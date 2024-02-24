Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1649
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aristoteles'e, Platon'a veya Hegel'e "saygı duyma" önerisi gülünçtür. "Saygı duyulan" değiller, ancak inceleniyorlar. Ve bilmiyorsanız, Aristoteles Hegel'den 2 bin yıl önce yaşadı. Oluşturulmuş bir diyalektik kavrama sahip değildi ve olamazdı.
Platon bizim dostumuzdur, ama gerçek daha değerlidir.
Bir saat öğretildi. Geriye dönük testlere göre 15 dakikadan daha iyi öğrendim. Uygulamada olduğu gibi, hikayenin baltalandığı zaman görülecektir. Gece için bir çizim varken.
Bu, M2'deki BTCUSD . Ağı her 2 dakikada bir yoklama. Her noktada, tahmin 60 dakikadır, ancak bu çok koşulludur. Sadece ağa "bir saat içinde ne olacak?" sorusu sorulur ve fiyat değişikliğinin beklenen değerini yanıtlar. Üst çizgi aşağı doğru hareket, alt çizgi yukarı doğru hareket, çizgi kalınlığı güven derecesidir. Daha sonra böyle bir tahmini olan bir uzmana link vereceğim.
Yeterli bir süre, öğrettiklerinizin en az üçte biri, yani 100.000 dakika için bir dizi ve sinyal vermeniz istendi, o zaman sizin için nasıl tahmin ettiğini göreceğiz. Ve üst kısımlarda bile yerlerde havalı görünebilecek küçük parçalar veriyorsunuz.
Bana söyleme. Pazar, asıl meselenin sadece "ne arayacağınızı" anlamak olduğu ve gerisinin zaten "bir teknoloji meselesi" olduğu bir görevdir.
altın kelimeler, ama burada domuzların önündeki boncuklar gibi, burada çoğunlukla fanlar çöplere, CNN ve LSTM gibi modaya uygun algoritmalara uyuyor
Yeterli bir süre, öğrettiklerinizin en az üçte biri, yani 100.000 dakika için bir dizi ve sinyal vermeniz istendi, o zaman sizin için nasıl tahmin ettiğini göreceğiz. Ve üst kısımlarda bile yerlerde havalı görünebilecek küçük parçalar veriyorsunuz.
Programda değil, mutlak değerlerde gerekliyse, günlük dosyasını atabilirim.
altın kelimeler, ama burada domuzların önündeki boncuklar gibi, burada çoğunlukla fanlar çöplere, CNN ve LSTM gibi modaya uygun algoritmalara uyuyor
Ve bazı insanlar genel olarak halkla ilişkiler yapıyor JPrediction_v15.0. Peki, ne tür insanlar gitti. Niye ya?
tükür onu
tükür onu
Neyse aldım ve yayınladım. İşte bir kısmım hayat ama bana küçük bir harfle Miha diyorlar, ben de size en ileri teknolojiyi ortaya koyayım. EVET ŞİMDİ!!!!.
Şunu söyleyeceğim, Broin-Robinson-Reshetov sınıfına kesinlikle değinmedim. Ancak, sonuçta ortaya çıkan modeli seçmekten aynı sorumlu olan CippleSelection sınıfında çok çalıştım. Ve getirdiği yenilikler eğitim süresini önemli ölçüde kısaltıyor (modelin fiyatını düşürüyor) ve elbette ortaya çıkan modeller daha yeterli. En son gelen:
Ortaya çıkan modelin Prnichem kalitesi çok sıcak değil. Bence bu sadece bir tesadüf ... Artık yok
Neyse aldım ve yayınladım. İşte bazı hayatlar ben, ama bana küçük bir harfle Miha derler, ben de sana en ileri teknolojiyi sıralayayım. EVET ŞİMDİ!!!!.
Satacak mısın?