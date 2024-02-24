Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 201
Sevgili meslektaşım!
Birkaç sayfa için , fonksiyon tanımları alanının kenarlarında Vash ve R algoritmaları arasındaki farklar üzerinde bir anlaşmazlık var. Uç noktalar uç noktalardır ve uygulamada farklılıklar ihmal edilebilir.
Ancak bu durumda, çok daha önemli bir sorum var:
Tüm işlevleriniz için belgeler nerede?
Daha önce, işlevinizi aldığımızı düşündüm, sonra işlevleriniz analog olduğu için R belgelerini alıyoruz ve R belgelerinin algoritmaları tanımlayan veya R tarafından belirtilen bağlantıları izleyen bölümlerine dalıyoruz. R çok yüksek kaliteye sahip dokümantasyon ve referans aparatı.
Anlaşmazlık sırasında, işlevlerinizin R'den farklı olduğunu öğrendim - bunlar, algoritmaları başka kaynaklara dayanan diğer bazı işlevlerdir. Makalenin kendisinde bununla ilgili hiçbir şey yok, belge yok. Ve bunu Renat'tan tamamen farklı bir bağlamda öğreniyoruz.
Uygulamada, kodu R'den MQL5'e taşımanın imkansız olduğu konusunda kesin bir sonuç vardır.
Ve bu yüzden.
Yanlış anlaşılmayı önlemek için:
Şu anda işlevlerin açıklaması https://www.mql5.com/en/articles/2742 makalesinde yer almaktadır.
Teşekkür ederim, bakış açınızı anlıyorum.
not.
Anladığım kadarıyla, R'deki Normal ve diğer işlevlerle ilgili belgeleri gördünüz, bu yüzden kopyala-yapıştır ve bağlantınızla karşılaştırmayacağım.
Teşekkür ederim, bakış açınızı anlıyorum.
not.
Yazıyı okumadığım için beni ikinci kez kınıyorsun.
Ayrıca okudum, fonksiyonda bir hata buldum (vektör yerine skaler döndü), düzeltti ve şimdi bu hata gitti.
Teşekkür ederim, bakış açınızı anlıyorum.
not.
Yazıyı okumadığım için beni ikinci kez kınıyorsun.
Ayrıca okudum, fonksiyonda bir hata buldum (vektör yerine skaler döndürüldü), düzeltti ve şimdi bu hata gitti.
Bu, "Pratikte, kodu R'den MQL5'e taşımanın imkansız olduğu konusunda kesin bir sonuç var" durumunuza karşı bir önlemdir.
Dünün yenisini değil de eski makaleyi okumuş olabilirsiniz. Ve hiçbir hata yoktu - skaler dönüşü olan bir versiyon vardı (uzun zaman önce) ve vektör fonksiyonları ekledik. Eski makalenin zamanından beri, kütüphane ciddi şekilde büyüdü ve esasen yeniden yazıldı.
Haklıydım - yeni makaleyi okumadınız.Umarım artık "sizin böyle fonksiyonlarınız yok ve siz kendiniz bulmuşsunuz" lafı olmaz.
R destek ekibine bir soru sormayı deneyeceğim.
Madde "Sürekli dağılımların ayrık karışımlarının hesaplanması" yazarın web sitesinde yer almaktadır.
Makalenin yazarları, sorunun serilerin yakınsaması için kriterde olduğunu söylüyor.
Önerilen tekrarlayan algoritma 7.2'nin uygulanması https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c
Ancak, özyinelemeli hesaplamada hatalar vardır. Örneğin, bir beta işlevi için:
#include <Math\Stat\Math.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
{
//---
double a= 1 ;
double b= 1 ;
double r_beta=MathBeta(a,b);
for ( int j= 0 ; j< 40 ; j++)
{
if (j> 0 )
{
r_beta*=((a+j- 1 )/(a+b+j- 1 ));
}
double beta=MathBeta(a+j,b);
PrintFormat ( "%d error=%5.20e" ,j,beta-r_beta);
}
}
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 0 error=0.00000000000000000000e+00
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 1 hata=-5.55111512312578270212e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 2 hata=0.00000000000000000000e+00
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 3 hata=1.1022302462515654042e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 4 hata=1.38777878078144567553e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 5 hata=-2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 6 hatası=2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 7 hata=1.66533453693773481064e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 8 hata=-2.91433543964103591861e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 9 hata=-1.24900090270330110798e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 10 hata=-2.77555756156289135106e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 11 hata=-1.24900090270330110798e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 12 hatası=5.68989300120392726967e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 13 hata=-2.91433543964103591861e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 14 hatası=-5.55111512312578270212e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 15 hata=-4.85722573273505986435e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 16 hata=-1.87350135405495166196e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 17 hata=5.273559366949356701e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 18 hatası=-1.04083408558608425665e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 19 hatası=-3.40005801291454190505e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 20 hatası=-3.26128013483639733749e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 21 hatası=4.57966997657877072925e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 22 hatası=-3.19189119579732505372e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 23 hata=1.52655665885959024308e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 24 hatası=5.55111512312578270212e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 25 hatası=-6.24500451351650553988e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 26 hatası=-2.70616862252381906728e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 27 hatası=4.85722573273505986435e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 28 hatası=4.64905891561784301302e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 29 hatası=-8.32667268468867405318e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 30 hatası=-9.02056207507939689094e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 31 hatası=-2.98372437868010820239e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 32 hata=2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 33 hatası=2.74086309204335520917e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 34 hatası=-3.43475248243407804694e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 35 hata=2.08166817117216851329e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 36 hatası=-4.16333634234433702659e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 37 hatası=8.67361737988403547206e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 38 hatası=-1.21430643318376496609e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 39 hata=-2.18575157973077693896e-16
CDF'yi hesaplamak için doğruluk yeterli olabilir, ancak nicelikleri yüksek doğrulukla tersine çevirmek için doğruluğu yeterli olmayabilir.
Bu nedenle, nicelik hesaplama algoritmasında, tekrarlayan hesaplamalar olmadan doğrudan toplama kullandık.
Bu, "Pratikte, kodu R'den MQL5'e taşımanın imkansız olduğu konusunda kesin bir sonuç var" durumunuza karşı bir önlemdir.Umarım artık "sizin böyle fonksiyonlarınız yok ve siz kendiniz bulmuşsunuz" lafı olmaz.
Bir şey hakkında yazmadan önce, kötü bir okuma alışkanlığım var. "Taslaklar" ile hiç ilgilenmedim, ancak yalnızca esastan bahsettim.
Görünüşe göre bakış açımı size iletemiyorum ve ilk defa değil.
Bu nedenle, bensiz.
Size içtenlikle diliyorum Renat, iyi şanslar!
beyler, 100500 sayfa için argüman nedir? matematikte kim daha iyi sizin için temel fark nedir - 0'da bir fonksiyon tanımlanır - tanımlanmaz, makalede yazmışlar - R'de bir hata - veya bir hata değil. sanki burada çocuğunuzdan bahsediyorlar ve onun tok olduğunu söylüyorlar... ve siz onu gönülden savundunuz.
genel mesaj uzun zamandır açıktı - R ile yerleşik bir entegrasyon yok ve asla olmayacak. hafife alın ve MT5'teki yerleşik çipleri kullanın, geliştiricilerden yeni çipler isteyin, bir şey eksikse kendinizinkini yazın. Sonunda, koltuk değnekleri aracılığıyla MT5'ten R'yi kullanmaya devam edin. Neyse ki onlar - mt4r.
Yanlış anlaşılmayı önlemek için: