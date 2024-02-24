Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1714
Fon verilerinin sayısallaştırılması olmasa bile, fiyatın yanı sıra hacimler, açık faiz, fiyat seviyeleri ve hacimleri, zaman parametreleri - seans, sezon vb. Var görünüyor. Haberler zaten dijitalleştirildi...
Sayısallaştırarak sistematize etmeye çalışın ve bu verileri muhasebeleştirmenin mantığını yapın. Hemen yapamam) Rakamlardan, hisse senedi endekslerinden, brüt gelirden, ülkedeki Merkez Bankası kurundan, tahmini brüt rakamlardan, acente tahminlerinden, kredi notlarından, sektör rakamlarından, ülkeler arası ticaret cirolarından... Ve nasıl kullanılır? Bundan teknik anal , temelden ayrı bir şarkıdır.
güzel, eğiliyorum...
Bilim adamlarının yaptığı da bu...
Ana Bileşen Serisi Bölümleme (PCA)
10 boyutlu sürgülü bir pencerede alıntılar
bileşen 8 adet çıktı
Algoritmanın kendisi, bileşenleri yavaş değişen ve hızla değişenler, önemli katkı sağlayanlar ve zayıf olanlar olarak sıralar ve sıralar.
Ayrışmanın (herhangi bir Fourier, dalgacık, pca'nın) güçlü bir özelliği toplamsallıktır.
yani pc1+pc2+...+pc8 tüm bileşenleri toplarsam aynı fiyatı geri alırım, bu özelliğe toplama denir
Şimdi düşünün, bileşenler yerine aynı göstergeleri kullansaydık ve sonra onları bir araya getirseydik, ne elde ederdik? Bu, onu stokastik üzerinde eğittiğimizde bir nöronun çıkışında tam olarak elde ettiğimiz şeydir)
Göstergeler bileşenlerin üzerinde zaten kullanılabilir, böyle bir ayrıştırma ile kaç tane özellik oluşturulabileceğini hayal edin.
Verileri filtreleyebilir, gereksiz (kötü bileşenler) bulabilir ve çıkarabilirsiniz.
Bazı bileşenleri değiştirebilir ve geri koyabilirsiniz ya da tam tersi sadece onları bırakabilirsiniz.
Bazı bileşenleri hızlandırabilir veya yavaşlatabilir veya genliğini değiştirebilirsiniz.
Her bileşeni diğerine göre veya bunların iki-üçünü analiz edebilirsiniz.
Bileşenleri ayrı ayrı tahmin edebilirsiniz, genel tahmine eklenirler (toplamsaldırlar)
Bir bileşen diğerinden tahmin edilebilir
Bilim adamları bir şeyi anlamak istediklerinde ne yaparlar?
Sadece sinir ağı gerçek piyasada bir gösterge olarak çalışıyor ve varlık hareketini iyi tahmin ediyor. Ayrıca, bir başka deneysel olan da giriş noktaları vermeye çalışıyor. İşte son 10 saatteki son dört sinyal, tüm sinyaller herkese açık.
İyi iş!!! Neler eklendi?
Habre üzerine güzel bir makale: Sinir ağları elektrik parasının hayalini mi kuruyor?
Okumanızı tavsiye etmiyorum linki kendime bıraktım
Bu, herhangi bir doğrusal genişlemenin bir özelliğidir. Sinyal geri çalışmıyorsa, ayrıştırma yanlıştır. Bir mantık sorusu. Herhangi bir analog sinüzoidlere ayrıştırılabilir. Burada amaç farklı. Fiyat hareketlerini dış etkenlerin kriterlerine göre seçin, bölün. O zaman mantıklı. Ve fiyatların ve tahminlerin davranışının daha anlamlı bir analizi olasılığı ortaya çıkıyor.
Bu ne anlama geliyor?
Peki, sayısallaştırılmış temel verilerin hemen teknik analizin nesnesi haline geldiği gerçeğiyle başlayalım.
Teknik ve temel konularda farklı fikirlerimiz var. Temel = toplumda oluşturulan kriterlerde ifade edilen gerçek veriler. Gazprom'un bilançosu temel verilerdir. Ve hisse satışı ve kotasyonları tekniktir. İkna etmiyorum, anladığım gibi açıklıyorum.
Ne biliyor?
Fiyat hareketi birçok faktör tarafından belirlenir, ana faktörleri vurgular ve genişleterek bunları fiyat değişiklikleriyle ilişkilendirir. Aslında, işte yapılan budur. Ayrıştırma seçilerek tek tip fiyat değişiklikleri ayırt edilecek ve aynı tip fiyat değişiklikleri anlaşıldığı sürece bölünecektir. Faktörlerin kendileri anlaşılmayabilir ve özleri bilinmeyebilir, ancak bu faktörlerin tanımlanabileceğini ve dikkate alınabileceğini anlamak çok şey verir.
İyi iş!!! Neler eklendi?