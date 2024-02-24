Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1658
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Igor Makanu'nun tavsiyesi üzerine bir makale açtı
https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Doğrudan "sonuçlara" kaydırdım ve birini beğendim)
"Bu makaleyi çok zor bir soru ile bitirelim: belki TS'nin büyük çoğunluğunun analitik kısmı işe yaramaz ve ana çabalar etkili ve makul para yönetimi yöntemlerine odaklanmalıdır ("Analiz hiçbir şey değildir, para yönetimi her şeydir! ")?"
Sanırım makalenin yazarı bu tezi satır aralarında ifade etmek için 2 makale yazmaya başladı;)
ama sorun daha derin; genel olarak, bazen Savvateev'i izlemeyi severim - tavsiye ederim
Evet, kimseyle kıyaslamıyorum ve kimseyi şaşırtmıyorum! sen sadece hastasın...
Eh, en az bir sağlıklı kişi koğuşumuza yerleştirildi)))))
Güncellenmiş Uzman.
Bu, iki tahmini görüntüler ve birleştirir - kısa ve uzun.
Uzun olan daha açık ve daha yüksek, kısa olan daha koyu ve daha alçak.
Mumlar eklendikçe tahmin güncellenir.
Buradan indirin .
Minimuma yakınlaştırırsanız, bunun gibi bir şey göreceksiniz.
Güncellenmiş Uzman.
Bu, iki tahmini görüntüler ve birleştirir - kısa ve uzun.
Uzun olan daha açık ve daha yüksek, kısa olan daha koyu ve daha alçak.
Mumlar eklendikçe tahmin güncellenir.
Buradan indirin .
Minimuma yakınlaştırırsanız, bunun gibi bir şey göreceksiniz.
Zhenya, dürüst olmak gerekirse, ilginç değil. Birincisi, net olmadığı için ve ikincisi, pratik bir anlamı yok. Şimdi, tahminin alımdan satışa ve tam tersine değiştiği okları yapın. Ekran görüntülerinize göre, ağın kalitesini değerlendirmek bile mümkün değil.
Bu tür resimleri yayınlayarak ne umuyorsunuz?
Michael Marchukajtes :
Bu tür resimler yayınlayarak ne umuyorsunuz?
Umarım resim sizi heyecanlandırır ve indirme bağlantısını kopyalayan bir şeyler yazarsınız. Bundan forum iyi indekslenir. Sonuç olarak, API'm zaten yükten düşüyor. Resimleri atlamayın!
Umarım resim sizi heyecanlandırır ve indirme bağlantısını kopyalayan bir şeyler yazarsınız. Bundan forum iyi indekslenir. Sonuç olarak, API'm zaten yükten düşüyor. Resimleri atlamayın!
Benim algoritmam...
Evra 5m, 26 Mart akşamından bugüne kadar üç gün ticaret, ince ayarlar olmadan, giriş parametrelerini optimize etmeden, olduğu gibi hiçbir şey olmadan tam OOS!
MGUA
Aynı, zaten rastgele orman ticareti
Üzgünüm, ama az önce kendiniz endeksleme veya başka bir şeyden para kazanmak istediğinizi kabul ettiniz, ancak ticaretten değil. Resimleriniz ANLAŞILABİLİR DEĞİLDİR ve içlerinde hiçbir anlam yoktur. O yüzden kendinizi ve bu dalın büyük hayranlarını rahatsız etmeyin. Ağınızı saçmalayın ve hepsi bu. Ve saçmalığınızı tanıtacağınız bir kaynağınız varsa, orada olmadığıma sevinin, çünkü onu paramparça ederdim. Amacı yok. Pratik kullanım yok!
Benim algoritmam...
Evra 5m, 26 Mart akşamından bugüne kadar üç gün ticaret, ince ayarlar olmadan, giriş parametrelerini optimize etmeden, olduğu gibi hiçbir şey olmadan tam OOS!
MGUA
Aynı, zaten rastgele orman ticareti
Güzel, eğer gerçek bir hesaptaysa , o zaman genellikle süper.
Hayır, kağıt üzerinde henüz, ama saf OOS
Benim algoritmam...
Evra 5m, 26 Mart akşamından bugüne kadar üç günlük ticaret, ince ayarlar olmadan, giriş parametrelerini optimize etmeden, olduğu gibi hiçbir şey olmadan tam OOS!
MGUA
Aynı, zaten rastgele orman ticareti
Yeterli bir yaklaşım hemen hissedilir, bunun bir OOS kazası olabileceğini unutmayın. Yaklaşımın yeterli olduğundan emin olmak için uygun OOS ile birden çok optimizasyona ihtiyacımız var. Eh, genel olarak oldukça iyi. Böyle bir statü sağlayamayan Eugenia'nın aksine...
Buradaki şaka, OOC'nin kazanacağından her zaman emin olamamanızdır. Bu, yalnızca zaman içinde birden fazla testle yanıtlanacaktır.