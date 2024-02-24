Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1647
Kalabalığın ne düşündüğünü bilen artık bir adım önde bir tahmine sahip.
Modern gerçekler onu hayal kırıklığına uğratıyor. Bu yüzden:
1. "Kalabalık" her zaman iki kampa ayrılır - alıcılar / satıcılar. Her şeyi düşünebilirler, ancak tahminleri her zaman tersidir. Yani, zaten birbirini dışlayan 2 fikrimiz var.
2. "Kamplardan" birini diğerinden nasıl ve neyin daha aktif hale getireceğini bilmiyoruz ve onlar (kendi zararlarına) limitlerle beklemeden piyasa fiyatını almaya başlayacaklar . Ne de olsa harekete ivme kazandıran inisiyatiftir ve inisiyatif Pazar talepleridir. Daha az kârlıdırlar, ancak kararlılık göstererek ileriye doğru bir adım atarlar. Piyasa fiyatını alan, limitle bekleyene göre hareket yönünde daha emindir. Şu anda kaç tane böyle "kararlı" olduğunu bilmiyoruz.
3. Ayrıca, - robotlar piyasaya su bastı ve duyguları yok ve "kararlılıkları" motivasyonun etkisi altında değil, algoritmanın etkisi altında ortaya çıkıyor. Piyasadaki robot algoritmalarından haberdar değiliz.
4. Modern tüccarlar, piyasa olaylarıyla ve türev parametreleri kullanan ve dünya olaylarıyla hiçbir ilgisi olmayan her türlü formülü/göstergeyi kullanarak ticaretle uzun süredir bağlantılarını kaybettiler ve bu nedenle kararları öngörülebilir DEĞİLDİR.
5. Devasa likidite kullanarak herhangi bir hareketi durdurabilen/geri çevirebilen karşı taraflar var. Özellikle zayıf pazarlarda. Bu durumda kalabalığın değil karşı tarafın ne istediğini bilmek daha iyidir.
Yani işler biraz daha karmaşık.
Otomatik için iyi bir değişiklik büyüyor)
Fourier, dalgacıklar ve diğer DSP'leri kullanarak tahminde bulunmak için kişinin madeni para sonuçlarının kümülatif toplamının grafiğini başlatmasını beklemek kalır. Ne de olsa bu grafik, zamana göre ayrıklaştırılmış, sayısallaştırılmış, nicelenmiş, zamana karşı fiyatın belirli bir işlevidir.
+++)))
sen bizimsin fikirsiz
sende var mı
sende var mı
bu yüzden daha önce yazdım, herkes sular altında kaldı) kendin yapamayacak kadar tembel
mevcut herhangi bir araç kuralına göre kümeleme
ve Eurobucks'ı Nisan'da alıp Mayıs'ta satabilirsiniz)
Her şey çok daha basit inanın her şey mümkün)) Her şeyi açıklamak için bolca metin yazmanız yeterli ama sonuçta tahmin edebiliyorsunuz ve zor değil...
Sonuçta, o çok kalabalık)) ... tahmin etmesi kolay) tıpkı bu forumun sakinlerinden bazıları gibi
bu yüzden daha önce yazdım, herkes sular altında kaldı) kendim yapmak için çok tembel
mevcut herhangi bir araç kuralına göre kümeleme
Eurobucks'ı Nisan'da alıp Mayıs'ta satmak)
bu yüzden her şeyin çöküşünü vaat ediyorlar)
örneğin, son zamanlarda küresel çöküşle ilgili bir şubenin çökmesi oldu)
tüm hayatımız boyunca bize söz veriyor
Bir saat öğretildi. Geriye dönük testlere göre 15 dakikadan daha iyi öğrendim. Uygulamada olduğu gibi, hikayenin baltalandığı zaman görülecektir. Gece için bir çizim varken.
Bu, M2'deki BTCUSD . Ağı her 2 dakikada bir yoklama. Her noktada, tahmin 60 dakikadır, ancak bu çok koşulludur. Sadece ağa "bir saat içinde ne olacak?" sorusu sorulur ve fiyat değişikliğinin beklenen değerini yanıtlar. Üst çizgi aşağı doğru hareket, alt çizgi yukarı doğru hareket, çizgi kalınlığı güven derecesidir. Daha sonra böyle bir tahmini olan bir uzmana link vereceğim.