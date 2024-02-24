Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1582
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bunda bir şey var!
sipariş ızgarasının 1000 ve 1. konfigürasyonunda test edildi, asıl sorun, gerçek kenelerdeki ileriye doğru çok kötü ve zaman içinde ileri kaymalara ilişkin hisse senedi grafiğinin dinamikleri, birkaç saat içinde onu bulacağım ve göstereceğim testlerin ekran görüntüleri - ne hakkında yazıyorum
peki, nefret ettiğiniz son makaleyi hatırlayın) orada, belirli saatler için getirilerin kayması, prensipte genel olarak kısa bir strateji oluşturmanıza izin vermez.
Uzun bir strateji oluşturmanın imkansız olduğu diğer saatler için inceleme için başka bir makale gönderdim ve şortlar sadece 5+ yıldır bu şekilde mermi oldu. Üstelik bu aralıktaki çizelge hem büyüyor hem de düşüyor, fark yok. Ancak orada alışveriş yapmak her yere mahkumdur.
Ve önceki 10 yılda, aynı saatler için getirilerin ortalaması pozitiftir ve grafik zaman zaman hem büyüyüp hem de düşse de, sadece uzun bir çalışma vardır.
Yaprak gruplamaları üzerine yaptığım araştırmayı rastgele ormanlara eklemeyi deneyin.
Ormanların oylar açısından dengeli olmadığını ve oylama yapraklarını grupladıktan sonra sonuçları iyileştirebileceğinizi varsayıyorum. MT5'te orman oluşturabileceğiniz kütüphaneyi detaylı olarak anladığınız için denemenizi öneririm.
Kütüphaneyi 5 günde çözebilirsin, sadece otur ve kodu oku, her satırda ne yapıldığını açıklayan yorumlar yaz.
Bundan sonra, ormanı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
Yaprakları da süzdüm. Ancak manuel olarak değil, sadece eğitim alanındaki başarılı vuruşların yüzdesiyle. Örneğin tüm yaprakları %90 başarı ile aldım. Ama forvette de 50/50 verdiler.
Genelde puanlanır. Evet ve zaman yok..
Şimdi, ormanlarla forex gibi sadece vaat etmeyen ve gerçekten besleyen başka bir şey yapıyorum.
Desenlerin olduğu yerde ormanlar çalışır. Örneğin fiziksel süreçler. Bir keresinde doğal gazın saflaştırılması ve sıvılaştırılması süreçlerini kontrol etmek ve yönetmek için MO kullanımı hakkında bir makale okumuştum. Orada MO, herhangi bir otomasyondan daha iyi çalışır ...
Aynı ormanlar Forex'te çalışmıyorsa, kalıp yoktur. En azından onları fiyat iadelerinde ve gerçek CME hacimlerinde de bulamadım. Sıradan tüccarlar diğer bilgileri alamazlar.
Kütüphaneyi 5 günde çözebilirsin, sadece otur ve kodu oku, her satırda ne yapıldığını açıklayan yorumlar yaz.
Bundan sonra, ormanı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
Yaprakları da süzdüm. Ancak manuel olarak değil, sadece eğitim alanındaki başarılı vuruşların yüzdesiyle. Örneğin tüm yaprakları %90 başarı ile aldım. Ama forvette de 50/50 verdiler.
Genelde puanlanır. Evet ve zaman yok..
Şimdi, ormanlarla forex gibi sadece vaat etmeyen ve gerçekten besleyen başka bir şey yapıyorum.
Ormanlar, desenlerin olduğu yerde çalışır. Örneğin fiziksel süreçler. Bir keresinde doğal gazın saflaştırılması ve sıvılaştırılması süreçlerini kontrol etmek ve yönetmek için MO kullanımı hakkında bir makale okumuştum. Orada MO, herhangi bir otomasyondan daha iyi çalışır ...
Aynı ormanlar Forex'te çalışmıyorsa, kalıp yoktur. En azından onları fiyat iadelerinde ve gerçek CME hacimlerinde de bulamadım. Sıradan tüccarlar diğer bilgileri alamazlar.
Ayrıca şimdi boş zamanlarımda zorlanıyorum - maaş için çalışmak zorunda kaldım ve son 3,5 yılda profesyonel alanımda çok şey değişti.
Ellerimle bir şey seçmeyi teklif etmedim - konuda bir kod var.
ML yöntemlerinin durağan süreçler üzerinde çalıştığına katılıyorum, ancak piyasada değil, var, ancak house ile karıştırıldığına katılmıyorum.
ML yöntemlerinin durağan süreçler üzerinde çalıştığına katılıyorum, ancak piyasada değil, var, ancak house ile karıştırıldığına katılmıyorum.
En son nefret ettiğin makaleyi hatırlıyor musun?)
bir norm makalesi, kulaktan bir makaleye bir örnek, kısacası - o zaman saçmalık
İşte hakkında yazdığım şey, işte bir çeşit sipariş takibi ile sipariş ızgarasının bir testi - orada ne olduğunu ve nasıl olduğunu bile bilmiyorum, GA alıyor - önemli değil, burada gerçekten seçtim tikler, TS'nin çalışma süresi 18-1 saat, 6 ay seçildi 2019
Prensip olarak, kötü bir dinamik değil, özellikle GA'nın kendisi TS'yi aldığından, onunla çalışmaya devam edebileceğiniz anlaşılıyor .... ancak bu TS'nin 12 aylık 2019 testi - gerçek tiklerle dikkat edin !
ve işte ileri:
ve düşüşün testten daha fazla olmayacağı mı bekleniyordu? ve düşüş zamanla yüzmeye başlar, ileriye doğru ne kadar uzun olursa, düşüş o kadar fazla olur
bir norm makalesi, kulaktan bir makaleye bir örnek, kısacası - o zaman saçmalık
İşte hakkında yazdığım şey, işte bir çeşit sipariş takibi ile sipariş ızgarasının bir testi - orada ne olduğunu ve nasıl olduğunu bile bilmiyorum, GA alıyor - önemli değil, burada gerçekten seçtim tikler, TS'nin çalışma süresi 18-1 saat, 6 ay seçildi 2019
Prensip olarak, kötü bir dinamik değil, özellikle GA'nın kendisi TS'yi aldığından, onunla çalışmaya devam edebileceğiniz anlaşılıyor .... ancak bu TS'nin 12 aylık 2019 testi - gerçek tiklerle dikkat edin !
ve işte ileri:
ve düşüşün testten daha fazla olmayacağı mı bekleniyordu? ve düşüş zamanla yüzmeye başlar, ileriye doğru ne kadar uzun olursa, düşüş o kadar fazla olur
Örnek çok uzak değil. Masha'dan utandıysan, onu takibe aldım. makale, öz değişmedi.
Pekala, bu grid için normaldir, çünkü birikmiş kayıp ileriye doğru büyür. desen artık aynı değil, ancak şebeke pahasına dışa aktarmaya devam ediyor.
Size başka bir örnek vereceğim:
Durmayı düzelt, karı sabitle. Izgara yok, ortalama yok, optimizasyon yok. TS'nin sadece 2 girişi vardır. Düzenlilik - tüm dönem boyunca ortalama artışların kayması. Belirli bir anlaşmanın nasıl kapandığı önemli değil, ortalama olarak +. TC bir tabure kadar basit.
Kenelerin gerçekliği ve gerçeksizliği pratik olarak benim için sonuçları etkilemiyor, + - aynı, çünkü tüm sinyaller kapanış fiyatlarında.
Peki, dikkat edin sınav 10 yıl 15 dakika. TF.
Örnek çok uzak değil. Masha'dan utandıysan, onu takibe aldım. makale, öz değişmedi.
ne dersen siktir et
Peki, dikkat edin sınav 10 yıl 15 dakika. TF.
hiç sorun değil, 2 dakika içinde GA'nın yardımıyla 2010'dan bu yıla kadar devam eden 2 siparişle bir test buldum, ancak siparişlerin desteğinin bulduğu belirli bir kalıptan daha önemli olduğunu yazıyorum. çıkarım;)
Siyasi kararlar alındıktan sonra, önemli haberlerin yayınlanmasından sonra fiyat davranışında kalıplar olduğunu düşünüyorum. İşte tüm bunları bilmek için 10 dakika)))
Sadece, haber ve diğer olaylar sırasında olabilecek dürtülerle fiyatın "düzenliliğe" düzeltildiğini ve aralarında kaotik bir birikim / dağıtım olduğunu düşünüyorum.
hiç sorun değil, 2 dakikada 2010'dan bu yıla kadar devam eden 2 siparişli bir test buldum ama siparişlerin desteğinin çıkarımla bulunan belirli bir kalıptan daha önemli olduğunu yazıyorum ;)
Kalıplar takas edildiğinde eşlikin burada nerede olduğunu anlamadım. Görünüşe göre öyle değil.
Kalıplar takas edildiğinde eşlikin burada nerede olduğunu anlamadım. Görünüşe göre öyle değil.
oyun teorisi konumundan ticaret yapmayı düşünürsek, optimal oyuna karşılık gelecek TS parametrelerini seçmek çok önemlidir.
ve tarihte bulunan belirli bir model açısından alım satımı düşünürsek, o zaman bu tahmine göre alım satımdır - orada tahmin nasıl yapılır ... aynı şamanın tefindeki keneleri seçici olarak inceltebilir)))