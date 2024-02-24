Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1778
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Öngörü yeteneği nasıl belirlenir?
Bu bir korelasyon değil.
gecikme tahmini yoluyla muhtemelen çapraz korelasyon ..
Aptalca dünyadaki her şeyi bir modele mi tıkıyorsunuz?
Neden? Eğitim sırasında, çapraz doğrulama gereksiz olanları veya bazı iş parçacığı istatistiklerini ayıklayacaktır.
Kontrol edene kadar "ne olduğunu" nereden biliyorsun?
Bununla nasıl ticaret yapacağınızı hiç söylemediniz - bu yüzden ne tür TS bestelemeniz gerektiğini bilmiyorum.
Peki, nasıl? çok açık)) ZZ yukarı, satın alma, aşağı satış anlamına gelir
ZZ'nin yönünü tahmin ediyor musunuz?
Bu bir korelasyon değil.
gecikme tahmini yoluyla muhtemelen çapraz korelasyon ..
Neden? Eğitim sırasında, çapraz doğrulama gereksiz olanları veya bazı iş parçacığı istatistiklerini ayıklayacaktır.
Kontrol edene kadar - "ne olduğunu" nereden biliyorsun?
Uzun süre fazlalık sorunu hakkında konuşacaktım, özellikle de NN ile ilgili, ama çok tembelim.
Bu arada, genellikle modelin zayıf tahmin yeteneğine neden olan bu sorundur.
Peki, nasıl? bariz)) ZZ yukarı, satın almak, aşağı satmak anlamına gelir
ZZ'nin yönünü tahmin ediyor musunuz?
Muhtemelen seğirme olacak.
Aykırı değerleri ortadan kaldırmak için bir pencere ile sınıflandırma puanının ortalamasını almayı/düzeltmeyi denediniz mi?
Muhtemelen seğirme olacak.
Aykırı değerleri ortadan kaldırmak için bir pencere ile sınıflandırma puanının ortalamasını almayı/düzeltmeyi denediniz mi?
Bu durumda, ortalama alma gecikmeye eşittir. Sınıflandırmanın kalitesini iyileştirmek gereklidir, yumuşatma bir seçenek değildir.
Olduğu gibi deneyin!
Uzun süre fazlalık sorunu hakkında konuşacaktım, özellikle de NN ile ilgili, ama çok tembelim.
Bu arada, genellikle modelin zayıf tahmin yeteneğine neden olan bu sorundur.
O yüzden bu yönde düşünüyorum, işaretler zaten eğitimli AMO'lar veya çalışma kuralları olabilir, bu işaretler zaten yüksek kaliteli, özlü bilgiler olmalı ve son sayfadaki mini deneyim bunu kanıtladı.
Korelasyonu nasıl tahmin edeceğimi anlamıyorum
Korelasyonu nasıl tahmin edeceğimi anlamıyorum
Yine, bir tür tahmin ....
Korelasyon katsayısı, en önemli tahmin edicilerin ÖNCEDEN belirlenmesine yardımcı olur - bağımlı değişkenin tahmin edici ile korelasyonu ne kadar yüksek olursa, böyle bir değişken model için o kadar anlamlı olur.
Yani, örneğinizde iki yol var. İlk olarak, sizinki, modele bir tahmin edici yerleştirmek ve tahminin doğruluğunun ne kadar arttığını görmek. Uzun zamandır.
İkincisi, korelasyon katsayısını kullanarak, modeli gürültülü yapan önemsiz tahmin edicileri önceden ayıklayın.
Artıklık sorunu, 100+1 modele yeni bir tahminci ekleyebilmenizdir, ancak 100 tahmin edici tahminin kalitesine %0.01, 1 tahmin edici ise %10 ekleyecektir. Ve bu 100 yeni tahmin edici ile modeli aşırı yüklemenin bir anlamı yok - fazla uydurma
Ve bu arada, çok sayıda tahmin edicide, ağaç - ha.no, rastgele orman kuralları
Yine, bir tür tahmin ....
Korelasyon katsayısı, en önemli tahmin edicilerin ÖNCEDEN belirlenmesine yardımcı olur - bağımlı değişkenin tahmin edici ile korelasyonu ne kadar yüksek olursa, böyle bir değişken model için o kadar anlamlı olur.
Yani, örneğinizde iki yol var. İlk olarak, sizinki, modele bir tahmin edici yerleştirmek ve tahminin doğruluğunun ne kadar arttığını görmek. Uzun zamandır.
İkincisi, korelasyon katsayısını kullanarak, modeli gürültülü yapan önemsiz tahmin edicileri önceden ayıklayın.
Korelasyon, eleme seçeneklerinden sadece bir tanesidir ve bir özelliğin tahmin hatası olarak kesinlikle en iyi kriter değildir.
Ve bu arada, çok sayıda tahmin edicide, ağaç - ha.no, rastgele orman kuralları
Kısmen katılıyorum, ancak daha geniş düşünürseniz, orman aynı kuraldır, fark sadece karmaşıklıktır.
R'de 200 ağaçlık bir ormanı gereksiz ve gereksiz her şeyi kaldırarak bir veya üç kurala sıkıştırabilen bir paket var, sınıflandırma kalitesi kaybı% 0,5-2 iken, bu sizin için uğraşmanız gereken bilgi sıkıştırma + yorumlanabilirlik
Bu durumda, ortalama alma gecikmeye eşittir. Sınıflandırmanın kalitesini iyileştirmek gereklidir, yumuşatma bir seçenek değildir.
Olduğu gibi deneyin!
Yani bir seçenek değil. Dairede çok içtim.
Tabii ki, aktivasyon eşiğini 0,65 - al ve 0,35 - sat olarak değiştirebilirsiniz.
Yani bir seçenek değil. Dairede çok içtim.
Tabii ki, aktivasyon eşiğini 0,65 - al ve 0,35 - sat olarak değiştirebilirsiniz.
ticaret tablosunu göster