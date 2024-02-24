Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1776
Bunlar, dediğin gibi, "şanslar" toplanabilir, bu yüzden böyle tutuyorlar.
Evet yenilerinde ama şimdi fark ettim ki hedef aynı değil. Gerçek ZZ vektörünü doğru olmayan bir kayma ile aldım.
Hedefi çıkarmak için bir komut dosyası çizmek gerekir.
Peki ne var? hangi akurashi'yi aldın?
Derslerde bir yerde görmüştüm.
Maxim, şimdi kümeleme yapıyor gibisin.
Burada ormanların kümelenmeye benzer olduğu gösterilmiştir.
https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/
" Rastgele Ormanın k-En Yakın Komşular Algoritması ile Benzerliği" Bölümü.
Sorunuz mu var?
peki nasıl yaparım.. Başladım ve puan verdim) Orman da kümelenebilir evetolduğu gibi kümelemeye gelince - artışları oldukça iyi 3 gruba ayırır, dahil. yeni verilerde. Kategorik özellikler olarak kullanmak mantıklı, bunu yapmak istedim
Sorunuz mu var?
Peki ne var? hangi akurashi'yi aldın?
6 ağaç derinliğine sahip 10 CatBoost modeli, 100 yeni ağaç sonucu iyileştirmediğinde eğitimi durdurur ve 100'lük artışlarla tohumlama yapar.
2018 ve 2019 eğitim örneği %80, eğitim durdurma kontrol örneği %20. Bağımsız örnek Ocak-Mayıs 2020
Numuneye farklı bölümleme yöntemleri ile işkence edip daha fazla model oluşturursanız, 72 elde edilebileceğini düşünüyorum.
sınıflandırma bakiyesi
Peki, che .. güzel ve inandırıcı. Ayrıca ticaretin dengesini ve girişleri içeren grafiği de görmek isterim.
Bunun 10 modellik bir topluluk olduğunu anlıyorum? Modeller birbirinden nasıl farklıdır?