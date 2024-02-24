Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 934
Ve R'nin kendisinde grafik yoktur. Ve sayım paketleri aracılığıyla da ne olduğunu Tanrı bilir.
Bugün bir günümü DSP çalışmaya adadım.
NS gibi bir şey.
Filtreleme katsayıları ve tüm bunlar, neredeyse tahmin ediciler gibi
)
Belki bir gün yetmez.) Bu aslında bir uzmanlık alanıdır.) Yıllarca, hatta tüm aktif yaşamları boyunca çalışırlar.
NS, benzemez, ancak DSP'de yaygın olarak kullanılır. DSP'de NS kullanma sorunu, NS için sorunun doğru formülasyonudur. Diyelim ki NS'nin uygulamalarından biri filtreleme, dahil. uyarlanabilir.
Bu arada, Ulusal Meclis, ona çok özel bir görev emanet ettiğinizde ve bir şey getirmediğinizde, ne olduğunu bilmiyorum.
özel takım karşılık gelir
Bir gün değil, katılıyorum.
Filter_02 2016 arr_Buy
Orada, "1" sınıfının sayısı "0"ı bile aşıyor, bu nedenle öncekine kıyasla daha az yanlış giriş var. Bu ağacı bir EA'da deneyin lütfen? Kâr tablosunda ne olacağını görmek ilginç.
"1" sınıfı sadece satın alma için bir filtredir ve "-1" sınıfı satış için bir filtredir, bu nedenle ideal olarak filtreyi hem satış hem de satın alma için programlamak daha iyidir. Sadece tüm int değerlerine sahibim, anladığım kadarıyla, ağaçtaki dal değeri 2.5 ise, o zaman 3 koyarım, değil mi? Ve ovallerde 0,50'den büyük veya eşit anlamına gelir, o zaman bu 1, aksi takdirde sıfır mı? Sadece sıfıra sadece 4 çıkış var, o zaman onları kontrol edeceğim, 0 değilse, o zaman 1'dir.
"1" sınıfı sadece bir satın alma filtresidir ve "-1" sınıfı bir satış filtresidir
anlamadım arr_Buy==1 "satın alma" anlamına mı geliyor?
ideal olarak, filtreyi hem satış hem de satın alma için programlamak daha iyidir.
Ve iki arr_Buy ve arr_Sell'den bir hedef değer nasıl hesaplanır?
Bir hedef sütunda sadece iki sınıf -1 ve 1 (alış ve sat) olsaydı ve her ikisinin de sayısı yaklaşık olarak eşit olsaydı iyi olurdu. Bu durumda modelden daha stabil bir sonuç alabilirsiniz.
Sadece tüm int değerlerine sahibim, anladığım kadarıyla, ağaçtaki dal değeri 2.5 ise, o zaman 3 koyarım, değil mi? Ve ovallerde 0,50'den büyük veya buna eşit anlamına gelir, o zaman bu 1, yoksa sıfır mı? Sadece sıfıra sadece 4 çıkış var, o zaman onları kontrol edeceğim, 0 değilse, o zaman 1'dir.
Evet bu doğru.
Ağacı kendin mi inşa ediyorsun?
Ormanı eğitmek yeterlidir ve daha fazla optimizasyon yapmak anlamsızdır - yeni bir orman yapmak daha kolaydır.
MQL5 ile tam uyumluluk için https://github.com/Roffild/RoffildLibrary/blob/master/Experts/Roffild/Alglib_RandomForest.mq5 Yalnızca yerel aracılarda çalıştırın. Farklı sayıda tahmin ediciye sahip birkaç dosya oluşturabilir ve optimize edici aracılığıyla sıralayabilirsiniz. RAM artık yeterli olmadığında - Spark'a geçmek daha iyidir ...
Evet - satın almayın, bu bir filtredir, yani. alış ve satış için kötü giriş noktaları arıyor. Buradaki fikir, pazar girişlerini bulmak ve bunları bir filtreyle birleştirmektir.
Bu durumda, giriş her çubukta olmalıdır - alım veya satım için, ancak piyasa çok fazla trend hareketi sağlamaz ve alım ve satım hedefi trenddir, bu nedenle sinyaller birleştirilemez. Filtre tüm kayıpları izler, bu nedenle orada daha fazla bilgi vardır - daha fazla daire, bu yüzden onları yakalaması gerekir.
Birçok kez yazılmıştır: gürültü tahmin edicileri model için çok daha uygundur - gürültüde her zaman öğrenme sonucunu iyileştiren değerler vardır. Bu nedenle, süreç tersine çevrilir - gürültü tahmin edicileri beklediğiniz şekilde değil, daha fazla ağırlık alır. Bu, özellikle 1000'den az gözlem olan küçük örneklerde fark edilir. 5000'den fazla gözlemin örnekleri bu kadar etkilenmez, ancak yine de gürültü tahmincilerini önceden taramanız gerekir
"Gürültü tahmin edicileri" nasıl tanımlanır? Önem derecesine göre seçip bu şekilde çıkarmaya çalıştım sonuç daha da kötü oldu.
Rastgele bir ormanın sonuçlarını grafiğin üzerine yerleştirmeyi tercih ederim.
Örneğin, iki rastgele orman modelini karşılaştırmak:
Göstergenizi nasıl okuyacağınız belli değil.