Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1780
Eğitime katılmadığını bildirir.
O zaman sonuç iyiden de ötedir.
yüksek doğruluk %70 değil
Katılıyorum, kendim için% 95'ten düşük olmayan bir karar verdim.
Strateji... Yani MO'dan sonra hala bütün bir stratejiye ihtiyacınız var mı? Bana öyle geldi ki MO'nun görevi nihayetinde size ticaret (uzun/kısa) veya sonunda yapmama konusunda tavsiye vermekti.
Pekala, hedef benim değil ve başka bir hedef üzerindeki tahmin edicilerin etkinliğine bakma fırsatı olarak sadece benim için ilginç.
Buradaki hedefe çok şey bağlı, ana hedefim için trendlere göre çalıştığı için çok iyi bir sonuç olurdu.
atalım bakalım....ama bugün kesinlikle izlemeyeceğim kusura bakma şimdi kafam başka bir konuda
Tamam, sonra bırakırım.
Evet atıyorsun hemen göremeyeceksin dedim
yüksek doğruluk %70 değil
iyi sen verirsin %70 çok yüksek bir giriş doğruluğudur. Fazla mesai kayıpları olmayan işlemler varsa, o zaman çok daha yüksek bir sonuç elde edilmesi pek mümkün değildir. Ve fantezi dünyasının %95'i. Faiz uğruna, mevduat dağıtma sırasındaki işlemlerimi şimdi hesapladım. Böylece ilk denemede 6'sı kârsız olmak üzere 42 işlem gerçekleştirildi. İkinci denemede, 10'u kârsız olan 67 tanesi yapıldı. Yani, sizin düşüncenize göre mütevazı bir giriş doğruluğu ile bile, hesaplar on kat arttı. Evet, +1 puan alıp -200 puan kaybettiğiniz durumları dikkate almadığımı söylemeyi unuttum. Yani elbette %95'lik bir giriş doğruluğu elde edebilirsiniz.
+1 puan alıp -200 puan kaybettiğinizi düşünmedim. Yani elbette %95'lik bir giriş doğruluğu elde edebilirsiniz.
Başlangıç olarak, 1 almak ve 200 puan vermek başlangıçta benim için kabul edilemez, çünkü tek bir komisyoncu bu modda uzun süre ayakkabı giymeyi göze alamaz ve sürekli kazanç oranı olmalıdır. seninki gibi. 10 ", şahsen ben hiç böyle sonuçlar elde etmedim. Aşağıda, tabii ki durma ve alma görmeyeceğiniz bir ekran var ama sizi temin ederim ki öyleler, kayıp ve karlı bir ticaret için oranlarını hesaplayabilirsiniz. Tüm işlemler, sistem %95'in üzerinde bir doğruluk öngördüğünde yapıldı.
Hemen söylemek isterim ki, ML'nizin pazara girme olasılığını %100 tahmin edebiliyor, ancak gerçekte ne olacak ve nasıl olacak, bence bu artık ML'nin görevi değil, AI'nın görevidir, buna ek olarak matematiksel istatistiklere, sözel ortamın faktörlerini de dikkate alacaktır.
Evet atıyorsun hemen göremeyeceksin dedim
İyi. Arşivde iki dosya vardır - eğitim için bir örnek ve eğitilmiş modeli test etmek için bir örnek, her ikisinin de tahminciye ihtiyacı vardır.
Böyle bir özellik, her yeni satırın yeni bir çubuk olmasıdır - okumalar, çubuğun açıldığı anda alınır, okumaların kendisi bir önceki çubuk içindir, bu nedenle tahminci sıfır çubuğundan açılış verilerini kullanırsa, bu göstergeyi alın. sonraki çubuktan.
Eh, hedef de kendi ekleyebilir, aksi halde nasıl karşılaştırılır?
Tarih neden kaldırıldı?
Trende 400.000 bin sıra mı? ciddi misin? modeli 400.000 bin sıra için mi eğittiniz?
UPD=====
Üzgünüm, ama eski dizüstü bilgisayarım sadece bana gönderiyor .. sadece verileri bir şekilde değiştirmeye çalıştığımda, sadece 100 özellik yaparsam, 100 * 400.000'lik bir matris çıkıyor ve böyle bir matrisi RAM'de tutuyor, ayrıca eğitmeniz gerekiyor model aynı zamanda, dizüstü bilgisayar sadece denerken ölüyor ...
bir yerde 50.000 için bir veri seti yapın ve bu devasa veri setlerini oluşturmak için bir dakikanızı dürtmenize gerek yok, 5 dakika hatta bir saat yeterli, sadece verileri çarpıtmayın, olması gereken formatta atın. time OHLCV , hataları daha sonra karşılaştırabilmeniz için modelinizi eğittiğiniz hedefinizi eklemeniz yeterlidir.
Tarihi silmedim - dosya daha az yer kaplasın diye kaydetmedim - neden buna ihtiyacınız var?
Evet, 2 yıl dakikalar içinde öğrettim.
Üzgünüm, ama eski dizüstü bilgisayarım sadece bana gönderiyor .. sadece verileri bir şekilde değiştirmeye çalıştığımda, sadece 100 özellik yaparsam, 100 * 400.000'lik bir matris çıkıyor ve böyle bir matrisi RAM'de tutuyor, ayrıca eğitmeniz gerekiyor model aynı zamanda, dizüstü bilgisayar sadece denerken ölüyor ...
Başlangıçta tahmin edicileri sırayla bir dosyaya kaydetmek ve ardından bunları eğitim için yüklemek mümkün değil mi?
Şimdi bir gigabayt altında eğitim için bir örneğim var - CatBoost kolayca başa çıkabilir, ancak şimdi R'de bir genetik ağaç oluşturmaya cesaret edemem ...
bir yerde 50.000 için bir veri seti yapın ve bu devasa veri setlerini oluşturmak için bir dakikanızı dürtmenize gerek yok, 5 dakika hatta bir saat yeterli, sadece verileri çarpıtmayın, olması gereken formatta atın. time OHLCV , hataları daha sonra karşılaştırabilmeniz için modelinizi eğittiğiniz hedefinizi eklemeniz yeterlidir.
50 000 - bu tür sürekli gözlemler için çok az gözlem, sadece yaklaşık 300 ZZ segmenti olacaktır. Bir dakikalığına ana tahmincileri keskinleştirdim, üst zaman dilimlerinden tahminciler var ama bunlar yeterli olmayabilir.
Hacim mi kullanıyorsunuz yoksa ses seviyesi ile daha mı rahat?
Tahmin edicileri ayarlamak için ZZ parametrelerine ihtiyacınız yok mu?
Veri bozulmasını anlamadım - sıfır çubuğundaki çubuğun tüm verilerini bilmek için verileri kaydırmanız gerekiyor mu? Öyleyse, sıfır çubuğuna bir göz attınız mı?