Maksim Dmitrievski :

peki, eşbütünleşme


bu mutluluk genellikle gerçeğin ardından keşfederiz

bu yüzden onun için iyi - sadece biraz, bir kene koymak dışında - bu diziler oldukça yakın zamanda eşbütünleşmişti

Boris :


bu mutluluk genellikle gerçeğin ardından keşfederiz

peki ona ne faydası var - biraz

Henüz başka icat edilmedi, öyle görünüyor

 
Maksim Dmitrievski :

Henüz başka icat edilmedi, öyle görünüyor

bunun hakkında konuşmak

üzüntü

 

veya burada, örneğin, diğerlerinin dediği gibi, her biri kendi artışlarından veya farklılıklarından oluşan 2 satır

Veya burada

Veya burada

Veya burada


 
Anatoly Zainchkovskii :
Boris, sentetik sadece yüzgeç miktarıdır. satırlar. Sentetikler üzerinde yapılabilecek tek şey varyansı süresiz olarak daraltmaktır. Bu nedenle, sentetiklerin değil, orijinal serilerin farklılaşan eğrilerini gözlemlemeye devam etmeyi öneriyorum. Aynı genişleyen eğrilerle aynı resmi göreceksiniz. Ne yazık ki, bu genişleme modelinin ticaretini nasıl yapacağımı size söylemeyeceğim. Ancak, eğer eğrilerin bir kısmı yön vektörünü değiştirmeye başlarsa, büyük olasılıkla başka bir kısmın da yön vektörünü değiştirmesi gerekeceğini varsayabilirim.
Bu genişleyen eğri bulutunun ne zaman merkezden güçlü bir kaymaya sahip olduğunu bulmak daha ilginç olacak, o zaman istatistik toplamak ve faydalı bir şey belirlemeye çalışmak mümkün olacak. Ancak bu MO değil ve bu nedenle konu dışı bilgi verdiğim için özür dilerim.

durum bu, çok güçlü olmasa da, görünüşte oldukça kararlı

ve bu yüzden olası fazla uydurma çalışması hakkında soru ortaya çıktı.

 

Meslektaşlar,

Yaklaşan yeni yıl için sizi tebrik ediyorum, gelecek yıl sadece pazara uygun genelleştirilmiş modelleri almanızı diliyorum. İyi şanlar!!!!

Yeni başlayanlar için. Bu yeni yılı vur


 

CatBoost ile ilgili video - programcılar için daha fazlası :)


 
Alexey Vyazmikin :

CatBoost ile ilgili video - programcılar için daha fazlası :)


İlginç ve hiç net değil :-(
 

ahtubetteyim kardeşler. Bugün izin günü ve Market Watch'taki son sembol fiyatlarını kaybettim. Bunları bir şekilde kene öykünmesi veya başka bir şey yoluyla güncelleyebilirsiniz. Son fiyatlar olmadan saymak istemiyor :-(

Tüm foruma baktım ama maalesef bir şey bulamadım.

Evgeny Dyuka :

Burada yeniyim ve şube büyük, zor değilse, bir özet verin - sinir ağlarıyla alıntıları tahmin etmek mümkün mü? çalışan örnekler var mı?

Bunu derinlemesine araştırıyorum, Google colab + TensorFlow + Keras + Telegram yığını ile çalışıyorum (sonuçları kendim için işaretliyorum).

kısacası böyle bir konu: kim işe başlarsa gider ve kimseye söylemez. Kim çalışmaya başlamaz - sadece ayrılır.

Önce stat analizinin ardından MO şeklinde kirazın üstte olduğu sonucuna vardım. Kişisel görüş. Muhtemelen yapay zeka aracılığıyla makinede istatistik analizi yapmanın etkili yolları vardır, başaramadım.

istatistik analizi değil, daha doğrusu önce ekonometri . NS var sadece "neden olmasın" gibi.
