Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1651

Yeni yorum
 
Sihirbaz_ :

Süper!!!

Birinin takdir etmesine sevindim. Dürüst olmak gerekirse ben bir şair değilim.
 
Michael Marchukajtes :
Birinin takdir etmesine sevindim. Dürüst olmak gerekirse ben bir şair değilim.


Usta,
Aydan ilham alındı.
Bahar akşamı...

 
Sihirbaz_ :


Usta,
Aydan ilham alındı.
Bahar akşamı...

Ne güzel bahar. Bugün kar yumurtalara kadar yığıldı. Senin meşhur baharın nerede? göremiyorum :-(
 
Michael Marchukajtes :
Ne güzel bahar. Bugün kar yumurtalara kadar yığıldı. Senin meşhur baharın nerede? göremiyorum :-(

Tartışmayın, bahar geldi. Bu yüzden bu kadar eziyetlisin)))

 
Ve sadece Besteciler Birliği
Ve sadece Yazarlar Birliği
Ve sadece Sanatçılar Birliği
Kutsal ve leş tarafından dokunulmamış
 
Eh, çekmeye başladık)))
 

Gün boşuna geçmedi, iki tahmini bir grafikte bir araya getirdi - uzun ve kısa.
Bu, M1'de son 24 saatteki isteka topu. Renkler:
1 - uzun aşağı
2 - uzun
3 - kısa aşağı
4 - kısa

Elimden bırakamıyorum... Büyüleyici. Tahminlerin doğru olduğu gerçeği değil, sadece güzel.


 
Evgeny Dyuka :

Elimden bırakamıyorum... büyüleyici. Tahminlerin doğru olduğu gerçeği değil, sadece güzel.

Test cihazında her zaman Grail sistemleri çalışmak istemez, bu nedenle en az bir cent hesabı açın, büyüleme süreci çok daha hızlı olacaktır.

 
Igor Makanu :

Test cihazında her zaman Grail sistemleri çalışmak istemez, bu nedenle en az bir cent hesabı açın, büyüleme süreci çok daha hızlı olacaktır.

Temelde bunu yapmayacağım. Şu an bulunduğum sinir ağlarındayım çünkü bununla kendimi rahatsız etmedim. Ve daha ileri gitmeyeceğim, zaten bitmek tükenmek bilmeyen bir gevezelik aşamasına sahiptim.
Bu arada, bu bir test cihazı değil, grafik her dakika güncelleniyor.
 
Evgeny Dyuka'nın fotoğrafı.
Temelde bunu yapmayacağım. Şu an bulunduğum sinir ağlarındayım çünkü bununla kendimi rahatsız etmedim. Ve daha ileri gitmeyeceğim, zaten bitmek tükenmek bilmeyen bir gevezelik aşamasına sahiptim.
Bu arada, bu bir test cihazı değil, grafik her dakika güncelleniyor.

- temelde

- kafasını çarpmadı

- test cihazında çalışmıyor

... iyi, sanki tam bir set için sadece bir şamanın tef yeterli değil, ancak ... muhtemelen herkes böyle başlıyor - aksi halde sıkıcı olacak)))

Tamam, büyüleyici olanın tefekkürinden dikkatimi dağıtmıyorum

1...164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658...3399
Yeni yorum