İyi sınıflandırmanın kesikleri ve alanları görülebilir.
Evet, benimkine benziyor...
Eh, düşünmek ve hatayı azaltmak gerekir ...
iki yol görüyorum
1) özelliklerin kalitesini artırmak, yaklaşık iki sayfa önce yazdığım bir şey
2) fiyatı değiştirin/düzeltin, ancak eğitime gelmeden önce, boşuna düzleştikten sonra
Aynı tahmincilere sahip olduğumuzu mu düşünüyorsun? :)
Mevcut durumdan bir şeyler çıkarabilirsiniz - bir strateji düşünün.
Bir koşul eklendi - yalnızca mevcut ZZ segmentine karşı etkinleştiririz, yani. dönüşleri yakalarız.
OHLC'den çok farklı şeyler üretebileceğinizi düşünüyor musunuz? :)
aynı hedef...
Akurasi aynı..
Örneğin, saf getirilerim yok.
OHLC'yi sıfırlayabilir, tahmin ediciler oluşturabilir ve istediğiniz gibi sinerjiyi test edebilir miyim?
atalım bakalım....ama bugün kesinlikle izlemeyeceğim kusura bakma şimdi kafam başka bir konuda
Yani bir seçenek değil. Dairede çok içtim.
Tabii ki, aktivasyon eşiğini 0,65 - al ve 0,35 - sat olarak değiştirebilirsiniz.
Sürekli bir kaybınız var mı, eğitime katılmayan geçmişi hakkında her zaman daha fazla rapor mu var?
> Elbette aktivasyon eşiğini 0,65 - satın al ve 0,35 - sat olarak değiştirebilirsiniz.
Ve bu parametreleri ne sıklıkta ve ne zaman düzelteceksiniz, yani. Aktivasyon verilerinin değiştiğine dair sizin için bir işaret ne olacak? NS'den sonra sistemi gerçekten test edecek ve filtreler için en uygun değerleri seçecek misiniz (etkinleştirme)?
Sürekli bir kaybınız var mı, eğitime katılmayan geçmişi hakkında her zaman daha fazla rapor mu var?
Eğitime katılmadığını bildirir.
Buna dengeleme denir, bir kez yapılır.
Hedefin sorunu, böyle bir stratejiden yoksun olmasıdır, bu nedenle, yüksek sınıflandırma doğruluğu ile çıplak haliyle bir drenaj elde edilir.
yüksek doğruluk %70 değil
Hedefin sorunu, böyle bir stratejiden yoksun olmasıdır, bu nedenle, yüksek sınıflandırma doğruluğu ile çıplak haliyle bir drenaj elde edilir.
Strateji... Yani MO'dan sonra hala bütün bir stratejiye ihtiyacınız var mı? Bana öyle geldi ki MO'nun görevi nihayetinde size ticaret (uzun/kısa) veya sonunda yapmama konusunda tavsiye vermekti.