Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1656
Okları ve gerçek hayattaki ticareti sevenlere adanmıştır.
Nöro satmak/almak için yeniden eğitildi. Bu bugünün isteka topu, kırmızı - şort topluyoruz, mavi - uzun.
İdeal değil elbette ama ne kadar zengin... Expert'i bitiriyorum ve biraz sonra atacağım.
Bu, nesnellik için önceki ekran, çok açık değil, ama çalışıyoruz ...
Bir sinir ağının paradoksal davranışına bir örnek. Geceleri isteka topunun başka bir tahliyesi vardı.
1 - kalıcı aşağı yönlü sinyaller,
2 - düzeltmede aşağı yönlü sinyallerin devamı!!!,
3 - gerçek bir düzeltmenin başlangıcı,
4 - tahliyenin devamını beklemek.
Sadece MA'lar veya diğer göstergeler bunu açıklayamaz.
saygı!
Böyle bir deneyimi olan var mı?
Çıktı, gerekli uzmanlarla ve hazır ayarlarla yüklenmiş bir .exe dosyası olmalıdır.
saygı!
Eh, Eugene'e bakın, gerçek ticaretin sorunu budur. İlk satış değerini alır almaz, sizin durumunuzda kırmızı sinyal fiyatın üzerindedir, bundan sonra ne olacağını bilemezsiniz. Tahmin devam edecek mi yoksa darbe mi olacak? Böylece hareket, öncekinden farklı olarak ilk sinyalde yapılır. Tahminlerinizin başına tek ok yerleştirir ve kazanılan puanları sayarsanız, ne yazık ki orada herhangi bir kâr görmüyorum. Yani orada neyin ilginç olduğunu anlamıyorum, tamamen çöp. İşlemler düşüşte. Darbeli çıkışlar da pek iyi değil. Bununla neden bu kadar gurur duyduğunu anlamıyorum ama devam et, belki hepimizi gerçekten şaşırtacaksın...
2. Acıttığını anlıyorum, ancak bu tür değerlendirmelerle acele etmeye gerek yok, sadece benim tarafımda gerçek bir başarısızlık beklemeniz gerekiyor ve o zaman daha kolay olacak ve ruh haliniz yükselecek.
3. Tahminin eksikliklerini biliyorum, utanıyorum, geliştirmeye çalışıyorum ...
1. Gurur duymuyorum, bu forumun bir konusu. Herkes sinir ağları üzerinde çalışma hakkında bilgi paylaşır.
2. Acıttığını anlıyorum, ancak bu tür değerlendirmelerle acele etmeye gerek yok, sadece benim tarafımda gerçek bir başarısızlık beklemeniz gerekiyor ve o zaman daha kolay olacak ve ruh haliniz yükselecek.
sana yazdıklarını nasıl anlamadığına bakmak acıtıyor
Eh, kavisli bir gösterge çiziyor, olduğu gibi, şerefe! - ama bir patlama ile işe yaramadı! (C) - Prostokvashino hakkında bir karikatür görünüyor)))
başarısızlık, bu tür sanat eserlerini çevrimiçi olarak test etmek isteyen herkesin başına gelir, tüm başarısızlıklar, bir test cihazıyla test etme arzusunun (yeteneğinin değil) eksikliğine değil, bazı mücbir sebeplere ve küçük koşullara bağlanır.
Sizi temin ederim, yalnız değilsiniz, insanların çevrimiçi dalga göstergelerini test ettiği forumlar biliyorum, o zaman ... bu harcanan zamanla değil, ticaret sisteminin temeli haline gelen yanılgı hakkında
tamam, kendimi tekrar etmeye başlıyorum - bu araştırmada iyi şanslar
Not: en azından HATA, BÖLÜM 1, 2 makalesini okuyun - ne yazık ki, kendi umutlarınızın yanılsamasına kapılmamak için bunu anlamanız gerekiyor