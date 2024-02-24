Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1784

Yeni yorum
[Silindi]  

Makroekonomik veriler (ABD'deki istihdam sayısı) üzerine bir model oluşturmak istediğinizde, ancak koronavirüse rastladığınızda bu duygu


 
mytarmailS :

Evet, evet, modellerimiz yeniden eğitildi...

İşte dosyaları indirmek için bir link, sıkıştırılmış bir dosya bile foruma sığmıyor

https://dropmefiles.com.ua/56CDZB


Modeli işaretlerimde eğit, Akurasi ne olacak merak ediyorum

Ancak örneği bir yıla (2019) çıkarırsanız, en azından 2018 trendi görünür


İki örneğin birleştirilmesinden Doğruluk=68.06261099409409 elde ettik.

Ve programa göre, yeni ağaçların eğiliminin yana doğru gittiği ortaya çıktı.


İki numune üzerinde ayrı ayrı eğitim almam gerektiğine karar verdim, çünkü sizin dediğiniz gibi onları kesmek zorunda kaldım, sonuç:

Doğruluğunuz=65.46896295378517


Doğruluğum=68.03370090447281


 
Maksim Dmitrievski :

Makroekonomik veriler (ABD'deki istihdam sayısı) üzerine bir model oluşturmak istediğinizde, ancak koronavirüse rastladığınızda bu duygu

)))


Alexey Vyazmikin :

İki örneğin birleştirilmesinden Doğruluk=68.06261099409409 elde ettik.

Ve programa göre, yeni ağaçların eğiliminin yana doğru gittiği ortaya çıktı.

yani, senin ve benim işaretlerim birlikte mi?

Alexey Vyazmikin :

Doğruluğunuz=65.46896295378517

Doğruluğum=68.03370090447281


Harika işaretleriniz var! %3 fark, bu çok önemli ... Muhtemelen bu özel ZZ için yapılandırılmış işaretleriniz var mı?


1) Ve başka bir soru, MT4'te catboost'u nasıl takas edersiniz?

2) mt4'ten R'ye kadar işlem yapmam mümkün mü, örneğin, bir txt dosyasına bir sinyal yazmam ve mt4'ten bir danışman dosyayı okuması ve bir pozu açması / kapatması mümkün mü?

 
mytarmailS :

)))


yani, senin ve benim işaretlerim birlikte mi?

Evet.

Kendimle bir örnek verebilirim - belki sizin öğretim yönteminiz farklı sonuçlar verir.

mytarmailS :

Harika işaretleriniz var! %3 fark, bu çok önemli ... Muhtemelen bu özel ZZ için yapılandırılmış işaretleriniz var mı?

Aslında %3 hata payı içinde, daha önce yaptığım gibi yüzbinlerce model yaparsanız, yayılma %10'lara kadar çıkabiliyor.

Evet, hedeflerimin çoğu ZZ ile ilgili. Bununla birlikte, farklı enstrümanların farklı bir optimal ZZ aralığına sahip olduğunu söyleyeceğim ve onu alırsanız, sonuç iyileşir, ben almadım - standart olanı Si için bıraktım. Özünde ZZ, trend değişikliği olmadığında geçmişe bir fiyat dönüşüdür.

mytarmailS :

1) Ve başka bir soru, MT4'te catboost'u nasıl takas edersiniz?

2) mt4'ten R'ye kadar işlem yapmam mümkün mü, örneğin, bir txt dosyasına bir sinyal yazmam ve mt4'ten bir danışman dosyayı okuması ve bir pozu açması / kapatması mümkün mü?

1. MT5'te ticaret yapıyorum. Model yorumlama sınıfım var ama benim değil, bu yüzden dağıtamıyorum.

2. Evet, tabii ki bir dosya üzerinden çalışabilirsiniz, bu kaç fotokopi işlemi yapar...

 
Alexey Vyazmikin :

Evet.

1) Kendimle bir örnek verebilirim - belki sizin öğretim yönteminiz farklı sonuçlar gösterecektir.

2) Aslında %3 hata payı içinde, daha önce yaptığım gibi yüzbinlerce model yaparsanız, yayılma %10'lara kadar çıkabilir.

3). Evet, tabii ki bir dosya üzerinden çalışabilirsiniz, bu kadar çok işlem fotokopisi çalışır...

1) Hayır, buna değmez, en azından şimdilik, asıl şey işaretler.

2) Deneyimden, olduğu gibi - hata modelin sınırına ne kadar yakınsa, hata aralığı o kadar küçüktür, model% 55 verdiyse, o zaman% 5 hatadır, ancak model sınırı% 68 ise , o zaman yayılma zaten %1'den az

3) Bu tür programların/danışmanların adı nedir? onları google'da nasıl aratabilirim? Ben sadece mt4/5'te tam bir acemiyim, algoritmik hale getirilmesi gereken birkaç fikir var, eğer katılmak istersen, memnun olurum

 
mytarmailS :

1) Hayır, buna değmez, en azından şimdilik, asıl şey işaretler.

2) Deneyimden, olduğu gibi - hata modelin sınırına ne kadar yakınsa, hata aralığı o kadar küçüktür, model% 55 verdiyse, o zaman% 5 hatadır, ancak model sınırı% 68 ise , o zaman yayılma zaten %1'den az

3) Bu tür programların/danışmanların adı nedir? onları google'da nasıl aratabilirim? Ben sadece mt4/5'te tam bir acemiyim, algoritmik hale getirilmesi gereken birkaç fikir var, eğer katılmak istersen, memnun olurum

1. İyi.

2. Belki de %60'a kadar en iyi seçeneğe sahiptim.

3. Evet, "Transaction Copier"ı arayın, işte bir seçenek. Fikirlere bağlıdır.

 

Şuna bir bakın arkadaşlar!!!! Bunu bir reklam olarak algılamayın ama eğitim hakkında konuştukları bir açık günü ziyaret ettim ve bilirsiniz, genel olarak olumlu sonuçlar vardı.

Birincisi, Python öğrenilebilir ve ikincisi, size iyi bilinen kütüphanelerin nasıl kullanılacağını öğreteceklerdir. Ancak sunucu, sorularımdan birinde biraz kurnazdı, ancak bu günlük bir şey, ancak bu alandaki bilgilerini geliştirmek isteyen varsa, soruyorum. Ayrıca istihdam olanaklarına da sahipler.

https://neural-university.ru/main.

Ama reklam yapmıyorum, sadece tavsiye ediyorum, ancak moderatörler beni yasaklamayacak ......

Университет искусственного интеллекта: Об университете
Университет искусственного интеллекта: Об университете
  • neural-university.ru
Образование: МГУ, механико-математический факультет, кандидат физико-математических наук. Дополнительное образование по машинному обучению: ✓ Введение в машинное обучение, Высшая школа экономики. ✓ Machine learning, Stanford University. ✓ Машинное обучение и анализ данных, МФТИ. Опыт и проекты: стаж работы в области...
 
Alexey Vyazmikin :

3. Evet, "İşlemlerin fotokopisini" arayın

Teşekkür ederim

Alexey Vyazmikin :

Fikirlere bağlıdır.

işte onlardan biri mesela.

Her zamanki trend algoritması, parametre yok, ayar yok, bir sinyal hattını yumuşatan yalnızca bir onay işareti var

Evet, buza benzemiyor, ama tekrar söylüyorum, parametreleri ve optimizasyonları olmayan ve MO olmadan, sadece uyarlanabilirlik ve spektral analiz olmayan bir robot, bunu sıradan göstergelerle yapamazsınız. 7 ay boyunca 1700p.

Böyle bir robotu uygulamak için, temel bileşenler yöntemini ve Pearson korelasyon katsayısının hesaplanmasını MT4'te yazmanız gerekir.

R'de bunlar iki satır koddur, çünkü her şey zaten oradadır ve mt4 xs'de

 
mytarmailS :

Teşekkür ederim

işte onlardan biri.

Her zamanki trend algoritması, parametre yok, ayar yok, bir sinyal hattını yumuşatan yalnızca bir onay işareti var

Evet, buza benzemiyor, ama tekrar söylüyorum, parametreleri ve optimizasyonları olmayan ve MO olmadan, sadece uyarlanabilirlik ve spektral analiz olmayan bir robot, bunu sıradan göstergelerle yapamazsınız. 7 ay boyunca 1700p.

Böyle bir robotu uygulamak için, temel bileşenler yöntemini ve Pearson korelasyon katsayısının hesaplanmasını MT4'te yazmanız gerekir.

R'de bunlar iki satır koddur, çünkü her şey zaten oradadır ve mt4 xs'de

Pearson katsayısı tam olarak Mt4 senaryosu içinmiş gibi görünüyor.
 
Maksim Dmitrievski :

Makroekonomik veriler (ABD'deki istihdam sayısı) üzerine bir model oluşturmak istediğinizde, ancak koronavirüse rastladığınızda bu duygu


Bir dış faktör uzun bir süre boyunca önemli olamaz. Yakınlarda bir grup, en az birkaç tane daha almak gerekiyor. Böylece daha doğru olacaktır. Krizlerle mukayese etmek mümkün/gerekli olsa da koronavirüs dikkate alınmıyor. En azından hangi faktörlerin önemli kaldığını vurgulayın.

1...177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791...3399
Yeni yorum