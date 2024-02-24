Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1471
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Pekala, yapmaya çalıştığım şey aşağı yukarı bu. Her çubuğu TP çalışıyorsa 1, SL çalışıyorsa 0 ile işaretliyorum. Doğru sınırı işaretlemiyorum, sadece 10.000 bar ilerisine bakıyorum - TP veya SL kesinlikle işe yarayacak.
Ve başlangıçta ne (hangi araç) takas edilir? TP\SL ile ilgili olarak.
Ben de benzer bir şeyle uğraştığımızı hatırlıyorum, yani CVR özelliklerinin kendilerini değil, daha fazla kalıcılık ve canlı olmayan temel CVR özellikleri hipotezine dayanan stratejilerin çeşitli türetilmiş özelliklerini tahmin etme girişimlerini kastediyorum, ancak anlamlı bir sonuç elde edilmedi. . Bu konuda ilk akla gelen şey, TS ile hisse senedi dinamiklerini tahmin etmektir, ancak hisse senedi de fiyatın yönü veya trend / düz bir değişim kadar kötü tahmin edilmektedir.
Ve başlangıçta ne (hangi araç) takas edilir? TP\SL ile ilgili olarak.
Forest/NS'nin tüm olası stratejileri kapsayacağını düşünüyorum. Teoride, ağaçtaki her yaprak kendi parametreleriyle ayrı bir stratejidir.
Bu konuda ilk akla gelen şey, TS ile hisse senedi dinamiklerini tahmin etmektir, ancak hisse senedi de fiyatın yönü veya trend / düz bir değişim kadar kötü tahmin edilmektedir.
Her çubuk için. Açık bir anlaşma açarsanız.
Nereye açılmalı, nasıl karar verilmeli?
bu nedenle TP \ SL de ikincildir, yalnızca bazı ÖZEL stratejiler çerçevesinde anlamlıdır, örneğin, belirli parametrelere sahip arabaları alabilir ve ormana, örneğin son 50 değere bağlı olarak TP \ SL'yi ayarlamayı öğretebilirsiniz. seçilen arabanın ve ATP'nin vb. değişen strateji TP \ SL "uçuş"
PS Genel olarak, algo tüccarları arasında TP\SL'nin yalnızca manuel doğaçlama için olduğu, özellikle TP ile ilgili olduğu konusunda bir görüş var, MO boğa piyasasının uzunlarda, ayı piyasasının şortta olduğunu söylüyor, değişiyor - bir darbe, TP \SL, piyasayı takip etmenin bir yolu olmadığında ve piyasadaki durumun ne olduğunun artık bilinmediği ve robotun sürekli farkında olduğu, bu nedenle TP / SL'ye ihtiyaç duymadığı zaman pozisyonun açılmasıdır.
Başka bir meta işaretleme örneği. Eh, her şeyi kitaba göre yapıyorlar, kopyala yapıştırlar daha kısa
orada bir şakacı genellikle kitaba göre açık kaynaklı bir riskten korunma fonu oluşturmaya karar verdi))), ancak 2018'de her şey öldü
https://www.quantopian.com/posts/meta-labeling-advances-in-financial-machine-learning-ch-3-pg-50
Nereye açılmalı, nasıl karar verilmeli?
bu nedenle TP \ SL de ikincildir, yalnızca bazı ÖZEL stratejiler çerçevesinde anlamlıdır, örneğin, belirli parametrelere sahip arabaları alabilir ve ormana, örneğin son 50 değere bağlı olarak TP \ SL'yi ayarlamayı öğretebilirsiniz. seçilen arabanın ve ATP'nin vb. değişen strateji TP \ SL "uçuş"
PS Genel olarak, algo tüccarları arasında TP\SL'nin yalnızca manuel doğaçlama için olduğu, özellikle TP ile ilgili olduğu konusunda bir görüş var, MO boğa piyasasının uzunlarda, ayı piyasasının şortta olduğunu söylüyor, değişiyor - bir darbe, TP \SL, piyasayı takip etmenin bir yolu olmadığında ve piyasadaki durumun ne olduğunun artık bilinmediği ve robotun sürekli farkında olduğu, bu nedenle TP / SL'ye ihtiyaç duymadığı zaman pozisyonun açılmasıdır.
2 ayrı model eğitiyorum.
TP/SL parametreleriyle 1 satın alma
2 TP/SL seçenekleriyle satış
3 veya daha fazla sınıflı modeller (nereden alınır/beklenir/satılır) daha az etkili olacağını düşünüyorum.
Hala basit bir sorunu çözmeye çalışıyorum - ticareti açarken sabit TP / SL ile kazanan işlemlerin yüzdesini hesaplamak için. Piyasayı ve açık alım satımları takip etmek çok daha zordur ve yine ikincildir, öncelikle doğru girişleri bulmanız gerekir. Ve normal takip ile takip daha sonra vidalanabilir.
Genelde modeller basit çözümleri sever. 2017'de antrenman yapıyorum ve o uzundu. Tüm yıl boyunca her çubukta satın almanız gerektiğini söyleyen modeller var)) Yılda on binlerce puan karla. Ancak oradaki dezavantajlar 2-3 aya kadar çok büyük.
Ancak sorun şu ki, küresel eğilimin ne zaman sona ereceği bilinmiyor.
Genel olarak, küresel hareketlere ve büyük TF'lere bakmanın gerekli olduğunu düşünme eğilimindeyim. Modele Scalping'i M1'de öğretmeye çalıştım ama %50 + -%5 var.
Küresel pazar modlarının kümelendiği/tahmin ettiği ilk modeli oluşturun
ardından ikincisi belirli modlar için özelleştirilir. Çok yaygara, ama bu tek normal seçenek
ARIMA'daki özelliklerle ve bunun gibi her türlü şeyle ilgilendim. Alıntıyı zor bir şekilde dönüştüreceğim, böylece daha durağan olacak ama seviye kaybetmeyecek, otoregresyonun üstünde, mavi - tahmin edilen değerler gerçek değerlerin üstünde, sağda, kırmızı , net tahmin. Şimdiye kadar, kedinin bu son büyümesi normlar tarafından tahmin edildi, şimdi sat diyor. Ne olduğunu görmek için MO'nun üzerine oturtun
Bir trendi kaldırmak gibi mi? Tekliften uzun bir süre ile MA çıkarılsın mı? Ve bir scalping stratejisi aldınız mı?Eh, MA değil, ama belki daha zor bir şey ...
Böyle tamamen yüzdürme ticareti ortaya çıktı. H4 yine de düşeceğini söylese de. Eh, küçük TF her zaman dürtüleri biraz yeniden çizecektir.
xs tüm bunları normal olarak nasıl algoritmalaştırabilirim. Her zamanki gibi, gözlerinizle görebilirsiniz, ancak kodlamaya başlarsanız, herhangi bir cüruf ortaya çıkacaktır.
yarım gün boyunca aşırı örnekleme için sky-high rl lib'imi yeniden yazdım, sonuç olarak, sığdı ve bunu elde etti .. ilk kez (makinede aşırı örnekleme), oysa daha önce bir model listesinden seçim yapmak zorunda kaldım
meta biçimlendirme ile anlaşılır hiçbir şey çıkmadı, büyük olasılıkla başka bir kitap saçmalığı veya çarpık ellerim \ düşüncelerim
Ancak, elbette, böyle güzel eğrileri bir ayda eğitiyoruz ve sonra birkaç yıl boyunca, burada son zamanlarda gösterildiği gibi, ortaya çıkana kadar dizginsiz kar elde ediyoruz.