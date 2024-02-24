Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2530

geçen ay için hazırlıksız, genel opsiyon hedge (en yakın K) ile geleceğin hareketi arasındaki korelasyon - TP bölgesinde ve   hepsi için   ,   önyargı yok ... faktör analizi yok (nedensiz seçilmiş ortak_hedge faktörü özelliği)

  doptchg_fschg

OpEx ayrı olarak kontrol etmedi - tüm dönem için sadece bir örnek vektör ...

genel olarak, para birimi cinsinden, her zamanki gibi (genellikle) riskten korunan varlıklarda, geleceğin hareketi ile toplam korumanın boyutu arasında daha fazla pozitif korelasyon vardır...

ve bu yüzden TF, endekslerde, örneğin ES'den daha fazla korunan pozisyon gösteriyor - sadece tahmin edilebilir... - muhtemelen, geçen ay akıllılar için daha ilginçti... - nedenini Haberler'de aramayı deneyebilirsiniz ( burası gerçekten, gerçekten, NN'nin sözleşmeli olabileceği yer - ama henüz benim seviyem değil) ...

Tahmin için modeldeki bu bağımlılıkları kontrol etmedim ... uzun vadeli (bu bağımlılıklar) veya kısa vadeli olanları da kontrol etmediler

JeeyCi # :

Bu temiz. Yani al veya sat?
 
Vladimir Baskakov
Bu temiz. Yani al veya sat?
Bulmak. Ve uzun süre şubenin hacmine bakılırsa.
Renat Akhtyamov # :
Bulmak. Ve uzun süre şubenin hacmine bakılırsa.
Cevap zaten bir yerde
 
forumumuzda, dürüst olmak gerekirse, sadece kadınların parlak düşünceleri var!

Hanımefendi, dikkat etmeyin, lütfen devam edin!

seni çok dikkatli dinliyoruz


 
gizli # :
Evet, birçok seçenek bulabilirsin, yine ilginç, ders kitabına göre nasıl yapıyorlar)
Başlangıç noktasının seçimi keyfidir ve bana göre ortalamalar SLUP'larda dikkate alınmaz)
Aleksey Nikolayev'in görüşünü bekliyoruz)
 
Daisho'lu sevimli kız yasaklandı)
 
gizli # :
Aleksey Nikolayev'in görüşünü bekliyoruz)

Dreamer ile aynı şekilde ilerliyorum - hareketleri bir şekilde vurgulamanız gerekiyor. Daha sonra boşluklarla ilgili makalemdeki yönteme benzeterek, seçilen hareketlerin başlangıç noktasına dönüş istatistiklerini inceliyorum.

 
Alexey Nikolaev # :

Dreamer ile aynı şekilde ilerliyorum - hareketleri bir şekilde vurgulamanız gerekiyor. Ardından, boşluklar hakkındaki makalemdeki yönteme benzeterek, seçilen hareketlerin başlangıç noktasına dönüş istatistiklerini inceliyorum.

fiziko-matematikçiler için bir soru - GEP nedir? bir tanım verin ... yoksa kanallarınızı kaybedersiniz ve varlıklara tanım vermezsiniz

 
Maksim Kuznetsov # :

fiziko-matematikçiler için bir soru - GEP nedir? bir tanım verin ... yoksa kanallarınızı kaybedersiniz ve varlıklara tanım vermezsiniz

Gap, ABD'deki en büyük giyim perakendecisidir.

