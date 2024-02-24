Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1474
Başka bir başlıkta , CME'de işlem yapan bir kişi, oradaki borsa robotlarının birbirleriyle ticaret yaptığını ve hayali hacimleri yakaladığını söylüyor. Ve gerçek satıcıların/alıcıların gerçek hacimleri birkaç kat daha düşüktür. Hacimlerin neden sadece gürültü olduğu şimdi anlaşıldı. Gerçek ciltler faydalı olabilir ve olacaktır, ancak onları elde edecek hiçbir yer yoktur.
MT'deki Forex kene hacimleri gerçek hacimlerle ilişkilidir
kene hacimlerine bakın, yapıyı günden güne tekrarlarlar, yani. işlem gününün ortasında artar, sonra düşer
oldukça likit piyasalarda, satıcılara ve alıcılara ek olarak, piyasa yapıcılar tarafından katılımcı sayısındaki (hacimdeki) artışla birlikte fiyatlandırmada büyük bir dengesizlik ortaya çıkar, yalnızca tüm siparişleri hızlı bir şekilde doldurması ve nerede olduğunu tahmin etmesi gerekmez. kalabalık gidiyor - MM tahmin ederse, o zaman trend, tahmin etmedi - o zaman alıcı ve satıcıların dengesini eski haline getirmek için bir saç tokası
@Vizard_ doğru yazıyor - modelinizi Rusya pazarlarında test edin, hacimler görüp görmediği hemen görülecek, ancak yanılmıyorsam sözleşmenin son kullanma tarihleri de çok şey ifade ediyor
M1 ile tüm hayatın boyunca çalışabilirsin ve her şey geçmişte kaldı. Tek tip bir zaman ölçeğinde, en saf SB, karşılık gelen sonuçla gözlenir.
Doğrusal olmayan bir koordinat sisteminde çalışmak gerekir. Ancak, bu mutlaka tam olarak tiki değildir :)
Sonuç:
Öğren baba, ben yaşarken.
Nerede çalışmalı? Tüm konunuzu okumak imkansız. Yöntemin özü bir yerde, tek bir yerde mi anlatılıyor? Bir blog güzel olurdu.
1. 1 yerde işlem gören her şeyi bulun.
2. "Modelinizdeki" gerçek hacimlerin gerçekten önemli olduğundan emin olun.
3. Can sıkıcı - mm varsa, algoritmasını hesaplamaya çalışın, ancak cam olmadan çözemezsiniz)))
Mantıklı bir yaklaşım, MICEX'i test etmeye çalışacağım
peki, toplam hacimde ve tam zamanında bir artış, bir onay işareti olmadan tahmin edilebilir.
Çubuğun yüksekliğinin ve üzerinde işlem gören hacmin oranı ilginçtir. Clusterdelta'da bununla ilgili var. Ama korkarım ki tık ve gerçek hacimler bar bar kıyaslandığında çok farklı olacak.
Mantıklı bir yaklaşım, MICEX'i test etmeye çalışacağım
peki, toplam hacimde ve tam zamanında bir artış, bir onay işareti olmadan tahmin edilebilir.
Çubuğun yüksekliğinin ve üzerinde işlem gören hacmin oranı ilginçtir. Clusterdelta'da bununla ilgili var. Ama korkarım ki tık ve gerçek hacimler bar bar kıyaslandığında çok farklı olacak.
MT5'te MOEX var, oradan daha hızlı test edebilirsiniz
hacimler ve küme deltası vb. hakkında - farklılıklar olacak, ancak spot ve vadeli işlemler arasındaki korelasyon %90'dan fazla, belirli rakamlarla değil, trendle ilgileniyorsunuz
Fena değil!
Nerede çalışmalı? Tüm konunuzu okumak imkansız. Yöntemin özü bir yerde, tek bir yerde mi anlatılıyor? Bir blog güzel olurdu.
... zamanın doğrusal olmaması, ancak okuma için değil, veri için isteyin. Tarih, saat, ne yapıldığı, dönüşümler. Sonra
bunun gibi bir şeyi simüle etmeye çalışın, diğer TF'lerde (yaklaşık olarak) vb. mümkündür. Bir beyin desteği alın + belki iyi bir tane
mastürbasyon yapmak için işaret (ml). Aldığınızı olumlu bir kesimle ifşa etmeyin, sadece Sanka'yı atın ...
Alexander, bu adil değil, büyük bir prosa doble var ve durmak yokForex'i bu şekilde, ayda %1000 ve %90'lık bir düşüşle takas ettik.
Fena değil!
Nerede çalışmalı? Tüm konunuzu okumak imkansız. Yöntemin özü bir yerde, tek bir yerde mi anlatılıyor? Bir blog güzel olurdu.
Bir blog düşüneceğim :)
Ancak yöntemin özü, genel hatlarıyla şöyledir:
1. Kenelerle çalışmayı reddettim , M1, M5, .... Ve uzun bir süre. Bir yıl önce, Doc ve ben, sanal gerçekliğin azaldığı zamanlardaki tahmin gücünü inceledik. O zaman bile Doc, simülasyonun sonuçlarından memnun olduğunu ve şaşırdığını söyledi. Sonra - bir kez ve ortadan kayboldu ...
2. Bu inceltilmiş tik sıralarının bağımlısıyım. Onları uzun süre inceledim. Bu serilerin dinamikte belirli bir zamansal yapı oluşturduğu ortaya çıkıyor. Onlar. herhangi bir veri örneği alamazsınız. Bu örnek, zaman açısından belirli bir dinamik dizi oluşturmalıdır: gündüz 8 saat, akşam 12 saat, gece 24 saat. Bu basitleştirilmiş. Bu seri, inceltilmiş keneler arasındaki zaman aralıklarına bağlıdır (ben bunlara olay diyorum). Tik akıntısının gün içerisinde kalınlaşması/seyrekleşmesi dikkate alınır.
Sonra Einstein-Smoluchowski formülünü böyle bir seriye belirli bir ortalama ve - voila'ya göre uyguladım.
Doc'un benimle aynı yolu izlediğini sanmıyorum ama bu bodyagi'ye birlikte başladık.
Çünkü fiyat artışlarının dağılımı simetriktir ve sürgülü pencerede dağılımın bu simetrisi korunur.
M15'te elde etmem gereken şey bunun gibi bir şey.
Sarı çizgi, 100 pencereli hareketli bir ortalamadır. Neredeyse tamamen düz.
Ancak karşılaştırma için EURUSD M1. 10000 en son çubuk, inceltme yok. Ortalama değer sürekli olarak uzağa doğru kayar.
Bu, Doc'tan PM'deki son yazılardan biri... Nedense eski günleri hatırlayarak gözyaşlarına boğuldum...
Çünkü fiyat artışlarının dağılımı simetriktir ve sürgülü pencerede dağılımın bu simetrisi korunur.
M15'te elde etmem gereken şey bunun gibi bir şey.
Sarı çizgi, 100 pencereli hareketli bir ortalamadır. Neredeyse tamamen düz.
Ancak karşılaştırma için EURUSD M1. 10000 son çubuk, inceltme yok. Ortalama değer sürekli olarak uzağa doğru kayar.
Bu, Doc'tan PM'deki son yazılardan biri... Nedense eski günleri hatırlayarak gözyaşlarına boğuldum...