gama(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
( şekil = a ve ölçek = s, x ≥ 0 için a > 0 ve s > 0 )
ölçek varsayılanları 1/oran
Aynı şeyi istatistiklerle de yapacağız. Biz sadece kullanıcıyız. Bir şey söyleyebiliriz, ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayacak.
R desteği (base'de bulunan istatistik paketi) ile yazışmaya girdim. 1 veya inf değerlerinin nedenini sordular. Ve diğer devlerin sıfırdaki değeri sıfır olarak belirleyebildiği göz önüne alındığında, üretimde kullanmak güvenli midir?
Yazınızı İngilizce'ye çevirirseniz benim için çok daha kolay olacak: "Hataların" düzeltildiği, gerçek ve çok uzak olduğu bölüme bir link vereceğim. Bu bağlantıyı R destek ekibine gösterip onlara sorabilirsiniz.
Bundan bahsediyorum, https://www.mql5.com/ru/articles/2742#Errors_R makalesinden 6. Bölümde R'de tespit edilen hesaplama hataları
Ben bir meslekten değilim, ama Vasya Guglin öyle düşünüyor)) kimin daha uzun - Vasya Guglin mi yoksa tungsten mi?)) Tabii ki şaka.
İrade. Grafikler tuval tabanlıdır ve yayın sürümünde BMP dosyasına kaydetme özelliğini ekleyeceğiz
Bugün, birkaç saat içinde, bir grafik kitaplığı ve genişletilmiş bir istatistik kitaplığı ile MetaQuotes-Demo'da bir beta yayınlayacağız. Kendiniz deneyebilirsiniz: https://www.mql5.com/en/forum/97153/page10#comment_3831485
Harika bir haber, teşekkürler!
Elbette, matematik kitaplıklarının kendi uygulamamızı yaratıyoruz.
Herhangi bir DLL olmadan platformun içinde karmaşık matematiksel robotlar oluşturmanın artık daha hızlı ve daha uygun olması avantajına sahibiz. Sonuçta analitik kendi başına değerli değildir ve bir uygulama alanı gerektirir.
Bu iyidir, ancak bu veri işleme tekniklerinin ticaretinin yararlılığı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Kullandığım maksimum değer doğrusal regresyondur - pratikte ne verebileceği açık, ancak diğer akıllı şeyleri, karar vermek için veri analizine nasıl uygulanabileceklerini bilmek istiyorum.
Ve kütüphanede OpenCL kullanma olasılığı hakkında hiçbir şey cevaplamadınız - fonksiyon içinde hesaplama görevlerini dağıtarak çalışmasını hızlandırmak için herhangi bir plan var mı - bir video kartı nedeniyle performansı artırmak için her zaman bir cazibe var mı?
Harika bir haber, teşekkürler!
Ve kütüphanede OpenCL kullanma olasılığı hakkında hiçbir şey cevaplamadınız - fonksiyon içinde hesaplama görevlerini dağıtarak çalışmasını hızlandırmak için herhangi bir plan var mı - bir video kartı nedeniyle performansı artırmak için her zaman bir cazibe var mı?
gerekirse muhtemelen bu işlevleri kendiniz kullanmanız teklif edilecektir https://www.mql5.com/en/docs/opencl
Eski bir vidyuha'm var, openCL bunu desteklemiyor gibi görünüyor. destek doğrudan kütüphaneye aktarılırsa ne olacak? benimki gibi haritalarda veya nerede hata veriyor?