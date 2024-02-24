Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 731

El işi için zamana ihtiyacım yok, örneğin, bunca zamandır el ticareti yapıyorum :) Geri kalan zaman boyunca hamamböceği, hatta solucan üzerinde çalıştım - orada sadece 300 nöronları var :) ve yapabilirler sadece sürekli yemek ve ...

 
Görünüşe göre nadiren anlaşmalar yapıyorsunuz, ancak M1'de kafa derisi alıyorum - her dalgada ticaret yapmaya çalışıyorum. Onlar. Her 10 - 30 dakikada bir işlem yapar. Daha az sıklıkla - sıkıcı.
Görünüşe göre, nadiren anlaşmalar yapıyorsunuz, ancak M1'de kafa derisi alıyorum - her dalgada ticaret yapmaya çalışıyorum. Onlar. Her 10 - 30 dakikada bir işlem yapar. Daha az sıklıkla - sıkıcı.

Evet Hayır. aylık işlemler

 

Genel olarak, BO hakkında bir makale için onaylandım ve bu sadece SİZİN gibi tüccarlar için...

Evde kalıyorum. Robot ticaret yapıyor.. Sıkıcı...... ne yapmalı????

Robotyaga ticaret yaparken neden BO'da kaybolmuyorsunuz... Evet, kolayca, sadece makalemi okumanız ve gitmeniz yeterli.... :-)

Genel olarak, BO hakkında bir makale için onaylandım ve bu sadece SİZİN gibi tüccarlar için...

Evde kalıyorum. Robot ticaret yapıyor.. Sıkıcı...... ne yapmalı????

Robotyaga ticaret yaparken neden BO'da kaybolmuyorsunuz... Evet, kolayca, sadece makalemi okumanız ve gitmeniz yeterli.... :-)

Elbette 1 zamanın p olmadığını anlıyorum ... ama zaten bir eğilimin veya eğilimin var


 
Elbette 1 zamanın p olmadığını anlıyorum ... ama zaten bir eğilimin veya eğilimin var


uh uh... bu geçmiş ticaret istatistikleri. Bir özür konuşması hazırlamaya başlıyorsunuz çünkü hesabım giderek büyümeye başladı. Bu, geçmiş istatistikler nedeniyle görünmüyor. Ancak değişiklikler ortaya çıktığında. Kişisel özrünüzü bekleyeceğim. Anladım???

uh uh... bu geçmiş ticaret istatistikleri. Bir özür konuşması hazırlamaya başlıyorsunuz çünkü hesabım giderek büyümeye başladı. Bu, geçmiş istatistikler nedeniyle görünmüyor. Ancak değişiklikler ortaya çıktığında. Kişisel özrünüzü bekleyeceğim. Anladım???

Tabii ki kartpostallı çiçekler bile hazırladım))

 

Geri kalanına gelince, ne yapamayacağın umurumda değil çünkü sen çok zekisin. Ben sadece puanım ve başarılarımla ilgileniyorum. Ve size elinize bir alet verildi ve onu doğru kullanamadınız, elinizde büküp arka brülöre attınız. Yani bunlar sizin içinizdeki ve piyasaya yaklaşımınızdaki problemlerdir. İyi çalışmaya devam edin ve aynı sonucu alın. Yaklaşımımı son iki hafta içinde değiştirdim ve sonuç da değişti. İyi şanslar!!!

Her durumda, bazılarının aksine sinyalimi yayınlıyorum ..... Eh, bu çok ... not ....

 
Tabii ki kartpostallı çiçekler bile hazırladım))

Bu harika. Ne zaman gönderebileceğinizi size haber vereceğim ve tüm bunlara boyun eğmeyi unutmayın .....

Geri kalanına gelince, ne yapamayacağın umurumda değil çünkü sen çok zekisin. Ben sadece puanım ve başarılarımla ilgileniyorum. Ve size elinize bir alet verildi ve onu doğru kullanamadınız, elinizde büküp arka brülöre attınız. Yani bunlar sizin içinizdeki ve piyasaya yaklaşımınızdaki problemlerdir. İyi çalışmaya devam edin ve aynı sonucu alın. Yaklaşımımı son iki hafta içinde değiştirdim ve sonuç da değişti. İyi şanslar!!!

Her durumda, bazılarının aksine sinyalimi yayınlıyorum ..... Eh, bu çok ... not ....

Bu yüzden uzun zamandır birinin abone olmasını bekliyorum, sadece sevinirim) bu yüzden onları daha hızlı hareket etmeye çağırıyorum

