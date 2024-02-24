Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1580
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
peki, eşbütünleşme
bu mutluluk genellikle gerçeğin ardından keşfederiz
bu yüzden onun için iyi - sadece biraz, bir kene koymak dışında - bu diziler oldukça yakın zamanda eşbütünleşmişti
bu mutluluk genellikle gerçeğin ardından keşfederiz
peki ona ne faydası var - biraz
Henüz başka icat edilmedi, öyle görünüyor
Henüz başka icat edilmedi, öyle görünüyor
bunun hakkında konuşmak
üzüntü
veya burada, örneğin, diğerlerinin dediği gibi, her biri kendi artışlarından veya farklılıklarından oluşan 2 satır
Veya burada
Veya burada
Veya burada
Boris, sentetik sadece yüzgeç miktarıdır. satırlar. Sentetikler üzerinde yapılabilecek tek şey varyansı süresiz olarak daraltmaktır. Bu nedenle, sentetiklerin değil, orijinal serilerin farklılaşan eğrilerini gözlemlemeye devam etmeyi öneriyorum. Aynı genişleyen eğrilerle aynı resmi göreceksiniz. Ne yazık ki, bu genişleme modelinin ticaretini nasıl yapacağımı size söylemeyeceğim. Ancak, eğer eğrilerin bir kısmı yön vektörünü değiştirmeye başlarsa, büyük olasılıkla başka bir kısmın da yön vektörünü değiştirmesi gerekeceğini varsayabilirim.
durum bu, çok güçlü olmasa da, görünüşte oldukça kararlı
ve bu yüzden olası fazla uydurma çalışması hakkında soru ortaya çıktı.
Meslektaşlar,
Yaklaşan yeni yıl için sizi tebrik ediyorum, gelecek yıl sadece pazara uygun genelleştirilmiş modelleri almanızı diliyorum. İyi şanlar!!!!
Yeni başlayanlar için. Bu yeni yılı vur
CatBoost ile ilgili video - programcılar için daha fazlası :)
CatBoost ile ilgili video - programcılar için daha fazlası :)
ahtubetteyim kardeşler. Bugün izin günü ve Market Watch'taki son sembol fiyatlarını kaybettim. Bunları bir şekilde kene öykünmesi veya başka bir şey yoluyla güncelleyebilirsiniz. Son fiyatlar olmadan saymak istemiyor :-(
Tüm foruma baktım ama maalesef bir şey bulamadım.
Burada yeniyim ve şube büyük, zor değilse, bir özet verin - sinir ağlarıyla alıntıları tahmin etmek mümkün mü? çalışan örnekler var mı?
Bunu derinlemesine araştırıyorum, Google colab + TensorFlow + Keras + Telegram yığını ile çalışıyorum (sonuçları kendim için işaretliyorum).
kısacası böyle bir konu: kim işe başlarsa gider ve kimseye söylemez. Kim çalışmaya başlamaz - sadece ayrılır.
Önce stat analizinin ardından MO şeklinde kirazın üstte olduğu sonucuna vardım. Kişisel görüş. Muhtemelen yapay zeka aracılığıyla makinede istatistik analizi yapmanın etkili yolları vardır, başaramadım.istatistik analizi değil, daha doğrusu önce ekonometri . NS var sadece "neden olmasın" gibi.