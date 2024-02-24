Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1885
Evet, her şeye dokunmak gerekiyor, yoksa hiçbir şey.
Oynamaya çalışın, parametrelerin sonucu nasıl etkilediğinin anlaşılmasını iyi sağlar.
Evet, gördüm, kendinizinkini kaybedememeniz kötü.
Önce lerning_rate değerini düşürmeyi deneyin.
Güzel resim, yeniden eğitimin nereye gittiğini açıkça görebilirsiniz
Dediğim gibi kümelerinizi takas edin
ve bu, yeni verilerdeki hatanın %0.82 olmasına rağmen
Bu yüzden, bir tüccar yap ve hemen gör dediğimde beni dinlemen gerekiyordu ve bir çeşit optimize edici, ayrıştırıcı vb. gördün.
Normal ağ, lstm'den daha iyi görünüyor. Ve tanh, relu'dan daha iyidir.
Her yerde aynı ağ ayarları. Veriler +-1 aralığına normalleştirilir.
Solda, çağlardan gelen hataları ve doğrulamaları eğitin. Merkezde, ağın tren ve standart üzerindeki çıktısı bulunur. Sağda doğrulama ve standart için ağ çıkışı bulunur.
tanh
yeniden
lstm
Genel olarak, lstm'nin 0,5'ten çıkması için uzun bir süre şamanize edilmesi gerekiyordu. Üstelik sonuç çok iyi değildi ve parametre penceresi çok dardı. Ve yaklaşık 10 dakika antrenman yapmak zorunda kaldım. Burada ağ bir dakikadan biraz fazla eğitildi. lstm'nin öğrenmesinin daha uzun sürdüğünü yazıyorlar, bu örnekte ızgaralar aynı zamanda eğitildi (upd hala lstm'yi daha uzun öğrenir).
Eğitimsiz ilkel bir NS'im var. Öğretmenlikte bir amaç göremiyorum. Sadece kimseye cevap vermiyorum.
Yüzde cinsinden çubuk grafik, olası daha ileri hareket yönünü gösterir.
Gerekli bilgileri ağa göndermek önemlidir.
Çöpü çıkarırsanız. Herhangi bir paketle sonuç kaotik olacaktır.
Umarım mavinin yükseldiği ve havuçun düştüğü açıktır.
olağan Sıralı Yoğun ?
Evet
bir tür aktivasyon negatif değerlerle çalışmıyor, onu araştırmadınız mı?
Bunun hakkında düşünmedim. tanh +-1, relu 0-inf
Upd örneklere baktı, bir röle ile hala 0 ortalamaya yol açıyorlar.
m5 kısa, q1 satın al, diğerlerine katılıyorum.
Bir saat sonra bir değişiklik oldu.
bay değil şeker
orada her şey saat gibi çalışmalı, yanlış bir şey yapıyorsun
ama bunun kamuya açık tartışmasını kapatalım. Çünkü böyle parlak keşiflerden sonra paranın cebime nasıl girdiğini hayal ettim. Kimseyle paylaşmak istemiyorum.