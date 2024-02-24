Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2437
Burada ekran görüntülerimi ve yorumlarımı buldum https://www.mql5.com/en/forum/86386/page994#comment_7904395
Temelde ilk resimdeki gibi olur, yani. tahmin neredeyse yatay bir çizgidir.
Bazen ikinci gibi...
Nasıl YAPILMADIĞINI beyaz üzerine mavi ile yazdım, tam olarak ne yapıyorsun!!!!!!!!!!!
Peki, Rus harfleri, anlaşılmaz olan
İyi tamam..
Ama yine de entropiyi anlamadım, burada bu tür kalıplara uygulanamaz, örneğin yanılmıyorsam harmoniklerle tanımlanabilen döngüsel zaman serileri için entropi.
Sat'ta desen yok, başka ne tür? Bu seviyelerin toplamda 0 eksi yayılım verecek
işte bu, daha fazla açıklamayacağım, yoruldum
ve bir aptalda olduğu gibi yine bir yetersizlik paketi toplandı
Ama ekran görüntüleri hiçbir şey değil. 200-500 işlemden kurtulan bir sinyal, ihtiyacınız olan şey bu olacak. Ancak yeni başlayanlar için ekran görüntüleri yapacak.
Aşıları “bilgi tabanında” olmadığı için tartmıyorum, yine de bir insan gibi her şeyi görüntü şeklinde yaptım..
Bölgenin genişliği pahasına, burada tüm konsepti ortaya çıkarmak gerekiyor, detayları açıklamadan size özü anlatacağım, çünkü uzun zaman alıyor..
Mevcut bir modelimiz var (son n fiyatlar ya da her neyse)
"Bilgi tabanında" aynı kalıpları arıyorum ve nasıl sona erdiklerini görüyorum.
Doğal olarak, kalıpları normalleştirilmiş bir koordinat alanına çevirmek gerekir.
Kalıpların yörüngelerinde biraz kaos elde ediyoruz, ilginç bir şey değil ..
Sadece bir açıklama: trendlerinizi, ZZ'nizi ve diğer çöpleri ( mavi elips ) bu şekilde tahmin etmeye çalışıyorsunuz.
En saf kaosla uğraşanlar
Tamam, devam edelim, ama yine de kaos mu ??? İnsan gözüyle bakarsanız, her üç yörüngede de belirli bir model olduğunu göreceğiz, yani her üç durumda da fiyatın aşağı sıçradığı bir bölge var.
Algoritma bu aramayı otomatik olarak yapar.
sorunun cevabı:
Bu, bulunan bölgenin genişliğidir, nesnel nedenlerle sürekli farklıdır.
Ardından bulunan bölgeyi normalize edilmiş koordinatlardan mutlak olanlara çeviririz ve tahmini geri tepme bölgesini alırız.
İşte bu, çok basit))
ps Bilgi tabanındaki kalıpları bulma algoritması ne kadar akıllı ve bilgi tabanının kendisi ne kadar zenginse, robot o kadar akıllı
Yalan söylemeyeceğim, İNANILMAZ!!! Oh, tüm stratejileri bir araya getirmenin yolu budur. Belki fona bir ip çekilirdi...
Bugünün Euro işaretlemesi 5 dak.
5 bölge vardı pd/sp
3 bölge iyi çalıştı, biri küçük bir geri tepme verdi, biri hiç çalışmadı
oklarla çizilen "özel" için
Dün üç bölge vardı, üçü de çalıştı, bugün 5'ten 3'ü çalıştı
toplam 6'ya 2
Benim için tek başına para kazanmak temelde imkansız, bunların hepsi masal.
Sadece birlikte sadece hardcore :-)
Bugün
4 çalıştı, 2 çalışmadı
Toplamda, üç gün boyunca, çalışmayan 4'e karşı 10 harcanan bölge ...
Seviyeleri nasıl daha iyi inşa edeceğini bilen birini söyle, benimkileri otomatik olarak beğenmese bile ..
O halde beyni olan kullansın..
Bir grup dosyayı yüklemeye ve yapılandırmaya yardımcı olun. İşte yığından 3 dosya. Ve gerisini telepatik olarak inceleyin ve nasıl kurulacağını öğretin ... Çok komiksiniz))
ve büyük büyük sır 2 dakikada bulunur https://github.com/kartikmadan11/MetaTraderForecast