Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası

Maksim Dmitrievski :

Evet, bir çeşit Satanizm yeniden başladı ama normal bir şekilde iletişim kurduk

Kalıp arayışı hakkında yazıyorum, açıklama yapmadan martingale şeklinde bir çeşit sıva atıyor

Tüm bu karmaşadan kaçınalım, VR'yi tahmin etmedeki ana şey kalıplardır (okuyun: tahmin edilebilecek tekrarlayan atomik olaylar). Konuyla ilgili bir şey varsa, dinlerim ve hatta sempati duyuyormuş gibi yaparım.

sohbet bununla başladı, sonra nedense aptalı açtı. Bazı sözlü ishal.

:) Herkesin kafasında gridler hakkında kendi düşünceleri var, nedenini tam olarak anlamadım.

Sadece benim için önemli görünen ve ona odaklanan parıldayan bir fikir fark ettim. Konu MO ile ilgili, bu yüzden birincil stratejinin - yani. temel kalıba göre, diğer ikincil öğretimden ayrı olarak öğretilmesi gerekir.

Birincilden gereklidir - KARARLILIK.

İkincilden - KAZANÇLARIN MAKSİMİZASYONU. ve genellikle bir bütün olarak sistemin karlılığı daha çok ikincil olanlara bağlıdır, ancak sabit bir birincil olmadan, doğal olarak her şey SADECE UYUM OLACAKTIR. Birçok insan buna erken bir aşamada rastlar.

Her şeyi sindirene kadar araştırmanı inceliyorum ama deniyorum)

Bu arada, açıklayabilir misin?

bana tüm stat göründü gibi. getirilerle ticarette araştırma ve ML. niye ya?

İstatistiksel yöntemleri grafiksel, mum çubuğu analizi ve diğer üst düzey şeylere uygulama girişimleri oldu mu?

Alexey Mavrin :

çünkü tüm MO'lar, Kolmogorov'un statik tahminler hakkındaki kitapçığından başlayarak, durağan serilerle çalışır. İskender'in attığı satırlar

 
Alexey Mavrin :

Ne kütüphanesinden bahsediyorsunuz hemşehriler? Ben kendim yazıyorum, belki bana bitmiş halini gösterebilirsin.

https://www.mql5.com/ru/code/1146 bölüm dataanalysis.mqh

Tüm terminallere dahildir.
Sinir ağı / algılayıcı orada yavaştır, bu nedenle harici bir tane bağlamak daha iyidir.
Ancak ormanlar ve gerilemeler kullanılabilir.

Alexey Mavrin :

Döndürür - analiz isteyen ilk şey birincil verilerdir.
Göstergeleri de analiz edebilirsiniz. Ancak gösterge MA'lara dayalıysa, zaten kayıplar ve gecikmeler olabilir.

Alexey Mavrin :

Sanırım biri denedi. Beni değil.
Ancak 50-100-500 ardışık getiri, herhangi bir grafik ve şamdan modelini tanımlamaz mı?

 

saygıdeğer dons'a göre, "şartlı olarak durağan" olduğunda bu tür sentetik kalıntılarını "paraya çevirmek" mümkün müdür?

bazı örnekler vereceğim






bu sentetik kalıntı tablolarının bir parçası

Tekrar ediyorum, grafikler sentetik "koşullu olarak durağan" olduğu anda yapıldı,

grafik "durağanlığın başladığı" anda başlar, "durağanlığın bittiği" anda biter

dahası, bu süre 1 ila 2000+ bar arasında olabilir

 
Boris :

Ne kastedildiği çok açık değil, ancak gösterilen grafiklerin çoğu, belirgin bir eğilim nedeniyle durağan görünmüyor.

 
Maksim Dmitrievski :

Bizim durumumuzda, ancak şu ya da bu şekilde durağanlığa indirgenen durağan olmama ile anlamlı bir şekilde çalışmak mümkündür. Parçalı durağanlık, otoregresif modeller, hmm, vb.

Bunun ana nedeni, sürecin yalnızca bir uygulamasının her zaman bilinmesidir. Örneğin, konuşma tanımayı alırsak, orada herhangi bir kelimeyi istediğimiz kadar telaffuz edebiliriz. Tek bir sürümde belirli bir süre için belirli bir enstrüman için alıntılar. Bu arada, görünüşe göre buradaki birçok rastgele süreç ve uygulamaları arasındaki bulanık farkın nedeni budur.

 
Alexey Mavrin :

Makale güçlü, teşekkürler, orada belirtilen her şey kurgu değilse, o zaman istatistiklerle ilgili orijinal sözler doğrulanır)

İstatistikler sadece bir araçtır. Parmaklara vurduğu için çekici azarlamaya değer mi?

 
Maksim Dmitrievski :

ama serinizin durağan olmaktan ne zaman çıkacağını bilemezsiniz

ve hemen gerçekleşebilir.

sonra ne? MO'yu nereye dahil edeceğiz?

 
Aleksey Nikolaev :

Ne kastedildiği çok açık değil, ancak gösterilen grafiklerin çoğu, belirgin bir eğilim nedeniyle durağan görünmüyor.

ancak, komut dosyası onları "sabit" olarak bildirir

dizinin tırnak içinde "durağan" olduğu her yerde yazıyor

