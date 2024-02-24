Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1653
Çünkü kimsenin böyle bir stratejisi yok. Fantezi değil, paradan daha fazla para kazanan bir şey demek istiyorum ve bu istikrarlı ve sürekli bir temelde.
Piyasayı iyi tahmin eden bir göstergeniz var, değil mi?
Dünyadaki en iyi AMO uzmanı olmadığınızın farkındasınız, değil mi? ve piyasanın mekaniği konusunda en havalı uzman değil .. Bu, göstergenizdeki en iyi çözümleri kesinlikle uygulamadığınız anlamına gelir. Şimdi, en iyi çözümleri uygulayarak göstergenizin %30-50 oranında iyileştirilebileceğini hayal edin .... Hayal ettiniz mi? Kâse ? )
İyi soru. Pratik anlamı buradaki herkesinkiyle aynıdır - kazanmak. Ancak bunun yolu "süper strateji" şeklinde yel değirmenleriyle savaşmaktan değil, yeni bir ürün yaratmaktan geçiyor. Şimdi nöro pek çok göstergeden daha kötü değil, örneğin en azından sinyallerine karşı bir pozisyon açılmasını tavsiye etmem. Bunun bir yanılsama olmadığı, API üzerindeki yük tarafından onaylanır - uzman kullanılır.
Fotoğraflarınızda tam olarak göremediğim şey bu. Alıntının üstünde veya altında bir prognostik çizgi oluşturmak bir sinyal değildir. Bir sinyal, belirli bir koşul, rekabetçi bir andır. Bunları nerede bu şekilde işaretlediniz?
İyi soru. Pratik anlamı buradaki herkesinkiyle aynıdır - kazanmak. Ancak bunun yolu "süper strateji" şeklinde yel değirmenleriyle savaşmaktan değil, yeni bir ürün yaratmaktan geçiyor. Şimdi nöro pek çok göstergeden daha kötü değil , örneğin en azından sinyallerine karşı bir pozisyon açılmasını tavsiye etmem. Bunun bir yanılsama olmadığı, API üzerindeki yük tarafından onaylanır - uzman kullanılır.
Doğru şekilde anladım ? Neyin ticaretini yapmak istemiyorsunuz, ancak ürünün kendisinden kazanmak istiyorsunuz?
Doğru anladıysam, ürününüze inanmadığınız ortaya çıkıyor, bu sinyallere güvenmeyin.
Gün boşuna geçmedi, iki tahmini bir grafikte bir araya getirdi - uzun ve kısa.
Bu, M1'deki son 24 saatteki isteka topu. Renkler:
1 - uzun aşağı
2 - uzun
3 - kısa aşağı
4 - kısa
Elimden bırakamıyorum... Büyüleyici. Tahminlerin doğru olduğu gerçeği değil, sadece güzel.
Yazık ki hayranlığı paylaşamam, nerede satacağım, nereden alacağım, nerede duracağım belli değil. Oklar...
Orada :)))
Ardından "oklar" alım/satım olacaktır.
Bu tür görevler amatör düzeyde çözülmez. Şimdi, biri derin bir sinir ağları bilgisine sahip bir matematikçi olan ve ikincisi sadece genel bir programcı olan iki iyi ücretli programcıdan oluşan bir ekibi reddetmezdim. Artı sınırsız donanım maliyeti. Bu şartlar altında sonuç hakkında konuşabiliriz. Bu ancak stratejik bir yatırımcı varsa mümkündür.
Böyle olmuyor, birçok alanda kendin uzmanlaşmak zorundasın.
Yüksek ücretli uzmanların büyük olasılıkla zaten favori bir işi ve iyi bir maaşı var. Birdenbire bir matematikçiyi, bir sinir ağ çalışanını ve bir programcıyı piyasayı tahmin etmek için birleştirmek istiyorlarsa, o zaman neden size ihtiyaçları var ???
Ve yatırımcı hakkında, bir yatırımcı, bir dolar yatırım yapmak ve net bir zaman diliminde iki dolar almak isteyen bir kişidir. Ona ne söyleyeceksin? Siz: Pekala, üç havalı çocuğu seviyoruz, piyasayı tahmin etmeye çalışmak istiyoruz, başarılı olup olmayacağımızı, ne zaman daha fazla sonuçlanacağını bilmiyoruz, ama şimdi paraya ihtiyacımız var! ve dahası! )) , yatırımcının tepkisi???
sonunda AMO'sundan TA programına diz çökerek bir sonuca vardı.
Hemen bunun sadece bir taslak olduğunu söylüyorum, pek çok şeyden yoksun, örneğin, her çubukta olması gereken uyarlamalı ayardan yoksun (bunu henüz çıktıda uygulamadım), yani algoritma dünün ticaretini yapıyor. piyasa hakkında sabah bilgisi ve bu kesinlikle uygun değil, ama bitireceğiz ..
Ayrıca, algoritma üçün ilk bloğu olarak düşünülmelidir:
blok 1: piyasa yönü
blok 2: en iyi giriş noktası
blok 3: yanlış girişleri filtreleme
Yani giriş noktaları net değil, güzel değil ama bu bu bloğun görevinin bir parçası değil, bloğun görevi piyasanın yönüne yeterli olmak.
Aslında, hiçbir parametre olmadan ticaret, bir pozisyon girmek için tek bir mantıklı kural ve bu kadar.
Bu evra 5 dk. eğer bir şey varsa) (en öngörülemeyen ve en sevilen enstrüman)
Günün sonunda ona ne olacağını merak ediyorum, çünkü zaten esasen piyasa hakkında güncel olmayan bilgileri kullanıyor... bakalım...
Bugün Cuma, keskin, güçlü hareketler olmalı, sadece stres testi olacak