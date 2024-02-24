Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1776

Alexey Vyazmikin :

Bunlar, dediğin gibi, "şanslar" toplanabilir, bu yüzden böyle tutuyorlar.

Ve bu doğru... bu logolar farklı ağaçlardan toplanıyor. Daha sonra nihai olasılık hesaplanır.
 
Alexey Vyazmikin :

Evet yenilerinde ama şimdi fark ettim ki hedef aynı değil. Gerçek ZZ vektörünü doğru olmayan bir kayma ile aldım.

Hedefi çıkarmak için bir komut dosyası çizmek gerekir.

Peki ne var? hangi akurashi'yi aldın?

 
Maksim Dmitrievski :

Derslerde bir yerde görmüştüm.

Maxim, şimdi kümeleme yapıyor gibisin.
Burada ormanların kümelenmeye benzer olduğu gösterilmiştir.

https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/

" Rastgele Ormanın k-En Yakın Komşular Algoritması ile Benzerliği" Bölümü.

elibrarius :


Sorunuz mu var?

elibrarius :

peki nasıl yaparım.. Başladım ve puan verdim) Orman da kümelenebilir evet

olduğu gibi kümelemeye gelince - artışları oldukça iyi 3 gruba ayırır, dahil. yeni verilerde. Kategorik özellikler olarak kullanmak mantıklı, bunu yapmak istedim
 
Maksim Dmitrievski :


Sorunuz mu var?

 
mytarmailS :

Peki ne var? hangi akurashi'yi aldın?

6 ağaç derinliğine sahip 10 CatBoost modeli, 100 yeni ağaç sonucu iyileştirmediğinde eğitimi durdurur ve 100'lük artışlarla tohumlama yapar. 

Accuracy= 70.72461682377491
Accuracy= 70.86133697920415
Accuracy= 70.77066992876159
Accuracy= 70.64690220910988
Accuracy= 70.78506152406995
Accuracy= 70.88004605310499
Accuracy= 70.69871195221991
Accuracy= 70.59509246599985
Accuracy= 70.58501834928403
Accuracy= 70.71454270705908

2018 ve 2019 eğitim örneği %80, eğitim durdurma kontrol örneği %20. Bağımsız örnek Ocak-Mayıs 2020

Numuneye farklı bölümleme yöntemleri ile işkence edip daha fazla model oluşturursanız, 72 elde edilebileceğini düşünüyorum.

sınıflandırma bakiyesi


 
Alexey Vyazmikin :

Peki, che .. güzel ve inandırıcı. Ayrıca ticaretin dengesini ve girişleri içeren grafiği de görmek isterim.

Bunun 10 modellik bir topluluk olduğunu anlıyorum? Modeller birbirinden nasıl farklıdır?

