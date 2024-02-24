Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2458
Parmaklara koydular ve genel olarak sonuç gösterildi, böylece hedefe ulaşıldı.
Genel olarak, harika. Doğru, eğitimli modellere bir bağlantı kurdum, araba park edemedi, Schumacher gibi park eden cehennem gibi bir kutu olacağını düşündüm.
Hayır, henüz öğretilmedi. Sekmeyi öğrenmek için bıraktım, bazen yaklaşıyor)
Ancak algoritma tamamen kaba, Schumacher bir ay sonra bile orada olmayacak.
Hangi şeyler?
Kar elde etmeyi amaçlayan bir dizi faaliyet. Örneğin, artık niceller piyasa kapandığında ne yapacaklarını ve piyasa katılımcılarının ne yapacağını biliyor. Cuma günkü kalabalığın her ne pahasına olursa olsun karşılayacağını ve Pazartesi günü düşüşün devam edeceğini, ancak katılımcı olmadan bilerek satın alıyorlar. Yerel programcı ekstralarının çok iyi bildiği olağan şeyler.
Şey, fena değil, park yeri hiç fena değil. Orada frenlerin kötü olduğu görülebilir - genellikle harika olurdu.
Her gün çok daha kötü park eden insanlar görüyorum))))))
Kuantlar ve siz "biliyorsanız", neden hala milyarder değilsiniz?
Bu bok benim için 2,5 gün çalıştı.
Bazı nedenlerden dolayı, 9. nesilden sonra hata önemli ölçüde arttı:
Herhangi bir nedenle, 1. En İyi Araba Genomu, yukarıdaki çizelgedeki minimum nokta 0.67 olmasına rağmen, 1.52'lik bir hata gösteriyor:
Başka bir sekmeye geçip geri döndükten sonra 10. nesil piyasaya sürüldü, program düzeltildi ve hemen yeni bir lider ortaya çıktı:
Ama genel olarak, elbette çiğ.
Merak giderildi ve bu yeterli.
Tabii ki bu sadece bir oyuncak, eğlenceli de olsa.
Finansal piyasalarda algoritmik ticaret için Makine öğreniminden örneklere bir bağlantı bırakacağım.Stefan Jansen
PS ve elbette, RM'deki yararlılığını kabul etmeme rağmen, TSam için makine öğreniminin sınırlamalarına hala inanıyorum.
Risk yönetiminde makine öğrenimi Matlab, Python, R kullanabilir
bu işi henüz kodlamamış olmama rağmen... (ilgili TS'yi etkinleştirmek için Trend ve Flat arasında ayrım yapmak için, elbette, bu tür geri bildirimlere güvenebilirsiniz [MM'yi algoritmik olarak analiz edin ve değiştirin], ancak yine de Piyasanın havasını ve meşguliyetimi ödemek istemiyorum, kayıplar, herhangi bir algoritma ve olasılık teorisi tarafından azalma tarafına indirgenmiş olsa bile)... Hala piyasa açısından iyi ve kötü işlemlerin net bir şekilde ayrılması eğilimindeyim. konjonktür ve tüccarın bu konudaki farkındalığı ve bu hiçbir şekilde robota söylemez... sadece ona çok fazla kayıpla ticaret yapmamayı öğretirseniz (talep-arz konjonktürü değiştiğinde ve tüccar yakın olmadığında). terminal veya kendisi hala cahil)
Ön ek ticareti ile MO yöntemlerinin olağan incelemesi ..
Yukarıdakilerin hepsini yaptım, bunun dışında rekabetçi ağları denemedim, ama önemli değil, önemli olan mucizenin gerçekleşmemiş olması..
Ticaretin özü farklıdır..