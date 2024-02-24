Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1592
Ah, bilmiyorum, her şeyin karmaşık yorumları. Piyasa getirileri, her biri durağan olabilen birkaç dağılımın bir karışımıdır. Sinekleri pirzolalardan ayırırsanız iyi bir TC elde edebilirsiniz.
Tartışmıyorum, büyük olasılıkla mümkün, soru hangi yolun daha kısa ve daha verimli olduğu. AK konusunun birkaç düzine ilk sayfasını okudum, orada bu tür varsayımları nasıl yaptığını birkaç kez gördüm, aslında varsayımlar, bence, istatistiksel araştırmanın tüm noktasını bir tür uydurma olarak aşar. "istenen" sonuca model. yanılıyor olabilirim çünkü. yüksek teknik ve Google dışında pek bir şey bilmiyorum) Ama şu ana kadar ilgimi çekmedi.
Piyasa getirileri, her biri durağan olabilen , vücuda daha yakın olan, yani. normal bu kompozisyona dahil mi?
Ama yine de, bana öyle geliyor ki, herhangi bir dağıtım ancak piyasada bir şeyler değişene kadar - ruh hali, haberler, trend vb. Bunu hesaba katarsanız ve yemek yapmayı öğrenirseniz bence oyun buna değer.
kümeleme algoritmasının kendisi onları daha normal hale getirir, örneğin, eğer bu bir Gauss karışımıysa, Gauss tarafından tanımlanan noktalar, bazı aykırı değerlerle birlikte her küme için seçilecektir.
yeni verileri kontrol etmedeki ana soru
Beyler, lütfen bana daire için en kaba nöronu söyleyin
Hikayeyi bölümlere ayırdım, şimdi nöroyu buraya çekmemiz gerekiyor:
Gördüğünüz gibi, aslında çiftler arasında bir ilişki yok.
Çift ticareti saçmalık
Bir tarih parçasından sonuç çıkarmamalısınız. Göstergedeki mantığın ne olduğunu bilmiyorum, ancak buradaki ilişkiyi kontrol etmek kolaydır - her eğri için bir tahmin edici oluşturun ve bu eğrinin konumunu diğer tüm eğrilere göre, her çubukta sırayla yazın. 1-6 arası değerlere sahip 6 tahminci alın. Hedefi öndeki N çubuklarla kaydırma şeklinde yapın, her bir eğri (döviz çifti) için hedefi ayrı ayrı deneyebilirsiniz - fiyat arttı veya azaldı veya eğrinin konumunun belirli bir eğriye göre nasıl değiştiği veya tüm eğrilere göre, vb. - burada farklı hedef ve neyin daha iyi sınıflandırılacağını, neyin daha iyi olacağını görün, sonra onu ticarette nasıl kullanacağınızı düşünün.
burada bakış açısı, MO'nun durağan bir sürecin varlığında büyük ölçüde yardımcı olabileceği ifade edildi.
ne şekilde?
çünkü kötü olan durağan bir sürecin durağan olmaması değil, aniden durağan olmamasıdır.
Bir kez daha, zaman serisinin (serilerinin) istatistiksel (non)durağanlığı (zaman dağılımının değişkenliği), ML kullanılarak gelecekteki artışların öngörülebilirliği ile çok zayıf bir şekilde ilişkilidir. Gauss gürültüsü - durağan ancak tahmin edilemez, sıralayın, heteroksedasyon ekleyin, tahmin edilebilir ancak durağan olmayacak.
Asıl sorun, katılımcıların çoğunluğunun birbirini geride bırakmak için sürekli çabalarının bir sonucu olarak piyasanın oynaklığıdır, bu nedenle, tarihte bulunan kalıplar genellikle başkaları tarafından zaten bulunur ve bunların tersi beklenebilir, peki, "doğanın güçleri", yani temel ve çeşitli ragtime kaymaları. Her şey çok zor.
Beyaz gürültünün tahmin edilemez olduğunu düşündüren nedir?
Seri durağan ise artışlara gerek yoktur.
Bu çizelgeye herhangi bir düz strateji uygulayamaz mısınız?
Peki, bu bir (log)dönüşse, yapamam, bunun fiyatla ilgili olmadığı açık)))
Bir kez daha tekrar ediyorum - MO, yalnızca orijinal zaman serisi durağan olmadığı için artışları kullanır.
Seri durağan olsaydı, artışlara gerek olmazdı.
Bu, "Bir kez daha tekrar ediyorum, zaman serisinin (serilerinin) istatistiksel (olmayan) durağanlığı (zaman dağılımının değişkenliği), MO kullanılarak gelecekteki artışların öngörülebilirliği ile çok zayıf bir şekilde ilişkilidir." (ile)
Daha önce yanıtlanmışsa gönderilerinizi geriye dönük olarak düzenlemek hoş değil.