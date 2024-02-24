Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1591
birçok nedenden dolayı çalışmayacak, uzun süredir araştırılıyor ve DC sunucusu tarafından kenelerin filtrelenmesi bile söz konusu değil.
bildiğim kadarıyla nereye bakacağımı https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 burada okun bir aykırı değer olduğu bu şekilde
her zaman böyle keneler olacak, piyasa böyle işliyor - neden ortaya çıktıkları başka bir soru
ve tikler seviyesindeki atlamalar hakkındaki varsayımınızı takip ederseniz, bu aykırı değerleri dikkate alacaksınız, ancak bu tikler sadece daha fazla hareketin yönünü oluşturmaz, maksimum, vurdukları çubuğa yüksek/düşük değerde olur.
Halt'tan tik göstergesinin ekran görüntülerini bulamadım, bu aykırı değerleri göstermek için çok iyi bir iş çıkardı - bu tik işaretinin nereden geldiğini tahmin etmemek için seçeneklerden biri, MM'nin genellikle talep/teklif ile karıştırılmasıdır. bir zaman gecikmeli akışı alıntılar, ancak bu gerçek bir alıntı! tabiri caizse "el çabukluğu ve sahtekarlık yok")))
Böyle bir varsayım yok. Chiku sıçramasının çokluğu hakkında bariz bir varsayım var. Belki de ayrık ile ikiliyi karıştırıyorsunuz?
Bence ikisi de dar sınırlar içinde hareket etse bile sorun değil
teoride, daha mat önemlidir. bekleme ve 2-3 küme yeterlidir (pozitif\negatif + sıfırlı nötr küme ki bu işe yaramaz)pratikte, daha fazla Gauss olmaları için daha fazlasını elde edebilirler.
Beyler, lütfen bana daire için en kaba nöronu söyleyin
Hikayeyi bölümlere ayırdım, şimdi nöroyu buraya çekmemiz gerekiyor:
Gördüğünüz gibi, aslında çiftler arasında bir ilişki yok.
Çift ticareti saçmalık
Zaten 2 numaralı bombada :)
ama yoktu :-)
değişim oranı/duration/periyodiklik, kırınım veya spektrograma benzer bir model oluşturmalıdır
Oranlar bağlamında mevsimsel dalgalanmalarla ilgili temel soru: teklif, K gerçek zamanlı ölçümlerde N noktayı ne sıklıkta ve ne kadar süreyle hareket ettiriyor ve bir modelin işaretleri olup olmadığı.
gerçek zaman hakkında not edilir, çünkü o ve çubuklar farklı şeylerdir
Tek bir çizelgede özetlenen çizelgeler neyle ve nasıl ölçüldü?
Tek bir çizelgede özetlenen çizelgeler neyle ve nasıl ölçüldü?
İlkenin görsel değerlendirmeyle aynı olduğunu zaten yazmıştım.
Yani, grafiğe baktığımızda - fiyatın düştüğünü veya yükseldiğini nasıl anlıyoruz?
Bunu koda çevirdim, aşağıdaki sonucu aldım.
İlk kez yaptığımda, ekran bu konuya gönderildi.
Bu bir yıldan fazla bir süre önceydi.
Bugün bu göstergeye bir değil birkaç çift koymaya karar verdim.
Sosun farklı olduğunu fark ettim - aslında birleştirmenin imkansız olduğu bölümlere ayrılmış bir grafiğim var, bu düz, devam etmemiz gerekiyor.
çok aptalca .. şimdi biraz kindzmarauli içeceğim, sonra konuşuruz)
Böyle bir varsayım yok. Chiku sıçramasının çokluğu hakkında bariz bir varsayım var. Belki de ayrık ile ikiliyi karıştırıyorsunuz?
hayır, resmimi ve eski tartışmanın bağlantısını ekledim
mesajlar bunlar:
Piyasanın gerçek dağılımı sadece kene dağılımıdır ve tamamen anormaldir.
para birimleri için, gerçek olmasa bile. Daha doğrusu, tamamen gerçekçi değil ve tamamen "anormal" (dağılımlar açısından da değil).
çünkü merkez yok. Tek bir kene kaynağı yoktur ve bunların kullanıcıya ulaşacağının garantisi yoktur. Belirli bir sunucunun "varsayımsal onay akışı" yalnızca diğer sunucuların bir araya getirilmesinin bir ürünü olmakla kalmaz, aynı zamanda bu akış teknik nedenlerle hem sunucu hem de terminal tarafından inceltilir.
Kenelerin istatistiksel özellikleri, belirli DC'ye, benzerlerine ve yazılımlarına bağlıdır.
Forex'te keneleri analiz etmeye çalışmak anlamsızdır, keneleri yalnızca belirli bir borsa ile ilgili olarak analiz etmek mantıklıdır
Not: IMHO, gerçek kenelerin faydaları yalnızca aracın son testindedir, ancak bu başka bir hikaye
çünkü tüm MO'lar, Kolmogorov'un statik tahminler hakkındaki kitapçığından başlayarak, durağan serilerle çalışır. İskender'in attığı satırlar
Döndürür - analiz isteyen ilk şey birincil verilerdir.
Göstergeleri de analiz edebilirsiniz. Ancak gösterge MA'lara dayalıysa, zaten kayıplar ve gecikmeler olabilir.
Sanırım biri denedi. Beni değil.
Ancak 50-100-500 ardışık getiri, herhangi bir grafik ve şamdan modelini tanımlamaz mı?
Sadece mesele bu, alıntılardan daha durağan olmayan bir şey olamaz, yani. İadeler. Onlarla çalışmak için nasıl durağan hale getirildiklerini henüz tam olarak anlamıyorum.
Ama örneğin, şamdan figürlerini ele alalım, bu elbette bir tür geri dönüş dizisidir, ancak bunu rakamların kendilerinin analizine indirgersek, o zaman birçok belirsizlikten, serbestlik derecesinden kurtuluruz ve ben bunu yapmam. Hangi dağılımı (hiç kimse bunun belirli bir tür olduğunu kanıtlayamaz) ayrı bir tablo dağılımına indirgediğimizi anlamıyor. Birinin bu yöndeki girişimlerini buldum, okuyorum.
Veya normal dağılım hakkında - sonsuzluğa meyilli olan etkileyen faktörlerin sayısı ve bunların bağımsızlığı sınırlayıcıdır. İlginç bir şekilde, birisi piyasanın şu anda bu prensibe göre düzenlendiği biçimde matematiksel modellemesini yaptı -
Sipariş defterine rastgele aralıklarla (doğal olarak bazı sınırlar içinde) rastgele siparişler koyan çok sayıda acentemiz var, bu durumda getirilerin dağılımı normal olacak mı? Saçma sapan diyebilirsiniz ama bu simülasyondan pek çok şey açıklığa kavuşacak, muhtemelen bir enstitüye daldılar, bakmanız gerekiyor.
İstatistikler sadece bir araçtır. Parmaklara vurduğu için çekici azarlamaya değer mi?
Kesinlikle katılıyorum, ancak sözler hiçbir yerden çıkmıyor, bu da istatistiklerin bu özelliğinin uzun zamandır fark edildiği anlamına geliyor - yoruma bağlı olarak gerçekleri çarpıtmak. Sanki - Kötülük silahta değil, tetiğe basandadır.
