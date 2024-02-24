Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1862
Tercihler -> Genel -> Ekle() ve Kapanış }])'"
Belki bu yardımcı olur?
Veya derlemek.
Ardından, Hatalar sekmesinde ilk hataya çift tıklayın.
İmleç, kapatma parantezinin olmadığı yere gidecektir.
Ve böylece her parantez, hataya çift tıklayın, parantez koyun, derleyin.
görev, python'da çalışan bir mql kodu oluşturmaktır, neden rahatsız
neredeyse bitti
Sanırım çevrimdışı olmanın bir yolu olmadığı noktasına geldim ....
evrak çantası bir escho parçası ki ....
işte
düzenlemek için hata ayıklayıcıda yıpranır: D
alabileceğin en büyük ağaç değil
Ağacın aynı şekilde çalıştığını kontrol etmek.
mql'de:
Python'da:
çevrimdışı yaşam normları, test edildi
ceket sarıldığı sürece
aptalca bir hataydı
Roman , kendinde bir hata ara, tarihte iyi çalışmalı
;)
buharlı, 7 yıl önce
bulundu, stratejide bir kusur buldu !!!
günde 10x'e kadar ön test
o ne olacak.....
O yüzden tarihe geçmez demedim :))
Hikaye için bitirmediğimi söyledim ve şu ana kadar geliştirmeyi erteledim.
Dolayısıyla tarihsel verilerin hazırlanması önemli aşamalardan biridir.
Ve tüm modeller, geçmiş dikkate alınarak inşa edilir, test edilir.
aynı istatistik
Her şeyin yolunda gitmesine sevindim.
@Maxim Dmitrievsky'nin hala bir ayrıştırıcıya ihtiyacı var mı?
teşekkürler, parantezler hala eksik, örneğin burada
kırmızı - olması gerektiği gibi
benimki her şeyi alt üst eder. Aksi takdirde şartlar çarpık işleyecek ve ağaç saymayacaktır.
teşekkürler, parantezler hala eksik, örneğin burada
kırmızı - olması gerektiği gibi
benimki her şeyi alt üst eder. Aksi takdirde şartlar çarpık işleyecek ve ağaç saymayacaktır.
Kodlarınıza dayanarak, ağaçların nasıl çalıştığını kabaca anlamaya başladım. Bir polinomla karşılaştırıldığında zayıf bir algoritma, benim için öyle ....
saçma sapan konuşma