Makroekonomik veriler (ABD'deki istihdam sayısı) üzerine bir model oluşturmak istediğinizde, ancak koronavirüse rastladığınızda bu duygu
Evet, evet, modellerimiz yeniden eğitildi...
İşte dosyaları indirmek için bir link, sıkıştırılmış bir dosya bile foruma sığmıyor
https://dropmefiles.com.ua/56CDZB
Modeli işaretlerimde eğit, Akurasi ne olacak merak ediyorum
Ancak örneği bir yıla (2019) çıkarırsanız, en azından 2018 trendi görünür
İki örneğin birleştirilmesinden Doğruluk=68.06261099409409 elde ettik.
Ve programa göre, yeni ağaçların eğiliminin yana doğru gittiği ortaya çıktı.
İki numune üzerinde ayrı ayrı eğitim almam gerektiğine karar verdim, çünkü sizin dediğiniz gibi onları kesmek zorunda kaldım, sonuç:
Doğruluğunuz=65.46896295378517
Doğruluğum=68.03370090447281
yani, senin ve benim işaretlerim birlikte mi?
Doğruluğunuz=65.46896295378517
Doğruluğum=68.03370090447281
Harika işaretleriniz var! %3 fark, bu çok önemli ... Muhtemelen bu özel ZZ için yapılandırılmış işaretleriniz var mı?
1) Ve başka bir soru, MT4'te catboost'u nasıl takas edersiniz?
2) mt4'ten R'ye kadar işlem yapmam mümkün mü, örneğin, bir txt dosyasına bir sinyal yazmam ve mt4'ten bir danışman dosyayı okuması ve bir pozu açması / kapatması mümkün mü?
)))
Evet.
Kendimle bir örnek verebilirim - belki sizin öğretim yönteminiz farklı sonuçlar verir.
Evet, hedeflerimin çoğu ZZ ile ilgili. Bununla birlikte, farklı enstrümanların farklı bir optimal ZZ aralığına sahip olduğunu söyleyeceğim ve onu alırsanız, sonuç iyileşir, ben almadım - standart olanı Si için bıraktım. Özünde ZZ, trend değişikliği olmadığında geçmişe bir fiyat dönüşüdür.
1. MT5'te ticaret yapıyorum. Model yorumlama sınıfım var ama benim değil, bu yüzden dağıtamıyorum.
2. Evet, tabii ki bir dosya üzerinden çalışabilirsiniz, bu kaç fotokopi işlemi yapar...
1) Hayır, buna değmez, en azından şimdilik, asıl şey işaretler.
2) Deneyimden, olduğu gibi - hata modelin sınırına ne kadar yakınsa, hata aralığı o kadar küçüktür, model% 55 verdiyse, o zaman% 5 hatadır, ancak model sınırı% 68 ise , o zaman yayılma zaten %1'den az
3) Bu tür programların/danışmanların adı nedir? onları google'da nasıl aratabilirim? Ben sadece mt4/5'te tam bir acemiyim, algoritmik hale getirilmesi gereken birkaç fikir var, eğer katılmak istersen, memnun olurum
1. İyi.
2. Belki de %60'a kadar en iyi seçeneğe sahiptim.
3. Evet, "Transaction Copier"ı arayın, işte bir seçenek. Fikirlere bağlıdır.
Teşekkür ederim
Makroekonomik veriler (ABD'deki istihdam sayısı) üzerine bir model oluşturmak istediğinizde, ancak koronavirüse rastladığınızda bu duygu
Bir dış faktör uzun bir süre boyunca önemli olamaz. Yakınlarda bir grup, en az birkaç tane daha almak gerekiyor. Böylece daha doğru olacaktır. Krizlerle mukayese etmek mümkün/gerekli olsa da koronavirüs dikkate alınmıyor. En azından hangi faktörlerin önemli kaldığını vurgulayın.