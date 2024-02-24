Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1781
Tarihi silmedim - dosya daha az yer kaplasın diye kaydetmedim - neden buna ihtiyacınız var?
Eh, zaman volatilitenin dolaylı bir işaretidir, zaman içinde mevsimseldir, aktif işlem saatleri vardır, pasif olanlar vardır
Başlangıçta tahmin edicileri sırayla bir dosyaya kaydetmek ve ardından bunları eğitim için yüklemek mümkün değil mi?
Kaydedebilirsiniz, ancak daha sonra modeli eğitmek için, bu matrisi ortama yüklemeniz gerekir ve hepsi bu kadar) veya daha da erken, matrisin kendisini yüklemlerle oluşturma aşamasında
Şimdi bir gigabayt altında eğitim için bir örneğim var - CatBoost kolayca başa çıkabilir, ancak şimdi R'de bir genetik ağaç oluşturmaya cesaret edemem ...
Wow konser küçük değil, kaç işaretin olduğunu merak ediyorum?
Genetik ağaç nedir?
1) Hacim mi kullanıyorsunuz yoksa ses seviyesi ile daha mı uygun?
2) Tahmincileri ayarlamak için ZZ parametrelerine ihtiyacınız yok mu?
3) Veri bozulmasını anlamadım - sıfır çubuğundaki çubuğun tüm verilerini bilmek için verileri kaydırmanız gerekiyor mu? Öyleyse, sıfır çubuğuna bir göz attınız mı?
1) basit)
2) nasıl? Ve 3Z için tahmin edicileri nasıl kurarsınız?
3) Peki, açma gibi mumlarınız var ya da bunun gibi bir şey, bu zaten bir çarpıtma, çünkü bunlar kapanışa göre olmalı ve sonra hemen bir sürü yanlış anlaşılma var, nasıl inşa edileceğine dair işaretler, hedefin nasıl yapılacağı , vb. (gereksiz gol acısı), altında bir şey değiştirirseniz her zaman kendinizi ve orijinali başkalarına bırakmanız gerekir)
Şimdi kümeleme konusunda Moshka'yı bitiriyorum. Tamamen kümeler üzerinde, kötü eğitilmiş, özelliklere artışlar ekleyeceğim
grafiklerde ne var?
artımlarla ve olmadan yazın? denge tablosu?
eğit ve test et, puanlarda denge
artış yok, sadece kümeler
artışlar hiçbir şey yapmaz
kümeleri "inceltmeye" çalışın, yani kümelerin uzun yapışmasını bir nevi dışarı atın ...
Örneğin, fiyata göre oluşturulmuş bir küme vektörünüz var, fiyat "P" kümesi "C"
fiyat - R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
küme numarası 11111111122222222221111111111112222222222222222
yalnızca kümeden kümeye geçişleri bırakarak
fiyat - R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
küme numarası 111111111 2 222222222 1 111111111111 2 22222222222222
R R R
2 1 2
Tüm bu yapışkanlıkları atarsak, belki o zaman gürültüden kurtuluruz ve örnek büyük ölçüde azalır.
Deneyin bir kere hmm ile yaptım
zaten yaptıysan bir anlamı yok
havadan sonuç çıkarmayın
ilk önce hmm oldu ve ikincisi, görev farklı olmasına rağmen önemli bir gelişme elde ettim ..
anlaşılmaz bir sonuca sahip çok kasvetli tortular)
R'de bir yazar yarım satırdır, ancak bu, övülen python'unuz için bir angarya mı?
Hmm..
Ne paylaşıyorsun? ve artışlar size uymadı. Esasen zamanı hesaba katarak hız verirler. Ama ortalama almadan yapamam. Ancak ortalama değerleri hesaba katmaya başlarsanız, vahşiler hızla ortaya çıkar. Bir yerde çalışan bir orta olmalı. Son kene, bar, bu yeterli değil, biraz daha vahşi.