Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1932
pakete gerek yok nerede yazıyor???
5k izlenme, bira köyü
Peki, sokak serserini bitirmeyi başardın mı? )
Berbat ettiğim şey, kapanış fiyatlarıyla bir sütun vermemdi.Verileri ekliyorum, lütfen çözmeme yardım edin.
bu, bir şeyi berbat ettiğim anlamına gelir ((belirttiğim komutları yazın)
Error in x2set(Xsub, n_neighbors, metric, nn_method = nn_sub, n_trees, : Non-finite entries in the input matrix
Ama belki yanlış yere koydum?
0.001 nedir - anlamsal yük nedir?
Evet, orada değil))
Oluşturulmadan önce "X"i değiştirmek istiyorsunuz
böyle yap
Neyin ne olduğunu bilmiyorsanız, bakınız:
bunun TTR paketinden ZZ olduğunu görüyoruz
konsola yaz
sertifika almak
Evet, orada bile daha da hışırdadı ve olan da bu
1 fiyat değişikliği adımı varsa, 0,001'i örneğin 100?
100 olarak değiştirildi
change parametresi ile oynayın
Bu resmi geçmiş sonuçlardan aldım - 4 net küme
Daha önce sonuçları değerlendirmek için bazı dijital değerlerden bahsettiniz - hangi sayılara bakmayı öneriyorsunuz?