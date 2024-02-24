Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1778

Dmitry :

Öngörü yeteneği nasıl belirlenir?

Bu bir korelasyon değil.

gecikme tahmini yoluyla muhtemelen çapraz korelasyon ..

Dmitry :

Aptalca dünyadaki her şeyi bir modele mi tıkıyorsunuz?

Neden? Eğitim sırasında, çapraz doğrulama gereksiz olanları veya bazı iş parçacığı istatistiklerini ayıklayacaktır.

Kontrol edene kadar "ne olduğunu" nereden biliyorsun?

 
Alexey Vyazmikin :

Bununla nasıl ticaret yapacağınızı hiç söylemediniz - bu yüzden ne tür TS bestelemeniz gerektiğini bilmiyorum.

Peki, nasıl? çok açık)) ZZ yukarı, satın alma, aşağı satış anlamına gelir

ZZ'nin yönünü tahmin ediyor musunuz?

 
Uzun süre fazlalık sorunu hakkında konuşacaktım, özellikle de NN ile ilgili, ama çok tembelim.

Bu arada, genellikle modelin zayıf tahmin yeteneğine neden olan bu sorundur.

 
Muhtemelen seğirme olacak.

Aykırı değerleri ortadan kaldırmak için bir pencere ile sınıflandırma puanının ortalamasını almayı/düzeltmeyi denediniz mi?

 
Bu durumda, ortalama alma gecikmeye eşittir. Sınıflandırmanın kalitesini iyileştirmek gereklidir, yumuşatma bir seçenek değildir.

Olduğu gibi deneyin!

O yüzden bu yönde düşünüyorum, işaretler zaten eğitimli AMO'lar veya çalışma kuralları olabilir, bu işaretler zaten yüksek kaliteli, özlü bilgiler olmalı ve son sayfadaki mini deneyim bunu kanıtladı.

Korelasyonu nasıl tahmin edeceğimi anlamıyorum

 
Yine, bir tür tahmin ....

Korelasyon katsayısı, en önemli tahmin edicilerin ÖNCEDEN belirlenmesine yardımcı olur - bağımlı değişkenin tahmin edici ile korelasyonu ne kadar yüksek olursa, böyle bir değişken model için o kadar anlamlı olur.

Yani, örneğinizde iki yol var. İlk olarak, sizinki, modele bir tahmin edici yerleştirmek ve tahminin doğruluğunun ne kadar arttığını görmek. Uzun zamandır.

İkincisi, korelasyon katsayısını kullanarak, modeli gürültülü yapan önemsiz tahmin edicileri önceden ayıklayın.


Artıklık sorunu, 100+1 modele yeni bir tahminci ekleyebilmenizdir, ancak 100 tahmin edici tahminin kalitesine %0.01, 1 tahmin edici ise %10 ekleyecektir. Ve bu 100 yeni tahmin edici ile modeli aşırı yüklemenin bir anlamı yok - fazla uydurma

 
Korelasyon, eleme seçeneklerinden sadece bir tanesidir ve bir özelliğin tahmin hatası olarak kesinlikle en iyi kriter değildir.

Kısmen katılıyorum, ancak daha geniş düşünürseniz, orman aynı kuraldır, fark sadece karmaşıklıktır.

R'de 200 ağaçlık bir ormanı gereksiz ve gereksiz her şeyi kaldırarak bir veya üç kurala sıkıştırabilen bir paket var, sınıflandırma kalitesi kaybı% 0,5-2 iken, bu sizin için uğraşmanız gereken bilgi sıkıştırma + yorumlanabilirlik

 
Yani bir seçenek değil. Dairede çok içtim.

Tabii ki, aktivasyon eşiğini 0,65 - al ve 0,35 - sat olarak değiştirebilirsiniz.


 
ticaret tablosunu göster

