Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1594
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
herkes çok zeki, bu ürkütücü
ama belki birisi egosunun zirvesinden aşağı iner ve ortak gerçekleri fakir köylüye açıklar?
bazı serilerin 100 bar üzerinde koşullu durağan olduğunu bulduğumuzu varsayalım, yani. 100 barlık bir penceremiz var
bir sonraki çubukta, pencereyi kaydırıyoruz ve serinin tekrar 100 bar için durağan olduğunu görüyoruz ve sonra tekrar tekrar ... ve diyelim ki, "durağanlık tespit edildikten" sonra 17. çubukta, serinin hayır olduğunu görüyoruz. daha uzun sabit, yani . "aniden" durağanlığını kaybetti
Aynı zamanda, pencere uzunluğu 100 çubuk değil, 118 çubuk (100 + 17 + 1) olan bir dizi alırsak, böyle bir dizinin hala durağan olacağını varsaymak oldukça mümkündür.
nambe wang sorusu: neden bu 17 çubuk içinde MO+-RMS'den MO'ya veya daha da fazlası MO+-2*RMS'den MO'ya ticaret yapamıyoruz?
nambe tou sorusu: durağanlığın “kime göre” değerlendirilmesi, - 100 çubukluk bir dizi (sürgülü pencerede) veya 117 çubukluk bir dizi (“durağanlığın saptanması”ndan “durağanlığın sonu”na kadar 17 çubuk + 100 çubuk) geri)?
herkes çok zeki, bu ürkütücü
ama belki birisi egosunun zirvesinden aşağı iner ve ortak gerçekleri fakir köylüye açıklar?
bazı serilerin 100 bar üzerinde koşullu durağan olduğunu bulduğumuzu varsayalım, yani. 100 barlık bir penceremiz var
bir sonraki çubukta, pencereyi kaydırıyoruz ve serinin tekrar 100 bar için durağan olduğunu görüyoruz ve sonra tekrar tekrar ... ve diyelim ki, "durağanlık tespit edildikten" sonra 17. çubukta, serinin hayır olduğunu görüyoruz. daha uzun sabit, yani . "aniden" durağanlığını kaybetti
Aynı zamanda, pencere uzunluğu 100 çubuk değil, 118 çubuk (100 + 17 + 1) olan bir dizi alırsak, böyle bir dizinin hala durağan olacağını varsaymak oldukça mümkündür.
nambe wang sorusu: neden bu 17 çubuk içinde MO+-RMS'den MO'ya veya daha da fazlası MO+-2*RMS'den MO'ya ticaret yapamıyoruz?
nambe tou sorusu: durağanlığın “kime göre” değerlendirilmesi, - 100 çubukluk bir dizi (sürgülü pencerede) veya 117 çubukluk bir dizi (“durağanlığın saptanması”ndan “durağanlığın sonu”na kadar 17 çubuk + 100 çubuk) geri)?
1. Yapabilirsin. Ancak çoğu zaman, sabit bir sırada ticaret yapmak, Kanadalıların MO'ya veya karşı sınıra geri dönmek için üst veya alt sınırında bir anlaşma açıyor. Durağanlık ihlal edilirse, genişleyen varyans nedeniyle sınırdaki konumunuz negatif bölgeye gidecektir. Zarar, birikmiş kârın tamamını karşılayacaktır.
2. Google'da seçimin yeterliliği sorusu. Hatırladığım kadarıyla, hepsi dağıtım işlevine bağlı.
1. Yapabilirsin. Ancak çoğu zaman, sabit bir sırada ticaret yapmak, Kanadalıların MO'ya veya karşı sınıra geri dönmek için üst veya alt sınırında bir anlaşma açıyor. Durağanlık ihlal edilirse, genişleyen varyans nedeniyle sınırdaki konumunuz negatif bölgeye gidecektir. Zarar, birikmiş kârın tamamını karşılayacaktır.
2. Google'da seçimin yeterliliği sorusu. Hatırladığım kadarıyla, hepsi dağıtım işlevine bağlı.
1. Yapabileceğimi biliyorum, ancak yakın zamanda birisi durağan serilerin tahmin edilebilir olmadığını savundu
zarar gelince, kesinlikle konuşmak gerekirse, durum böyle değil, ancak bununla "başa çıkmanın bir yolunu" bulursanız, karlılığı önemli ölçüde artırabilirsiniz.
2. Google burada "genel olarak" kelimesinden yardımcı olmayacaktır. Soru son derece basit. Durağanlığı tahmin etmek için hangi seriler kullanılmalıdır - sabit uzunluk veya uzama serileri?
dahası, her birinin kendine ait, yalnızca içsel "durağanlığı" olabilir.
"Büyük veri"nin kaynağı nerede?
bir taban var mı?
Kendini topla, başka nasıl. vds\vps pislaku'yu takın ve bir yıl sonra hayatın tadını çıkarın.
Tabii ki satın alabilirsiniz, ancak pahalı olacak ve kesinlikle aklınıza gelen her şey değil. Ve bütün mesele tam olarak henüz çiğnenmemiş verilerde ve herkesin buna sahip olması ve herkesin aynı amaçlar için kullanması değil.
1. Yapabileceğimi biliyorum, ancak yakın zamanda birisi durağan serilerin tahmin edilebilir olmadığını savundu
zarar gelince, kesinlikle konuşmak gerekirse, durum böyle değil, ancak bununla "başa çıkmanın bir yolunu" bulursanız, karlılığı önemli ölçüde artırabilirsiniz.
2. Google burada "genel olarak" kelimesinden yardımcı olmayacaktır. Soru son derece basit. Durağanlığı tahmin etmek için hangi seriler kullanılmalıdır - sabit uzunluk veya uzama serileri?
dahası, her birinin kendine ait, yalnızca içsel "durağanlığı" olabilir.
1. Peki, iddia edene yazmanız gerekiyor.
1 A. "Savaşmanın bir yolunu" buldun mu? Cevabınız evet ise Alexander A_K ile paylaşın.
2. Bir kez daha tekrar ediyorum - yeterlilik veya optimal örneklem büyüklüğü. Google
1. Peki, iddia edene yazmanız gerekiyor.
1 A. "Savaşmanın bir yolunu" buldun mu? Cevabınız evet ise Alexander A_K ile paylaşın.
2. Bir kez daha tekrar ediyorum - yeterlilik veya optimal örneklem büyüklüğü. Google
sana bir program vereceğim
İşlemi "1000'den")) merkezde tanıyacaksınız, adımlı çizgi MO, işlemin kayar pencerede durağan olmayı bıraktığı adım, bunun işaretlerini daha önce görmemize rağmen
mavi 5. sıra değişen bir MO'dur (satırın uzunluğunu nasıl saydığınıza bağlıdır)
Üstte ve altta 2 sıra - bu, MO'dan artı veya eksi 1-2 RMS'dir
ve ne görüyoruz? süreç hala geri dönüyor ve onun zaten "durağan olmadığını" umursamıyor
işte başka bir grafik
tabiki böyle oluyor
bunca zaman "durağan"ız
sonra "durağan olmama", bir adım ve işte
geri dönüş için tekrar bekleyebiliriz
sana bir program vereceğim
İşlemi "1000'den")) merkezde tanıyacaksınız, adımlı çizgi MO, işlemin kayar pencerede durağan olmayı bıraktığı adım, bunun işaretlerini daha önce görmemize rağmen
mavi 5. sıra değişen bir MO'dur (satırın uzunluğunu nasıl saydığınıza bağlıdır)
Üstte ve altta 2 sıra - bu, MO'dan artı veya eksi 1-2 RMS'dir
ve ne görüyoruz? süreç hala geri dönüyor ve onun zaten "durağan olmadığını" umursamıyor
işte başka bir grafik
tabiki böyle oluyor
bunca zaman "durağan"ız
sonra "durağan olmama", bir adım ve işte
geri dönüş için tekrar bekleyebiliriz
Geri dönüş, durağan olmayan işlemler için de gerçekleşir (örneğin, SB)
Durağanlık (tanım gereği):
1) beklentinin sabitliği
2) sabit dağılım
3) ACF'nin yalnızca zaman farkına bağımlılığı
Tüm bunları tam olarak nasıl kontrol ediyorsunuz?
Geri dönüş, durağan olmayan işlemler için de gerçekleşir (örneğin, SB)
Durağanlık (tanım gereği):
1) beklentinin sabitliği
2) sabit dağılım
3) ACF'nin sadece zaman farkına bağımlılığı
Tüm bunları tam olarak nasıl kontrol ediyorsunuz?
sana bir program vereceğim
İşlemi "1000'den")) merkezde tanıyacaksınız, adımlı çizgi MO, işlemin kayar pencerede durağan olmayı bıraktığı adım, bunun işaretlerini daha önce görmemize rağmen
mavi 5. sıra değişen bir MO'dur (satırın uzunluğunu nasıl saydığınıza bağlıdır)
Üstte ve altta 2 sıra - bu, MO'dan artı veya eksi 1-2 RMS'dir
ve ne görüyoruz? süreç hala geri dönüyor ve onun zaten "durağan olmadığını" umursamıyor
işte başka bir grafik
tabiki böyle oluyor
bunca zaman "durağan"ız
sonra "durağan olmama", bir adım ve işte
geri dönüş için tekrar bekleyebiliriz
rejimlerin değişmesini takas etmeye gerek yok, stratejiler değiştiğinde stratejileri değiştirmeniz gerekiyor. Scalping ise, her biri için yüzlerce işlem olacaktır. Görev, stratejiyi zamanında değiştirmek, yani. rejim değişikliğini mümkün olduğunca erken tespit edin, hatta tahmin edin.Bu sorunu çözerseniz Kase kesinlikle cebinizde