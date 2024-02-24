Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1864

Maksim Dmitrievski :

teşekkürler, parantezler hala eksik, örneğin burada

kırmızı - olması gerektiği gibi

benimki her şeyi alt üst eder. Aksi takdirde şartlar çarpık işleyecek ve ağaç saymayacaktır.

Evet, aceleyle olur. Burada if/else ile

 else {
     if (L_30_1  <= 0.00044 ){ return 2 ;}
     else {
         if (L_25_1  <= 0.00047 ){
             if (L_5_1  <= 0.00012 ){ return 0 ;}
             else { return 2 ;}}
         else { return 2 ;}}}
Dosyalar:
ParseTree.zip  2 kb
 
Çocuklar, sizin için parmaklarımı çapraz tutuyorum. Ardından, parantezlerle uğraşırken sonucu gösterin. Ağacı sevdim ve hatta ne kadar ilginç ve ne kadar düzenli olduğunu pipetler ve daha fazlasını satın alırdım. Parmağımı nabzında tutuyorum....
 
Michael Marchukajtes :
ben de ilgileniyorum

ama pratikte nasıl görünüyor, resmi görmek istiyorum

ve sonra bazı kodlar ...

 
Renat Akhtyamov :

Ağaç yapısı örneği.
Gerçek ağaçlar gibi, dalların uzandığı düğümler vardır.


 
Roma :

Teşekkürler, şimdi netleşmeye başladı.

Yani, en iyi seçeneği buluyoruz?

PCB yönlendirme algoritmasına çok benzer.
 
Roma :

Doğrudan bire bir gösterdi, kodda benim için daha açıktı :-)
 
Renat Akhtyamov :

Evet, bu veya bu düğüm, etkinleştirme işlevi kullanılarak seçilir, vb. En iyi seçenek bulunana kadar ağaç yapısı.

İşte başka bir ilginç animasyon , bu algoritmayı hatırlatan bir şey.



 
Michael Marchukajtes :
Doğrudan bire bir gösterdi, kodda benim için daha açıktı :-)

Bir zamanlar, OOP'nin ne olduğunu düşünürken
Balkonda sigara içerken penceremin önündeki ağaçları sınıflara ayırdım zihnimde. :))
Anlama konusunda iyi eğitim.
Bir ağaç sadece dallanan bir yapıdır .

 
Renat Akhtyamov :

Evet, her şey grafikle başladı)

 
Roma :

Evet, bu veya bu düğüm, etkinleştirme işlevi kullanılarak seçilir, vb. En iyi seçenek bulunana kadar ağaç yapısı.

İşte bu algoritmayı anımsatan başka bir ilginç animasyon.

TAMAM.

ve işte Maxim'in kodu,

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

bana bir dijital filtreyi hatırlatıyor

