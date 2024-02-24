Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1864
teşekkürler, parantezler hala eksik, örneğin burada
kırmızı - olması gerektiği gibi
benimki her şeyi alt üst eder. Aksi takdirde şartlar çarpık işleyecek ve ağaç saymayacaktır.
Evet, aceleyle olur. Burada if/else ile
Çocuklar, sizin için parmaklarımı çapraz tutuyorum. Ardından, parantezlerle uğraşırken sonucu gösterin. Ağacı sevdim ve hatta ne kadar ilginç ve ne kadar düzenli olduğunu pipetler ve daha fazlasını satın alırdım. Parmağımı nabzında tutuyorum....
ben de ilgileniyorum
ama pratikte nasıl görünüyor, resmi görmek istiyorum
ve sonra bazı kodlar ...
Ağaç yapısı örneği.
Gerçek ağaçlar gibi, dalların uzandığı düğümler vardır.
Teşekkürler, şimdi netleşmeye başladı.
Yani, en iyi seçeneği buluyoruz?PCB yönlendirme algoritmasına çok benzer.
Evet, bu veya bu düğüm, etkinleştirme işlevi kullanılarak seçilir, vb. En iyi seçenek bulunana kadar ağaç yapısı.
İşte başka bir ilginç animasyon , bu algoritmayı hatırlatan bir şey.
Doğrudan bire bir gösterdi, kodda benim için daha açıktı :-)
Bir zamanlar, OOP'nin ne olduğunu düşünürken
Balkonda sigara içerken penceremin önündeki ağaçları sınıflara ayırdım zihnimde. :))
Anlama konusunda iyi eğitim.
Bir ağaç sadece dallanan bir yapıdır .
Evet, her şey grafikle başladı)
Evet, bu veya bu düğüm, etkinleştirme işlevi kullanılarak seçilir, vb. En iyi seçenek bulunana kadar ağaç yapısı.
İşte bu algoritmayı anımsatan başka bir ilginç animasyon.
TAMAM.
ve işte Maxim'in kodu,
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
bana bir dijital filtreyi hatırlatıyor