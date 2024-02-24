Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1471

elibrarius :

Pekala, yapmaya çalıştığım şey aşağı yukarı bu. Her çubuğu TP çalışıyorsa 1, SL çalışıyorsa 0 ile işaretliyorum. Doğru sınırı işaretlemiyorum, sadece 10.000 bar ilerisine bakıyorum - TP veya SL kesinlikle işe yarayacak.

Ve başlangıçta ne (hangi araç) takas edilir? TP\SL ile ilgili olarak.

Ben de benzer bir şeyle uğraştığımızı hatırlıyorum, yani CVR özelliklerinin kendilerini değil, daha fazla kalıcılık ve canlı olmayan temel CVR özellikleri hipotezine dayanan stratejilerin çeşitli türetilmiş özelliklerini tahmin etme girişimlerini kastediyorum, ancak anlamlı bir sonuç elde edilmedi. . Bu konuda ilk akla gelen şey, TS ile hisse senedi dinamiklerini tahmin etmektir, ancak hisse senedi de fiyatın yönü veya trend / düz bir değişim kadar kötü tahmin edilmektedir.

 
Kâse :

Forest/NS'nin tüm olası stratejileri kapsayacağını düşünüyorum. Teoride, ağaçtaki her yaprak kendi parametreleriyle ayrı bir stratejidir.
Kâse :
Bu konuda ilk akla gelen şey, TS ile hisse senedi dinamiklerini tahmin etmektir, ancak hisse senedi de fiyatın yönü veya trend / düz bir değişim kadar kötü tahmin edilmektedir.
Öz sermaye zaten ikincil bir şeydir, işlemlerin / fiyat hareketinin başarısına dair iyi bir tahmin olmadan, o da kötü olacaktır. bende de %50 var
 
elibrarius :
Her çubuk için. Açık bir anlaşma açarsanız.

Nereye açılmalı, nasıl karar verilmeli?

bu nedenle TP \ SL de ikincildir, yalnızca bazı ÖZEL stratejiler çerçevesinde anlamlıdır, örneğin, belirli parametrelere sahip arabaları alabilir ve ormana, örneğin son 50 değere bağlı olarak TP \ SL'yi ayarlamayı öğretebilirsiniz. seçilen arabanın ve ATP'nin vb. değişen strateji TP \ SL "uçuş"


PS Genel olarak, algo tüccarları arasında TP\SL'nin yalnızca manuel doğaçlama için olduğu, özellikle TP ile ilgili olduğu konusunda bir görüş var, MO boğa piyasasının uzunlarda, ayı piyasasının şortta olduğunu söylüyor, değişiyor - bir darbe, TP \SL, piyasayı takip etmenin bir yolu olmadığında ve piyasadaki durumun ne olduğunun artık bilinmediği ve robotun sürekli farkında olduğu, bu nedenle TP / SL'ye ihtiyaç duymadığı zaman pozisyonun açılmasıdır.
Başka bir meta işaretleme örneği. Eh, her şeyi kitaba göre yapıyorlar, kopyala yapıştırlar daha kısa

orada bir şakacı genellikle kitaba göre açık kaynaklı bir riskten korunma fonu oluşturmaya karar verdi))), ancak 2018'de her şey öldü

https://www.quantopian.com/posts/meta-labeling-advances-in-financial-machine-learning-ch-3-pg-50

  • www.quantopian.com
This is my first post on the forum and I hope that you find it a useful contribution. Lately I have been playing around with some of ideas from Marcos Lopez de Prado's latest book, Advances in Financial Machine Learning, in particular the idea around meta labeling. For one, if meta labeling works then it has tons of great applications across...
 
Kâse :

Nereye açılmalı, nasıl karar verilmeli?

2 ayrı model eğitiyorum.

TP/SL parametreleriyle 1 satın alma
2 TP/SL seçenekleriyle satış

3 veya daha fazla sınıflı modeller (nereden alınır/beklenir/satılır) daha az etkili olacağını düşünüyorum.

Hala basit bir sorunu çözmeye çalışıyorum - ticareti açarken sabit TP / SL ile kazanan işlemlerin yüzdesini hesaplamak için. Piyasayı ve açık alım satımları takip etmek çok daha zordur ve yine ikincildir, öncelikle doğru girişleri bulmanız gerekir. Ve normal takip ile takip daha sonra vidalanabilir.

 

Genelde modeller basit çözümleri sever. 2017'de antrenman yapıyorum ve o uzundu. Tüm yıl boyunca her çubukta satın almanız gerektiğini söyleyen modeller var)) Yılda on binlerce puan karla. Ancak oradaki dezavantajlar 2-3 aya kadar çok büyük.

Ancak sorun şu ki, küresel eğilimin ne zaman sona ereceği bilinmiyor.
Genel olarak, küresel hareketlere ve büyük TF'lere bakmanın gerekli olduğunu düşünme eğilimindeyim. Modele Scalping'i M1'de öğretmeye çalıştım ama %50 + -%5 var.

Küresel pazar modlarının kümelendiği/tahmin ettiği ilk modeli oluşturun

ardından ikincisi belirli modlar için özelleştirilir. Çok yaygara, ama bu tek normal seçenek

 
Maksim Dmitrievski :

ARIMA'daki özelliklerle ve bunun gibi her türlü şeyle ilgilendim. Alıntıyı zor bir şekilde dönüştüreceğim, böylece daha durağan olacak ama seviye kaybetmeyecek, otoregresyonun üstünde, mavi - tahmin edilen değerler gerçek değerlerin üstünde, sağda, kırmızı , net tahmin. Şimdiye kadar, kedinin bu son büyümesi normlar tarafından tahmin edildi, şimdi sat diyor. Ne olduğunu görmek için MO'nun üzerine oturtun

Bir trendi kaldırmak gibi mi? Tekliften uzun bir süre ile MA çıkarılsın mı? Ve bir scalping stratejisi aldınız mı?

Eh, MA değil, ama belki daha zor bir şey ...
 
Maksim Dmitrievski :

Böyle tamamen yüzdürme ticareti ortaya çıktı. H4 yine de düşeceğini söylese de. Eh, küçük TF her zaman dürtüleri biraz yeniden çizecektir.

xs tüm bunları normal olarak nasıl algoritmalaştırabilirim. Her zamanki gibi, gözlerinizle görebilirsiniz, ancak kodlamaya başlarsanız, herhangi bir cüruf ortaya çıkacaktır.


Uzun bir süre için bir tahmininiz olması kafamı karıştırıyor. Burada 5 bar ileriyi veya 50 puan ileriyi tahmin etmek iyi olur. Ve tahmin ne kadar uzak olursa, başarılı olma olasılığı o kadar az olur. MO şeklinde çok sayıda istatistik ve yeni araç biriktirmesine rağmen, hidrometeoroloji merkezi hala berbat durumda.
yarım gün boyunca aşırı örnekleme için sky-high rl lib'imi yeniden yazdım, sonuç olarak, sığdı ve bunu elde etti .. ilk kez (makinede aşırı örnekleme), oysa daha önce bir model listesinden seçim yapmak zorunda kaldım

meta biçimlendirme ile anlaşılır hiçbir şey çıkmadı, büyük olasılıkla başka bir kitap saçmalığı veya çarpık ellerim \ düşüncelerim

Ancak, elbette, böyle güzel eğrileri bir ayda eğitiyoruz ve sonra birkaç yıl boyunca, burada son zamanlarda gösterildiği gibi, ortaya çıkana kadar dizginsiz kar elde ediyoruz.

