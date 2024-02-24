Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1788
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Görmesi kolay, bölümleri seçiyorsunuz ve bu bölümlerin frekans tepkisinin tüm TF'lerde nasıl farklı olduğunu görüyorsunuz ve farklılıkları yakalamanız gerekiyor.
kep ...)))
kep ...)))
genel olarak, eğer iyiyse, baykuşun tahliyeden sonra nasıl çalıştığını izlemeniz gerekir, o zaman daha doğru olacaktır. çeşitli EA mantıklarının çalışmasının farklı verimliliğine sahip yeterli uzunlukta bölümler vardır ve kısa tahliye bölgeleri vardır, raporlara bakarsanız, tahliye hızı her zaman mevduattaki artıştan daha yüksektir ve genellikle veri yoktur büyük bir tahliyeden sonra. Küçük deşarj alanları vardır ve genellikle BP, baykuşun tatmin edici çalışması bölgesine geri döner. Onlar. AFC de gecikebilir.
Kahretsin daireler kesiyorum)))))
Şey, bilmiyorum, düşünüyorum, deneyin, benim için giriş noktası hem daha basit hem de daha objektif, ama bu IMHO
Hipotezinizi test etmek için size özel olarak ne verebilirim?
Hipotezinizi test etmek için size özel olarak ne verebilirim?
sadece bir fiyat ve etiketli bir hedef - TS ne çalışıyor, sistem bir vektör biçiminde neyi karıştırıyor 00001111100
ZZ'yi bunun gibi bir bilançoda kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Ancak bu basmakalıp, eğim açısını da hesaba katmak daha iyidir
Karoch, bana fiyatı ve denge tablosunu söyle , ben de onu çevireyim.
Amatör radyo yöntemlerinin kullanılması için bazı gerekçeler, rastgele bir sürecin bir dizi ortogonal fonksiyona genişletilmesine ilişkin Karhunen-Loev teoremidir. Bu, Fourier açılımına biraz benzer, ancak katsayıların sayılar değil rasgele değişkenler olması bakımından ondan önemli ölçüde farklıdır.
Bu genişlemeyi bizim için uygulamanın sorunları şudur: a) sıfırıncı yaklaşımdaki fiyatlar, bu genişlemenin hiçbir tahmin değeri olmayan SB'ye benzerdir b) daha doğru bir yaklaşımla - fiyatlar esasen ve karmaşık bir şekilde durağan değildir, bu, bu teoremin temel olarak uygulanamazlığına yol açar (gelecekte ACF tarafından bilinmiyor).
sadece bir fiyat ve etiketli bir hedef - TS ne çalışıyor, sistem bir vektör biçiminde neyi karıştırıyor 00001111100
Bakın, en basit seçenek - açarsanız ve dönem için bir kar varsa, "1" koyun ve bir kayıp varsa, o zaman 0?
Ticaret yapılmayan siteler ne yapmalı? 3 hedef değer olacağı ortaya çıktı mı?
Amatör radyo yöntemlerinin kullanılması için bazı gerekçeler, rastgele bir sürecin bir dizi ortogonal fonksiyona genişletilmesine ilişkin Karhunen-Loev teoremidir. Bu, Fourier açılımına biraz benzer, ancak katsayıların sayılar değil rasgele değişkenler olması bakımından ondan önemli ölçüde farklıdır.
Bu genişlemeyi bizim için uygulamanın sorunları şudur: a) sıfırıncı yaklaşımdaki fiyatlar, bu genişlemenin hiçbir tahmin değeri olmayan SB'ye benzerdir b) daha doğru bir yaklaşımla - fiyatlar esasen ve karmaşık bir şekilde durağan değildir, bu, bu teoremin temel olarak uygulanamazlığına yol açar (gelecekte ACF tarafından bilinmiyor).
VR durumunun bir kalıbı ne olabilir? İlk tahminde dikkate alınması gereken parametreler, ortalama, davranışta tanımlayıcı, nasıl derecelendirileceği, güncel, ölçeğin bir aydan bir dakikaya bir kene ile nasıl ilişkilendirileceği.
sadece bir fiyat ve etiketli bir hedef - TS ne çalışıyor, sistem bir vektör biçiminde neyi karıştırıyor 00001111100
Dürüst olmak gerekirse, her fiyata 0 veya 1) koymanız gerektiğini hemen anlamadım)))))
Karoch, bana fiyatı ve denge tablosunu söyle , ben de onu çevireyim.
Hangi süre için atmak için?Standart bir rapor işe yarar mı?
Hangi süre için atmak için?Standart bir rapor işe yarar mı?
ne istersen ama makul sınırlar içinde, ama lütfen sadece fiyat ve denge, böylece dizüstü bilgisayarıma eziyet etmemek için başka bir şey olmasın)