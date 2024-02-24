Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1659
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hayır, kağıt üzerinde henüz, ama saf OOS
Hayır, kağıt üzerinde henüz, ama saf OOS
Anlaşmadan anlaşmaya bir sürü sürün. Göreceğiz...
anlaşmadan anlaşmaya bir çok şey
Teşekkürler, cevaplarınızda "ağ" ve "ticaret" kelimelerini daha sık değil, "sinir ağı" kelimelerini kullanmayı unutmayın.
Siktir git... Chesnoslovo. Yine de buradan çıkacaksın. Lanet olası trol...
anlaşmadan anlaşmaya bir çok şey
O lana, o zaman tamamen farklı bir konu. Böyle devam edin.... Aferin!!!!
Dürüst olmak gerekirse, çevre koruma türü oldukça yeterli ve umut veriyor. Tecrübeye dayanarak, bakiye ve fon eğrisi hakkında çok şey söyleyebilirim ve resimleriniz oldukça yeterli. Ancak şimdi, daha sonra doğrulanmayan, bir tesadüfe atfedilen benzer bir resmim vardı. En az 2-4 hafta bir girinti yapın ve görün. Aracın birleşmeye başladığı anı bulun. ilgilenmiyor musun? aracınız ne kadar dayanıklı???
Bugünün isteka topu + Yukarıda bahsedilen Uzman. Kullanan herkes onaylayabilir...
Turuncu aşağı, yeşil yukarı.
Bu nöro, tanıdığım tüm tüccarlardan daha akıllı.
Mihail Marchukajtes tükendi!!!
Bugünün isteka topu + Yukarıda bahsedilen Uzman. Kullanan herkes onaylayabilir...
Turuncu aşağı, yeşil yukarı.
Bu nöro, tanıdığım tüm tüccarlardan daha akıllı.
güzel! Ben senin göstergen och. beğenmek
Zhenya sen gerçek bir aptalsın. İllüzyonlarının kayasına çarptığında senin için üzülüyorum.
Hadi, bundan para kazan. Göreceğiz. İstatistikler için en az 15 işlem yapın yoksa bizi fotoğraflarınızla beslemeye devam mı edeceksiniz? Yaparsan konuşuruz...
güzel! Ben senin göstergen och. beğenmek