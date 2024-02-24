Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1790
500 bin dakika :)
hayır, önce basit bir şekilde deneyelim, sadece denge ve fiyatlar
Ve tarih olmadan bakiyeyi grafikle nasıl karşılaştırabilirsiniz?
Dengedeki bir değişiklik, daha önce bir giriş olduğu anlamına gelir.
Şüpheli yaklaşım...
danışmanın çalışmayan alanlarını kesebilirsiniz. Böylece daha doğru olacaktır. ve analiz edilecek daha az veri.
Bu işe yaramayacak bence. Ticaret dışı alanları atarsanız, hiçbir gösterge yöntemi işe yaramaz.
Ticaret alanları, kârdan zarara farklı verimlilikte alanlardır. Bir hedef değeri var. Ticaret dışı siteler, bilgi içermeyen bölümlerdir, yalnızca test cihazında çıkarılırlarsa faydalı olacaktır. Ticaret sitelerini, testçi değerlendirmesi için ticaret değil, eğitim için kullanabilirsiniz.
Ana değerlendirme bir gösterge değil, bir danışmandır.
hayır, önce basit bir şekilde deneyelim, sadece denge ve fiyatlar
başvuruyorum.
Ana değerlendirme bir gösterge değil, bir danışmandır.
başvuruyorum.
Oh, ve sen bana bu formatla işkence ettin, excel'i öğrenmek ve denge verilerini yuvarlamak zorunda kaldım, aksi halde aptalca dosyayı R'den okuyamadım, muhtemelen tükürmek ve excel'de düzeltmek için bir saatimi harcadım
Ve tarih olmadan bakiyeyi grafikle nasıl karşılaştırabilirsiniz?
Aslında her mumda bakiyenin hesaplandığını ve çizelgelerin karşılaştırılabilir olacağını düşündüm))) ama .. ((
Sorunu şu şekilde çözdüm - Bakiyenin başlangıç ve bitiş tarihini/saatini alıp OHLC dosyasının fiyatlarını aynı tarihlere hizaladım yani OHLC dosyası aynı dakikadan başlayıp aynı dakikada bitiyor. denge. Sonra dengeyi fiyata göre enterpolasyon yaptım (gerdim)
bu oldu
Her şeyin vızıltı olup olmadığını en azından gözle kontrol edebilirsiniz, umarım vızıldar))
Şimdi deneyelim
UPD=============
Lanet olsun!, Kahve içtim ve düşündüm ki, enterpolasyon yapmak doğru değil, TS uzun süredir işlem yapmadıysa güçlü önyargılar olabilir, kahretsin, ihtiyacın var ..... her mum üzerinde dengeleyin, böylece gerçekte olduğu gibi olur, aksi takdirde hiçbir şey olmaz, aksi takdirde mantıksız kesintiler olmaz....
Her mumdaki bakiyeyi hesaplayabilir misiniz? Ve sonra kod yazacak ve düşünecek havamda değilim :)