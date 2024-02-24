Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1651
Süper!!!
Birinin takdir etmesine sevindim. Dürüst olmak gerekirse ben bir şair değilim.
Usta,
Aydan ilham alındı.
Bahar akşamı...
Ne güzel bahar. Bugün kar yumurtalara kadar yığıldı. Senin meşhur baharın nerede? göremiyorum :-(
Tartışmayın, bahar geldi. Bu yüzden bu kadar eziyetlisin)))
Gün boşuna geçmedi, iki tahmini bir grafikte bir araya getirdi - uzun ve kısa.
Bu, M1'de son 24 saatteki isteka topu. Renkler:
1 - uzun aşağı
2 - uzun
3 - kısa aşağı
4 - kısa
Elimden bırakamıyorum... Büyüleyici. Tahminlerin doğru olduğu gerçeği değil, sadece güzel.
Test cihazında her zaman Grail sistemleri çalışmak istemez, bu nedenle en az bir cent hesabı açın, büyüleme süreci çok daha hızlı olacaktır.
Bu arada, bu bir test cihazı değil, grafik her dakika güncelleniyor.
Temelde bunu yapmayacağım. Şu an bulunduğum sinir ağlarındayım çünkü bununla kendimi rahatsız etmedim. Ve daha ileri gitmeyeceğim, zaten bitmek tükenmek bilmeyen bir gevezelik aşamasına sahiptim.
Bu arada, bu bir test cihazı değil, grafik her dakika güncelleniyor.
- temelde
- kafasını çarpmadı
- test cihazında çalışmıyor
... iyi, sanki tam bir set için sadece bir şamanın tef yeterli değil, ancak ... muhtemelen herkes böyle başlıyor - aksi halde sıkıcı olacak)))
Tamam, büyüleyici olanın tefekkürinden dikkatimi dağıtmıyorum